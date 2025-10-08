8th Pay Commission: एक करोड़ से ज्‍यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स आठवां वेतन आयोग लागू होने का काफी समय से इंतजार कर रहे हैं. सरकार ने जनवरी, 2025 में आठवां वेतन आयोग की बात कही थी. इसके बाद कुछ द‍िन पहले ही सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत 3 प्रत‍िशत डीए और डीआर बढ़ाया गया है. इसके बाद सरकारी कर्मचार‍ियों का डीए 55 प्रत‍िशत से बढ़कर 58 प्रत‍िशत हो गया. सरकार जब आठवें वेतन आयोग को लागू करेगी तो कर्मचार‍ियों की सैलरी, पेंशन और भत्तों सभी में बदलाव होगा. सरकार ने आठवें वेतन आयोग की घोषणा तो कर दी, लेकिन इसके गठन को लेकर क‍िसी तरह का अपडेट नहीं है.

जरूरी ToR को मंजूरी नहीं मिली

आठवें वेतन आयोग को सरकार ने जनवरी 2025 में मंजूरी दी थी. अभी इसके लि‍ए जरूरी टर्म्‍स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी नहीं मिली है. जनवरी में सरकार की तरफ से नेशनल काउंसिल-ज्‍वाइंट कंसल्‍टेट‍िव मशीनरी (NC-JCM) से ToR के लिए सुझाव मांगे गए थे. NC-JCM सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने अगस्त में कहा था क‍ि ToR जल्द मंजूर हो सकता है. कुछ लोग उम्‍मीद कर रहे हैं क‍ि द‍िवाली से पहले इस पर कोई बड़ा ऐलान क‍िया जा सकता है. प‍िछले वेतन आयोग की घोषणा, गठन और लागू होने का अनुभव पर गौर करें तो आयोग को रिपोर्ट सौंपने में 18 से 24 महीने का समय लगता है.

सरकार की जांच में 3 से 9 महीने का समय लगेगा

र‍िपोर्ट सौंपे जाने के बाद सरकार की जांच में 3 से 9 महीने का समय लगता है. 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में बना था और उसने नवंबर 2015 में र‍िपोर्ट सौंपी थी. यद‍ि आठवां वेतन आयोग के गठन का ऐलान इसी महीने होता है तो भी उसकी र‍िपोर्ट शायद अप्रैल 2027 से पहले नहीं आए. एक वर‍िष्‍ठ यून‍ियन नेता ने जुलाई 2027 में नया वेतन आयोग लागू होने की उम्‍मीद जताई है. शिव गोपाल मिश्रा ने कहा आयोग को भले ही र‍िपोर्ट सौंपने में समय लगे. लेक‍िन सातवें वेतन आयोग का समय द‍िसंबर 2025 में पूरा हो रहा है.

1 जनवरी 2026 से लागू होगा क्‍या नया वेतन आयोग?

न‍ियमानुसार नए वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू क‍िया जाना चाहिए. यद‍ि आयोग के फैसलों का ऐलान जुलाई 2027 से क‍िया जाता है तो कर्मचारियों को जनवरी 2026 से जुलाई 2027 तक का एरियर मिलने की उम्‍मीद है. 18 महीने का एर‍ियर म‍िलने से लाखों कर्मचार‍ियों को सहूल‍ियत होगी. आयोग अलग-अलग पक्ष से बात करके अपनी सिफारिशों पर काम करेगा. इसके बाद सरकार की तरफ से इसे मंजूर क‍िया जाएगा. आठवें वेतन आयोग से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को फायदा म‍िलेगा. इसमें ड‍िफेंस से जुड़े लोग और र‍िटायर्ड कर्मचारी भी शाम‍िल रहेंगे.

क‍िस ह‍िसाब से बढ़ेगी सैलरी?

आठवें वेतन आयोग के तहत फ‍िटमेंट फैक्‍टर क‍ितना होगा, इसको लेकर कर्मचार‍ियों के बीच उत्‍सुकता है. फ‍िटमेंट फैक्‍टर के बेस पर ही यह तय हो सकेगा क‍ि कर्मचार‍ियों की पेंशन और सैलरी पर क्‍या असर पड़ेगा. पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग के अनुसार केंद्र की तरफ से 1.92 से लेकर 2.08 तक के फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दी जा सकती है. वहीं, नेशनल काउंस‍िल JCM के सेक्रेटरी श‍िव गोपाल म‍िश्रा और कर्मचारियों की एसोसिएशन ने 2.86 फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की है. आइए देखते हैं 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर क‍िसकी सैलरी में क‍ितना इजाफा होगा? टेबल से जानिए-

फ‍िटमेंट फैक्‍टर पद का नाम मौजूदा सैलरी नई संभाव‍ित सैलरी सैलरी में अंतर 2.86 चपरासी और अटेंडेंट 18,000 रुपये 51,480 रुपये 33,480 रुपये 2.86 लोअर ड‍िवीजन क्‍लर्क 19,900 रुपये 56,914 रुपये 37,014 रुपये 2.86 कांस्‍टेबल / कुशल कर्मचार‍ियों 21,700 रुपये 62,062 रुपये 40,362 रुपये 2.86 स्‍टेनोग्राफर / जून‍ियर क्‍लर्क 25,500 रुपये 72,930 रुपये 47,430 रुपये

(ड‍िस्‍क्‍लेमर: यह एक अनुमान जताया गया है, हाथ में आने वाली सैलरी का आंकड़ा इससे अलग हो सकता है.)

क‍ितना म‍िलेगा एर‍ियर

सातवें वेतन आयोग का की समय सीमा द‍िसंबर 2025 में पूरी हो रही है और आठवां वेतन आयोग की सिफार‍िश जुलाई 2027 में सामने आने की उम्‍मीद है. ऐसे में कर्मचार‍ियों की मांग है क‍ि उन्‍हें जनवरी 2026 से जून 2027 तक 18 महीने का एर‍ियर द‍िया जाए. अगर फ‍िटमेंट फैक्‍टर 2.86 रहा तो कर्मचार‍ियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होगा और कर्मचार‍ियों को मोटा एर‍ियर म‍िलेगा. फ‍िटमेंट फैक्‍टर 2.86 के ह‍िसाब से चपरासी और अटेंडेंट की सैलरी 33,480 रुपये बढ़ जाएगी. इस तरह 18 महीने का एर‍ियर (33,480x18) 6,02,640 रुपये होगा.