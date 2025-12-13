8th Pay Commission: पेंशनर्स के लिए बड़ा अपडेट, 7वां वेतन आयोग खत्म होने के बाद DR का क्या होगा? पूरी डिटेल यहां

8th Pay Commission : सरकार पेंशनभोगियों (pensioners) को बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद करने के लिए महंगाई राहत (DR) देती है. पेंशनभोगियों के लिए DR सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते (DA) के बराबर होता है और इसे साल में दो बार रिवाइज किया जाता है. फिलहाल DR 58% है. हालांकि, 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल आधिकारिक तौर पर 31 दिसंबर, 2025 को खत्म हो रहा है और अगली DR बढ़ोतरी जनवरी 2026 में होनी है, तो पेंशनभोगियों की DR बढ़ोतरी का क्या होगा? क्या DR शून्य हो जाएगा? क्या ये बढ़ना बंद हो जाएगा या सरकार मौजूदा नियमों के अनुसार इसे बढ़ाएगी?

क्या 7वें वेतन आयोग के खत्म होने के बाद पेंशनभोगियों के लिए DR बढ़ता रहेगा?

एक पूर्व केंद्र सरकार के कर्मचारी जो अब एक प्रमुख कर्मचारी और पेंशनभोगी संघ के सचिव हैं. उनका कहना है कि अभी तक पेंशनभोगियों के लिए DR वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी बढ़ता रहता है. उन्होंने कहा कि वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म होने के बाद कर्मचारियों के लिए DA बढ़ता है. वैसे ही पेंशनभोगियों के लिए DR भी बढ़ता है. इसलिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने तक इसे साल में दो बार बढ़ाया जाएगा. पहले, जब वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में देरी हुई थी तो DR, DA के साथ बढ़ा था.

सरकार DR कब बढ़ाती है?

सरकार साल में दो बार जनवरी और जुलाई में DR बढ़ाती है. हालांकि, ज्यादातर मामलों में सरकार इन दो महीनों में बढ़ोतरी की घोषणा नहीं करती है. सरकार होली और दिवाली जैसे त्योहारों से पहले घोषणा करती है. ऐसी स्थिति में पेंशनभोगियों को पिछली तारीख से बकाया मिलता है.

DR पेंशनभोगी की पेंशन को कैसे प्रभावित करता है?

DR की गणना पेंशनभोगी की मूल पेंशन के आधार पर की जाती है. मान लीजिए कि मूल पेंशन 25,000 रुपये है और वर्तमान DR दर 58% है. तो पेंशनभोगी की कुल पेंशन 25,000 रुपये + (25,000 रुपये का 58%) = 39,500 रुपये होगी. अब, अगर सरकार जनवरी 2026 में DR को 2% बढ़ाने का फैसला करती है और ये 60% हो जायेगा; तो (उसी पेंशनभोगी की) कुल पेंशन बढ़कर 40,000 रुपये हो जाएगी.

केंद्र सरकार में कितने पेंशनभोगी हैं?

इस महीने की शुरुआत में संसद में वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार में कुल पेंशनर्स की संख्या 69 लाख है. इनकी संख्या सरकारी कर्मचारियों (50.14 लाख) से अधिक है.

7वें वेतन आयोग में न्यूनतम और अधिकतम पेंशन कितनी है?

न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये है, जबकि अधिकतम 1,25,000 रुपये है.

7वें वेतन आयोग में पेंशन को 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर रिवाइज किया गया था. न्यूनतम पेंशन 6वें वेतन आयोग में 3,500 रुपये से बढ़कर 9,000 रुपये हो गई, जबकि अधिकतम पेंशन 6वें CPC में 45,000 रुपये से बढ़कर 1,25,000 रुपये हो गई.

8वें वेतन आयोग में पेंशन कैसे बढ़ सकती है?

अगर सरकार इसे फिटमेंट फैक्टर के जरिए बढ़ाने का फैसला करती है ये मानते हुए कि फिटमेंट फैक्टर 2.0 है, तो न्यूनतम बेसिक पेंशन बढ़कर 18,000 रुपये और अधिकतम 2,50,000 रुपये हो सकती है.