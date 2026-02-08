8th Pay Commission Latest Update: अगर आप खुद केंद्रीय कर्मचारी हैं या आपके पर‍िवार में कोई केंद्र सरकार का कर्मचारी है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, लाखों कर्मचार‍ियों और पेंशनर्स के ल‍िए बड़ा अपडेट यह है क‍ि 8वें वेतन आयोग का ऑफ‍िश‍ियल काम शुरू हो चुका है. इसके अलावा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट https://8cpc.gov.in भी लाइव हो गई है. वेबसाइट लॉन्च होने के साथ ही आयोग ने संबंधित पक्षों से इस पर राय मांगनी शुरू कर दी है. आयोग की तरफ से 18 सवालों की एक प्रश्‍नावली जारी की गई है. इसमें कर्मचारियों, पेंशनर्स, यूनियन और बाकी लोगों से अहम सुझाव मांगे जा रहे हैं.

आयोग ने क्या कहा?

आठवें वेतन आयोग की तरफ से अपनी वेबसाइट पर बयान जारी कर कहा गया है क‍ि वह बेहतर जानकारी और सही सिफारिश देने के ल‍िये सभी से राय लेना चाहता है. इसके ल‍िये MyGov.in पोर्टल पर 18 सवालों की एक प्रश्‍नावली डाली गई है. मंत्रालयों, विभागों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों, संघ राज्य क्षेत्रों के कर्मचार‍ियों, न्यायिक अध‍िकार‍ियों, अदालत के कर्मचारियों, निकायों के सदस्यों, कर्मचारी यून‍ियन, पेंशनर्स और आम नागरिकों से जवाब मांगे जा रहे हैं.

जवाब देने वाले का नाम गोपनीय रहेगा

आयोग की तरफ से साफ क‍िया गया क‍ि प्रश्‍नावली में जवाब देने वाले का नाम सार्वजनिक नहीं किया जाएगा. सभी जवाबों का विश्लेषण ग्रुप लेवल पर क‍िया जाएगा और किसी शख्‍स से जोड़कर नहीं बताया जाएगा. प्रश्‍नावली में जवाब देने की आखिरी तारीख 16 मार्च 2026 रखी गई है. आयोग की तरफ से साफ क‍िया गया क‍ि MyGov पोर्टल के जरिये ही जवाब स्वीकार किये जाएंगे. ई-मेल, पीडीएफ, कागजी जवाब या किसी अन्य तरीके से भेजे गए सुझाव नहीं माने जाएंगे.

आयोग का गठन कब हुआ?

8वें वेतन आयोग के गठन से जुड़ी जानकारी जनवरी 2025 में जारी की गई थी. लेकिन फाइनेंस म‍िन‍िस्‍ट्री ने 3 नवंबर 2025 को ऑफ‍िश‍ियल जानकारी जारी की गई. उसी दिन आयोग के टीओआर (TOR) को भी मंजूरी मिली. आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. इसमें सैलरी, पेंशन और भत्‍तों में बदलाव की सिफारिशें होंगी. दिल्ली में आयोग को ऑफिस भी आवंटित कर दिया गया है और अब वेबसाइट भी शुरू हो चुकी है.

प्रश्‍नावली क‍िन भाषाओं में?

कर्मचारियों और पेंशनर्स की सुविधा के लिए प्रश्‍नावली अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में उपलब्ध है. सरकार की तरफ से फ‍िर से दोहराया गया क‍ि केवल MyGov प्लेटफॉर्म से ही भरे गए फॉर्म वैल‍िड होंगे. आठवें वेतन आयोग केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के सैलरी स्‍ट्रक्‍चर, भत्‍तों और पेंशन से जुड़े नियमों को नया रूप देने में अहम भूमिका निभाएगा. आयोग फिटमेंट फैक्टर, म‍िन‍िमम सैलरी, महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और पेंशन में सुधार जैसे बड़े मामलों को लेकर सिफारिश करेगा.