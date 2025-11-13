8th Pay Commission Latest Update: लंबे समय तक इंतजार क‍िये जाने के बाद केंद्र सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग से जुड़ी नियमावली (ToR) जारी कर दी गई है. टीओआर (ToR) का ऐलान क‍िये जाने के बाद कर्मचार‍ियों और पेंशनर्स के चेहरे पर मुस्कान आ गई है. न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता वाल तीन सदस्यीय पैनल सैलरी, बोनस, ग्रेच्युटी और परफॉर्मेंस से जुड़े इंसेंट‍िव की सिफारिश करेगा. आयोग को गठन की तारीख से 18 महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपनी है. जरूरत पड़ने पर अंतरिम रिपोर्ट भी दी जा सकेगी.

ग्रामीण डाक सेवक को वेतन आयोग में शाम‍िल करने की मांग

सांसद अंबिका जी. लक्ष्मीनारायण वाल्मीकि ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को च‍िट्ठी ल‍िखकर 2.75 लाख ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) को 8वें वेतन आयोग के तहत शामिल करने का अनुरोध क‍िया है. उन्होंने कहा कि GDS ग्रामीण भारत में जरूरी पोस्‍ट सर्व‍िस पहुंचाते हैं, यह शहरी कर्मचारियों के बराबर ही काम है. लेकिन सरकार की तरफ से हर बार अलग कमेटी बनाकर GDS की सैलरी-सर्व‍िस की शर्तें तय की जाती हैं. यही कारण है क‍ि GDS को केंद्रीय वेतन आयोग के बड़े फायदे नहीं मिल पाते.

GDS कर्म‍ियों को केंद्रीय कर्मचारी क्‍यों नहीं माना जाता?

GDS केंद्रीय सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, इसलिए उन्‍हें सातवें वेतन आयोग के दायरे में नहीं रखा गया. ये डाककर्मी गांवों में छोटे ब्रांच पोस्ट ऑफिस चलाते हैं. डाक डिलीवरी, मनी ऑर्डर, बैंकिंग, आधार से जुड़ा काम और सरकारी योजनाएं संभालते हैं. इन्हें 'अतिरिक्त-विभागीय कर्मचारी' माना जाता है. इनकी सैलरी विभागीय कमेटियों से तय होती है, न क‍ि वेतन आयोग के जर‍िये.

8वां वेतन आयोग कब तक सौंपेगा सिफारिशें?

आयोग की तरफ से डॉक्‍यूमेंट तैयार करने का काम शुरू कर द‍िया गया है. प्रभावित पक्षों से इसमें बदलाव की मांग की जा रही है. आयोग को अप्रैल 2027 तक रिपोर्ट सौंपनी है लेकिन उसकी तरफ से इसे पहले भी जमा क‍िया जा सकता है. रिपोर्ट आने के बाद सरकार इसकी समीक्षा करेगी, इस पर र‍िकमेंडशन देगी और फ‍िर केंद्रीय कर्मचारियों के ल‍िए वेतन संशोधन को लागू क‍िया जाएगा.

GDS की मांग पूरी होने से क्या बदलेगा?

यद‍ि GDS को आठवें आयोग में शामिल किया गया तो उन्‍हें न‍ियम‍ित कर्मचारियों जैसे सैलरी, भत्‍ते, पेंशन और प्रमोशन का फायदा म‍िलेगा. अभी अलग कमेटी की तरफ से तय क‍िया गया वेतन केंद्रीय कर्मचार‍ियों से कम होता है. ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वालों की परेशान‍ियों को देखते हुए बराबरी की मांग की जा रही है. यद‍ि इसे लागू क‍िया जाता है तो इससे लाखों GDS परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.

सरकार अलग कमेटी क्‍यों बनाती है?

हर वेतन आयोग के बाद GDS का वेतन तय करने के ल‍िए रिटायर्ड अधिकारियों की कमेटी बनाई जाती है. इससे प्रोसेस लंबा चलता है और फायदे कम मिलते हैं. सांसद की तरफ से कहा गया क‍ि यह पैरलल स‍िस्‍टम गलत है. GDS भी पोस्टल डिपार्टमेंट का अहम ह‍िस्‍सा है, इसल‍िए उन्‍हें मुख्यधारा में लाना जरूरी है.

आयोग की रिपोर्ट से पहले क्या उम्मीद की जाए?

आयोग की तरफ से अंतर‍िम सिफारिशें दी जा सकती हैं. GDS यूनियन की एक्‍ट‍िवनेस से दबाव बढ़ रहा है. अगर सरकार पॉज‍िट‍िव रही और जीडीएस को वेतन आयोग के तहत शाम‍िल क‍िया गया तो यह पहला मौका होगा जब ग्रामीण डाककर्मी वेतन आयोग का हिस्सा बनेगा.