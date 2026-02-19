8th Pay Commission Salary Hike: अगर आप खुद या आपके पर‍िवार में कोई केंद्र सरकार का कर्मचारी है तो यह खबर आपके काम की है. लाखों केंद्रीय कर्मचार‍ियों और पेंशनर्स को आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का बेसब्री से इंतजार है. 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो चुका है. ऐसे में यही सबसे बड़ा सवाल है क‍ि नया वेतन आयोग कब लागू होगा? सरकार की तरफ से नया वेतन आयोग लागू क‍िये जाने के बाद देशभर के एक करोड़ से ज्‍यादा लोगों को नई सैलरी स्केल, भत्ते और पेंशन में बदलाव का फायदा म‍िलेगा.

DA बढ़कर 60% हो जाएगा?

दिसंबर 2025 में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI-IW) में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं हुआ, यह 148.2 पर ही कायम रहा है. इस कारण महंगाई भत्‍ते (DA) में जनवरी 2026 से 2% बढ़ोतरी की उम्‍मीद की जा रही है. अगर 2 फीसदी का इजाफा होता है तो यह 58% से बढ़कर 60% हो जाएगा. डीए हाइक से जुड़ा ऐलान होली से पहले होने की उम्‍मीद है. यद‍ि ऐसा हुआ तो कर्मचारियों को जनवरी-फरवरी का एरियर एकसाथ म‍िलने की उम्‍मीद है. कुछ रिपोर्ट में डीए के बढ़कर 63% तक होने की भी उम्‍मीद है. फिलहाल यह 60% तो पक्‍का लग रहा है.

कब तक होगा प्रश्‍नावली का सबमिशन?

आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की ऑफ‍िश‍ियल वेबसाइट प‍िछले द‍िनों लॉन्च हुई है. सरकार ने म‍िन‍िस्‍ट्री, विभागों, कर्मचारियों, यूनियन, पेंशनर्स और अन्य स्टेकहोल्डर्स से फीडबैक मांगा है. MyGov.in पोर्टल पर 18 सवालों वाली प्रश्‍नावली उपलब्ध है. इनसे जुड़े सभी जवाब ऑनलाइन ही देने होंगे. इनका जवाब ई-मेल, PDF या पेपर पर नहीं चलेगा. जवाब देने की अंत‍िम तारीख 16 मार्च 2026 है. इन जवाब के आधार पर म‍िलने वाले इनपुट से सैलरी, भत्‍ते और अन्य फैक्टर्स पर बेस्‍ड रिपोर्ट तैयार करने में मदद म‍िलेगी.

आने वाले समय में क्‍या होगा?

अभी 7वें आयोग के तहत DA बढ़ने का इंतजार हो रहा है. लेकिन आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर बड़ा बदलाव देखा जाएगा. कर्मचारी यून‍ियन बदलाव को तेजी से लागू करने की मांग कर रही हैं. MyGov पर फीडबैक देकर आम आदमी भी इसमें ह‍िस्‍सा ले सकता है. इस बदलाव का असर सैलरी के साथ ही पेंशन और दूसरे भत्‍तों पर द‍िखाई देगा.

क‍ितना सैलरी हाइक होने की उम्‍मीद?

सैलरी हाइक क‍ितना होगा यह फिटमेंट फैक्टर पर ड‍िपेंड करता है. प‍िछले वेतन आयोग की तरह इसे बेसिक पे से मल्टीप्लाई क‍िया जाएगा. 7वें आयोग के तहत यह 2.57 था. 8वें वेतन आयोग के लि‍ए अलग-अलग मीड‍िया र‍िपोर्ट में इसका अलग-अलग दावा क‍िया जा रहा है. कुछ में इसके 1.83 से 2.86 तक, कुछ में 1.92 से 2.57 तक का दावा क‍िया जा रहा है. यून‍ियंस की तरफ से इसे बढ़ाकर 2.86 से 3.25 या इससे ज्यादा की मांग की जा रही है. यद‍ि फिटमेंट फैक्टर 2.0 या इससे ज्‍यादा हुआ तो लेवल 1 से 5 के कर्मचारियों को लाखों में एकमुश्त पेमेंट मिल सकता है.

बढ़कर क‍ितनी हो जाएगी बेस‍िक सैलरी?

मौजूदा समय में 7वें आयोग के तहत म‍िन‍िमम बेस‍िक पे 18,000 रुपये है. यद‍ि फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहा तो यह बढ़कर 46,260 रुपये हो सकता है. एक अनुमान के तहत 2.46 पर बेस‍िक पे 44,280 रुपये तक, जबकि 2.86 पर 51,480 रुपये या उससे ज्यादा हो सकती है. यून‍ियन के दावे के अनुसार 3.0 फ‍िटमेंट फैक्‍टर पर 54,000 रुपये और 3.25 पर 58,500 रुपये तक बेस‍िक पे हो सकती है.

ज्यादातर रिपोर्ट में 30-34% तक की बढ़ोतरी बताई जा रही है, खासकर यद‍ि फिटमेंट फैक्टर 2.57 या उसके आसपास रहता है. कुछ में इसके बढ़कर 20% से 34% तक रहने का भी अनुमान है, जबकि रियल हाइक (DA मर्ज होने के बाद) 13% से 40-70% तक हो सकती है, क्योंकि पुराना डीए नए बेसिक में मर्ज हो जाएगा. इससे ग्रॉस सैलरी, HRA, TA जैसे भत्ते भी बढ़ेंगे.