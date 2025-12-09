Advertisement
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचार‍ियों को नए वेतन आयोग वाली सैलरी कब म‍िलेगी? केंद्रीय मंत्री ने संसद में द‍िया जवाब

8th Pay Commission Latest Update: केंद्र सरकार में नौकरी करने वाले और लाखों पेंशनर्स को उम्‍मीद थी क‍ि कमेटी भले ही नए वेतन आयोग की र‍िपोर्ट को जून 2027 तक सौंपे. लेक‍िन इसे प्रभावी 1 जनवरी 2026 से क‍िया जाएगा. लेक‍िन अब व‍ित्‍त राज्‍य मंत्री के जवाब से सब हैरान रह गए.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Dec 09, 2025, 02:45 PM IST
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचार‍ियों को नए वेतन आयोग वाली सैलरी कब म‍िलेगी? केंद्रीय मंत्री ने संसद में द‍िया जवाब

8th Pay Commission: अगर आप खुद केंद्रीय कर्मचारी हैं या आपके पर‍िवार में कोई केंद्रीय कर्मचारी है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, कर्मचार‍ियों के अलावा केंद्र सरकार के लाखों पेंशनर्स के ल‍िए भी यह सबसे बड़ा सवाल है क‍ि '8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा?' इस बारे में सोमवार (8 दिसंबर 2025) को संसद में सवाल पूछे गए. 8 दिसंबर को चार सांसदों ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से इस बारे में सवाल क‍िया. जवाब में मंत्री ने इसको लेकर क‍िसी तरह की तारीख नहीं बताई, लेक‍िन उन्‍होंने जो कहा वो लाखों लोगों को राहत देने वाला नहीं है.

आयोग से जुड़े न‍ियम और कानून जारी क‍िये

आठवें वेतन आयोग से जुड़े सवालों के जवाब में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि आठवां केंद्रीय वेतन आयोग पहले ही बन चुका है. 3 नवंबर 2025 को इससे जुड़े न‍ियम और कानून (Terms of Reference) को भी जारी कर द‍िया गया है. यानी आयोग का गठन हो गया, बस काम शुरू होने की तैयारी है. 

रिपोर्ट कब आएगी?
व‍ित्‍त राज्‍य मंत्री की तरफ से द‍िये गए जवाब पर सांसदों ने पूछा क‍ि आयोग की रिपोर्ट कब आएगी और इसे कब लागू क‍िया जाएगा? मंत्री ने जवाब द‍िया 'आयोग को अपनी स‍िफार‍िशें सौंपने के ल‍िये 18 महीने का समय दिया गया है.' यानी मई-जून 2027 तक रिपोर्ट आएगी, यानी अभी इसमें डेढ़ साल का समय तो लगेगा ही.

1 जनवरी 2026 से लागू होगा या नहीं?
सबसे बड़ा सवाल यह है क‍ि क्या 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा. बहुत से लोगों के मन में यह सवाल इसल‍िए चल रहा है क‍ि पहले ऐसा ही होता आया है क‍ि हर वेतन आयोग को 10 साल बाद लागू क‍िया जाता है. इस सवाल के जवाब में मंत्री ने साफतौर पर मना कर द‍िया. उन्‍होंने अपने जवाब में कहा वेतन आयोग लागू करने की तारीख सरकार की तरफ से बाद में तय की जाएगी. यानी अभी इसको लेकर कोई गारंटी नहीं है.

बजट 2026-27 में पैसा रखा जाएगा?
सांसदों ने उनसे पूछा क‍ि क्या अगले बजट (2026-27) में 8वें वेतन आयोग को लागू करने के ल‍िए पैसा रखा जाएगा? इस पर मंत्री ने कहा क‍ि जितनी भी सिफार‍िशों को सरकार मंजूर करेगी, उनके लिए उच‍ित फंड का प्रावधान किया जाएगा.' यानी अभी बजट में कोई खास लाइन नहीं होगी.

मंत्री ने यह भी बताया क‍ि अभी केंद्र सरकार के 50.14 लाख कर्मचारी और करीब 69 लाख पेंशनर्स हैं. यानी कुल 1.19 करोड़ लोग आठवें वेतन आयोग गा इंतजार कर रहे हैं. यद‍ि डीए मर्ज और फिटमेंट फैक्टर बढ़ा तो सैलरी में 20-30% तक का इजाफा हो सकता है. 

