DA Hike: एमपी, महाराष्ट्र...होली से पहले बढ़ गई इनकी सैलरी, केंद्र सरकार कब करेगी तोहफे का ऐलान, DA बढ़ोतरी में देरी क्यों ?

DA Hike: मध्य प्रदेश सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की. केरल सरकार ने 10 फीसदी, महाराष्ट्र सरकार ने 3 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ा दिया. केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब भी ऐलान का इंतजार है. 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Mar 03, 2026, 11:05 AM IST
DA Hike:  होली आ गई, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए तोहफे का ऐलान नहीं हुआ. जिस उम्मीद में करीब एक करोड़ लोग बैठे रहे, होली से पहले उन्हें वो खुशखबरी मिलती नहीं दिख रही है. केंद्र सरकार ने फिलहाल अब तक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DA बढ़ोतरी का ऐलान नहीं किया है. एक ओर जहां केंद्र सरकार की ओर से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के ऐलान का इंतजार है तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल जैसे कई राज्यों में DA में इजाफे का ऐलान कर दिया गया है. 

किन-किन राज्यों के सरकारी कर्मचारियों की बढ़ गई सैलरी  

मध्य प्रदेश सरकार ने होली से पहले अपने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है. राज्य सरकार ने डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी कर इसे 58 फीसदी कर दिया है. अप्रैल 2026 की सैलरी में 58 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा.  वहीं जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक का एरियर 6 किस्तों में दिया जाएगा. मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया गया है. होली से पहले राज्य सरकार ने DA में 3 % की बढ़ोतरी कर दी है. कर्मचारियों के लिए बकाया एरियर के भुगतान तो लेकर अलग से आदेश जारी किया जाएगा.  इसी तरह से केरल सरकार ने अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 10 फीसदी की बड़ी बढ़ोतरी कर दी है. केरल सरकार ने  होली से पहले महंगाई भत्ता 10 फीसदी बढ़ाकर डीए और डीआर को 25% से 35% कर दिया है.  DA Hike: होली से पहले सरकार का तोहफा, इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा, केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार बरकरार , कब होगा ऐलान

कब बढ़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता ?  

31 दिसंबर 2026 को 7वें वेतन आयोग के खत्म होने के बाद ये पहला मौका है जब महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होगी. 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार कर रहे लाखों कर्मचारियों की नजर फिलहाल महंगाई भत्ते के ऐलान पर टिकी है. अभी डीए 58% डीए के साथ सैलरी पा रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इस बार DA में  2% से 3% का इजाफा हो सकता है. अगर पिछले 5 सालों का ट्रेंड देखें तो सरकार मार्च के मिड हफ्ते में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान करती आई है. ऐसे में इस बार भी यही उम्मीद है कि सरकार जनवरी 2026 के महंगाई भत्ते का ऐलान मार्च के दूसरे या तीसरे हफ्ते में करेगी. दरअसल इस बार होली जल्दी है, ऐसे में होली से पहले ऐलान संभव नहीं हो सका है, उम्मीद है कि अगले कैबिनेट बैठकों में इसे लेकर चर्चा और ऐलान किया जा सकता है. पिछले कुछ सालों का ट्रेड देखें तो जब भी होली मार्च के शुरुआती हफ्ते में आती है, सरकार फेस्टिव के बाद ऐलान करती है.  साल 2025 में DA का ऐलान 28 मार्च को हुआ था जबकि होली 14 मार्च को थी. बीते सालों के रिकॉर्ड्स देखें तो महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान 20-30 मार्च के बीच होता रहा है.  जबकि जुलाई वाली बढ़ोतरी अक्सर दिवाली से पहले हो जाती है. यानी उम्मीद है कि मिड मार्च में केंद्रीय कर्मचारियों को डीए हाइक का तोहफा मिल सकता है.   DA Hike: होली से पहले बढ़ेगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, 5 साल का ट्रेंड बताता है कब होगा महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान ?

FAQ सवाल: क्यों बढ़ाया जाता है महंगाई भत्ता ? 

जवाब: महंगाई भत्ता (डीए) सरकारी कर्मचारियों की सैलरी का वो हिस्सा है, जो उन्हें बढ़ती महंगाई से लड़ने की ताकत देता है. सरकार अपने कर्मचारियों  और पेंशनभोगियों को बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद करने के लिए  उनकी सैलरी में DA बढ़ाती है.  

सवाल: कितना बार बढ़ाया जाता है महंगाई भत्ता ?

जवाब:  डीए की समीक्षा साल में दो बार की जाती है. पहली बार जनवरी से जून और दूसरी बार जुलाई से दिसंबर के बीच होता है.  

सवाल:  महंगाई भत्ता कैसे निकाला जाता है ?  

जवाब: महंगाई भत्ता कर्मचारी के मूल वेतन , उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर निकाला जाता है, जिसके लिए तय फॉर्मूला होता है.  केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, यह पिछले 12 महीनों के AICPI के औसत कैलकुलेट होता है.  

 

 

