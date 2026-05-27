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Hindi Newsबिजनेस8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट, कर्मचारियों ने क्यों उठाई DA और बेसिक पे मर्ज करने की मांग?

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट, कर्मचारियों ने क्यों उठाई DA और बेसिक पे मर्ज करने की मांग?

8वां वेतन आयोग देशभर के 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को प्रभावित करेगा. कर्मचारी संगठन लगातार 8वें सीपीसी के लागू होने से पहले अंतरिम राहत की मांग कर रहे हैं.

|Last Updated: May 27, 2026, 04:01 PM IST
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8th Pay Commission :  केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) को मूल वेतन, भत्तों, लाभों और सेवा शर्तों में बदलाव और सिफारिश करने के लिए 18 महीने का समय दिया है. ये आयोग देशभर के 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को प्रभावित करेगा. कर्मचारी संगठन लगातार 8वें सीपीसी के लागू होने से पहले अंतरिम राहत की मांग कर रहे हैं.

18 महीने में जमा होगी रिपोर्ट

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि आयोग को दिए गए 18 महीने में (जून-जुलाई 2027) रिपोर्ट जमा करने में जितनी देरी होगी. सरकार पर एरियर का बोझ उतना ही बढ़ेगा. संगठनों का मानना है कि महंगाई भत्ता यानी DA को मूल वेतन में मिलाना (जो फिटमेंट फैक्टर तय करने में महत्वपूर्ण होता है) एरियर के बोझ को काफी कम कर सकता है. इसलिए वे मांग कर रहे हैं कि वेतन आयोग की सिफारिश आने से पहले ही इन लाभों को 'अंतरिम राहत' के रूप में दिया जाए.

प्री-पे कमीशन लाभ से केंद्रीय कर्मचारियों को कैसे फायदा होगा?

8वां केंद्रीय वेतन आयोग आधिकारिक रूप से 1 जनवरी 2026 से लागू माना गया है. कर्मचारी यूनियनें आयोग की अंतिम सिफारिशों से पहले अंतरिम राहत की मांग कर रही हैं. गौरतलब है कि सरकार द्वारा 8वें सीपीसी की टर्म ऑफ रिफरेन्स (ToR) को मंजूरी मिले लगभग सात महीने हो चुके हैं.

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कैसे कम होगा सरकार का बोझ? 

ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ मनजीत सिंह पटेल के अनुसार, अगर अंतिम फिटमेंट फैक्टर काल्पनिक रूप से 2.0 तय होता है, तो सरकार पहले DA को बेसिक सैलरी में मिलाकर 1.5 गुना वेतन संशोधन दे सकती है और बाद में आयोग की सिफारिश आने पर बाकी 0.5 हिस्सा एरियर के रूप में दे सकती है. उनका कहना है कि इससे सरकार का एरियर बोझ कम होगा और कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई, ईंधन की कीमतों, परिवहन खर्च और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के बीच तुरंत आर्थिक राहत मिलेगी.

पटेल ने कहा, 'अगर अभी अंतरिम राहत दे दी जाए तो सरकार अपने एरियर बोझ को काफी हद तक कम कर सकती है. DA को बेसिक पे में मिलाकर इसे प्री-पे कमीशन लाभ के रूप में दिया जा सकता है. उन्होंने ये भी बताया कि DA के विलय के बाद HRA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जैसे अन्य भत्तों को बाद में समायोजित किया जा सकता है.'

हालांकि, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 1 दिसंबर 2025 को लोकसभा में लिखित जवाब में कहा था कि सरकार की फिलहाल DA को बेसिक पे में मिलाने की कोई योजना नहीं है.

 

वेतनमान और पेंशन एरियर से कैसे बढ़ेगा बोझ?

 2016-17 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर सरकार पर 1.02 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा था. साथ ही 2015-16 के दो महीनों के वेतन और पेंशन एरियर के रूप में 12,133 करोड़ रुपये अतिरिक्त देने पड़े थे.

केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले एरियर में क्या-क्या शामिल होगा?

बेसिक पे एरियर: नए फिटमेंट फैक्टर के अनुसार संशोधित वेतन
DA एरियर: पिछले महीनों का महंगाई भत्ता, जिसे बेसिक सैलरी में जोड़ा जाएगा
HRA एरियर: संशोधित वेतन और शहर की श्रेणी के आधार पर बढ़ा हुआ मकान किराया भत्ता
ट्रांसपोर्ट अलाउंस एरियर: वेतन संशोधन के बाद इसमें भी बढ़ोतरी संभव
पेंशन एरियर: रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन और इसे वेतन आयोग लागू होने की तारीख से प्रभावी माना जाएगा

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