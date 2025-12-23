8th Pay Commission : कब लागू होगा नया सैलरी स्ट्रक्चर? नए वेतन आयोग से क्या है उम्मीद, यहां जानें पूरी डिटेल

8th Pay Commission : 31 दिसंबर 2025 को 7वां वेतन आयोग आधिकारिक तौर पर अपना कार्यकाल पूरा कर लेगा. 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था. ये 10 साल के लिए लागू हुआ था. 2025 के अंत में इसका कार्यकाल खत्म होने के साथ ही 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं और उम्मीदें तेज हो गई हैं. केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में 8वें वेतन आयोग को लेकर उत्साह और तेज हो गया है.

कब तैयार होगी रिपोर्ट?

8वां वेतन आयोग पहले ही गठित किया जा चुका है. अक्टूबर 2025 में सरकार ने इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दी है. वित्त मंत्रालय ने 3 नवंबर 2025 को इन शर्तों के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है. कमीशन को अपना काम पूरा करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. इस दौरान ये वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंधित सिफारिशों का अध्ययन करेगा और उन्हें तैयार करेगा और फिर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगा. उम्मीद है कि रिपोर्ट मई या जून 2027 तक तैयार हो जाएगी.

8वां वेतन आयोग 8 दिनों में लागू हो सकता है!

पुरानी परंपरा के मुताबिक, 1 जनवरी, 2026 को एक नए वेतन फ्रेमवर्क के लिए काल्पनिक या 'कागजी' शुरुआती तारीख के रूप में देखा जा रहा है. इसी वजह से ये व्यापक रूप से माना जाता है कि 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जा सकता है. हालांकि, सरकार ने अभी तक लागू होने की तारीख की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. इससे पहले, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद को बताया था कि सरकार उचित समय पर 8वें वेतन आयोग के लागू होने की तारीख तय करेगी.

कितनी सैलरी बढ़ने की उम्मीद है?

जब 6वां वेतन आयोग लागू किया गया था, तो सरकारी कर्मचारियों की औसत सैलरी में लगभग 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी. 7वें वेतन आयोग के तहत 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी में लगभग 23 से 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी. अब तक, सरकार ने 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ोतरी के लिए कोई अंतिम आंकड़ा घोषित नहीं किया है. अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है. हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नया वेतन आयोग लागू होने के बाद सैलरी में लगभग 20 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है.