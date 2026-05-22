what is fitment factor: फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा मल्टीप्लायर है, जिसके जरिये केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन तय की जाती है. फिटमेंट फैक्टर का जो भी नंबर आयोग की तरफ से तय किया जाएगा, उसको मौजूदा बेसिक सैलरी से मल्टीपल कर दिया जाएगा.
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8th Pay Commission: देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ा अपडेट सामने आ रहा है. आठवें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं काफी तेज हैं. इस बीच 'फिटमेंट फैक्टर' (fitment factor) की फिर से सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है. इसी फॉर्मूले के जरिये देश के सभी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन तय की जाती है. फिटमेंट फैक्टर का कॉन्सेप्ट छठे और सातवें वेतन आयोग के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में आया. उससे पहले के वेतन आयोग के तहत सैलरी री-स्ट्रक्चरिंग के लिए अलग और ज्यादा मुश्किल तरीके अपनाएं जाते थे. उस समय महंगाई भत्ते को बेसिक में मर्ज करना ओर जरूरत के आधार पर कैलकुलेशन जैसी चीजें शामिल थीं.
आसान शब्दों में आप फिटमेंट फैक्टर को मल्टीप्लायर कह सकते हैं. इसका यूज केंद्रीय वेतन आयोग की तरफ से किसी भी कर्मचारी की पुरानी बेसिक सैलरी या पेंशन को नए और संशोधित सैलरी स्ट्रक्चर में बदलने के लिए किया जाता है. फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेटर के काम करने के तरीके को समझना बेहद जरूरी है. दरअसल, इस मल्टीप्लायर में होने वाला कोई भी छोटा या बड़ा बदलाव सीधे आपकी पेंशन, एनुअल इंक्रीमेंट और बकाया एरियर पर असर डालता है. इसका सबसे आसान तरीका यह है कि कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी को 'फिटमेंट फैक्टर' से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है. इससे नई बेसिक सैलरी निकलकर सामने आ जाती है.
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फिटमेंट फैक्टर को आप सातवें वेतन आयोग का उदाहरण मानकर आसानी से समझ सकते हैं. सातवें वेतन आयोग के तहत देश में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था. इस फॉर्मूले के तहत छठे वेतन आयोग में मिलने वाली सबसे कम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये को 2.57 से मल्टीपल किया गया तो कर्मचारियों की नई न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर 18,000 रुपये हो गई. इसमें मिनिमम बेसिक सैलरी की 2.57 से गुणा की गई. बेसिक पे में यह इजाफा देखने में बहुत ज्यादा लगता है लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सैलरी में इस तरह के संशोधन 10 साल में एक ही बार होते हैं. अभी, 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है. लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट में इसे 2.28 से लेकर 3.83 के बीच किये जाने की उम्मीद जताई जा रही है.
पुराने वेतन आयोग पर गौर करें तो पहले पांच वेतन आयोग पर 'फिटमेंट फैक्टर' के हालिया सिद्धांत को लागू करना पूरी तरह सटीक नहीं होगा. शुरुआती वेतन आयोग में सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव के लिए ज्यादा व्यापक और अलग री-स्ट्रक्चरिंग पद्धति का इस्तेमाल किया जाता था. उस समय सिस्टम में कोई तय मल्टीप्लायर नहीं होता था. बल्कि देश के हालात के हिसाब से अलग-अलग ग्रेड के लिए बदलाव किए जाते थे.
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आठवां वेतन आयोग लागू होने से देश के एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा. देश में अब तक कुल सात वेतन आयोग आ चुके हैं. सबसे पहले वेतन आयोग का गठन जनवरी 1946 में किया गया था. तब से हर 10 साल के अंतर पर नया वेतन आयोग गठित किया जाता है. इसी क्रम में सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया.
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