Advertisement
trendingNow13000694
Hindi Newsबिजनेस

8th Pay Commission: अगर सरकार ने मानी यह मांग, आठवें वेतन आयोग में इन लोगों को होगा सबसे ज्‍यादा फायदा

Gramin Dak Sevak Salary: GDS केंद्रीय सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, इसलिए उन्‍हें सातवें वेतन आयोग के दायरे में नहीं रखा गया. ये डाककर्मी गांवों में छोटे ब्रांच पोस्ट ऑफिस चलाते हैं. डाक डिलीवरी, मनी ऑर्डर, बैंकिंग, आधार से जुड़ा काम और सरकारी योजनाएं संभालते हैं.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Nov 13, 2025, 06:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

8th Pay Commission: अगर सरकार ने मानी यह मांग, आठवें वेतन आयोग में इन लोगों को होगा सबसे ज्‍यादा फायदा

8th Pay Commission Latest Update: लंबे समय तक इंतजार क‍िये जाने के बाद केंद्र सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग से जुड़ी नियमावली (ToR) जारी कर दी गई है. टीओआर (ToR) का ऐलान क‍िये जाने के बाद कर्मचार‍ियों और पेंशनर्स के चेहरे पर मुस्कान आ गई है. न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता वाल तीन सदस्यीय पैनल सैलरी, बोनस, ग्रेच्युटी और परफॉर्मेंस से जुड़े इंसेंट‍िव की सिफारिश करेगा. आयोग को गठन की तारीख से 18 महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपनी है. जरूरत पड़ने पर अंतरिम रिपोर्ट भी दी जा सकेगी.

ग्रामीण डाक सेवक को वेतन आयोग में शाम‍िल करने की मांग

सांसद अंबिका जी. लक्ष्मीनारायण वाल्मीकि ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को च‍िट्ठी ल‍िखकर 2.75 लाख ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) को 8वें वेतन आयोग के तहत शामिल करने का अनुरोध क‍िया है. उन्होंने कहा कि GDS ग्रामीण भारत में जरूरी पोस्‍ट सर्व‍िस पहुंचाते हैं, यह शहरी कर्मचारियों के बराबर ही काम है. लेकिन सरकार की तरफ से हर बार अलग कमेटी बनाकर GDS की सैलरी-सर्व‍िस की शर्तें तय की जाती हैं. यही कारण है क‍ि GDS को केंद्रीय वेतन आयोग के बड़े फायदे नहीं मिल पाते.

Add Zee News as a Preferred Source

GDS कर्म‍ियों को केंद्रीय कर्मचारी क्‍यों नहीं माना जाता?
GDS केंद्रीय सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, इसलिए उन्‍हें सातवें वेतन आयोग के दायरे में नहीं रखा गया. ये डाककर्मी गांवों में छोटे ब्रांच पोस्ट ऑफिस चलाते हैं. डाक डिलीवरी, मनी ऑर्डर, बैंकिंग, आधार से जुड़ा काम और सरकारी योजनाएं संभालते हैं. इन्हें 'अतिरिक्त-विभागीय कर्मचारी' माना जाता है. इनकी सैलरी विभागीय कमेटियों से तय होती है, न क‍ि वेतन आयोग के जर‍िये.

8वां वेतन आयोग कब तक सौंपेगा सिफारिशें?
आयोग की तरफ से डॉक्‍यूमेंट तैयार करने का काम शुरू कर द‍िया गया है. प्रभावित पक्षों से इसमें बदलाव की मांग की जा रही है. आयोग को अप्रैल 2027 तक रिपोर्ट सौंपनी है लेकिन उसकी तरफ से इसे पहले भी जमा क‍िया जा सकता है. रिपोर्ट आने के बाद सरकार इसकी समीक्षा करेगी, इस पर र‍िकमेंडशन देगी और फ‍िर केंद्रीय कर्मचारियों के ल‍िए वेतन संशोधन को लागू क‍िया जाएगा.

GDS की मांग पूरी होने से क्या बदलेगा?
यद‍ि GDS को आठवें आयोग में शामिल किया गया तो उन्‍हें न‍ियम‍ित कर्मचारियों जैसे सैलरी, भत्‍ते, पेंशन और प्रमोशन का फायदा म‍िलेगा. अभी अलग कमेटी की तरफ से तय क‍िया गया वेतन केंद्रीय कर्मचार‍ियों से कम होता है. ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वालों की परेशान‍ियों को देखते हुए बराबरी की मांग की जा रही है. यद‍ि इसे लागू क‍िया जाता है तो इससे लाखों GDS परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.

सरकार अलग कमेटी क्‍यों बनाती है?
हर वेतन आयोग के बाद GDS का वेतन तय करने के ल‍िए रिटायर्ड अधिकारियों की कमेटी बनाई जाती है. इससे प्रोसेस लंबा चलता है और फायदे कम मिलते हैं. सांसद की तरफ से कहा गया क‍ि यह पैरलल स‍िस्‍टम गलत है. GDS भी पोस्टल डिपार्टमेंट का अहम ह‍िस्‍सा है, इसल‍िए उन्‍हें मुख्यधारा में लाना जरूरी है.

आयोग की रिपोर्ट से पहले क्या उम्मीद की जाए?
आयोग की तरफ से अंतर‍िम सिफारिशें दी जा सकती हैं. GDS यूनियन की एक्‍ट‍िवनेस से दबाव बढ़ रहा है. अगर सरकार पॉज‍िट‍िव रही और जीडीएस को वेतन आयोग के तहत शाम‍िल क‍िया गया तो यह पहला मौका होगा जब ग्रामीण डाककर्मी वेतन आयोग का हिस्सा बनेगा. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

8th pay commission

Trending news

'ऑनलाइन हाजिर हों, मास्क नाकाफी..', SC की प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर वकीलों को नसीहत
Supreme Court
'ऑनलाइन हाजिर हों, मास्क नाकाफी..', SC की प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर वकीलों को नसीहत
Delhi Blast Live Updates: दिल्ली धमाके के सिलसिले में एक और शख्स को लिया गया हिरासत में; मरने वालों की संख्या हुई 13; पढ़ें पल-पल की ताजा अपडेट
Delhi blast
Delhi Blast Live Updates: दिल्ली धमाके के सिलसिले में एक और शख्स को लिया गया हिरासत में; मरने वालों की संख्या हुई 13; पढ़ें पल-पल की ताजा अपडेट
कैसे एक पोस्टर के सहारे 'सफेदपोश' आतंकी मॉड्यूल की भारत में खुद गई 'कब्र'?
Delhi blast
कैसे एक पोस्टर के सहारे 'सफेदपोश' आतंकी मॉड्यूल की भारत में खुद गई 'कब्र'?
एजेंसियों के रडार पर आतंकी डॉ.आदिल की शादी में पहुंचे लोग, निकाह-पत्नी सबका खुलासा
Delhi blast
एजेंसियों के रडार पर आतंकी डॉ.आदिल की शादी में पहुंचे लोग, निकाह-पत्नी सबका खुलासा
महिला डॉक्टर शाहीन का कोड नेम 'मैडम सर्जन', 'ऑपरेशन हमदर्द' का मिला जिम्मा, खुले राज
Shaheen Shahid
महिला डॉक्टर शाहीन का कोड नेम 'मैडम सर्जन', 'ऑपरेशन हमदर्द' का मिला जिम्मा, खुले राज
Delhi Blast: जैश के 13 ठिकानों पर CIK की छापोमारी, बारामूला पुलिस का सख्त एक्शन
Delhi blast
Delhi Blast: जैश के 13 ठिकानों पर CIK की छापोमारी, बारामूला पुलिस का सख्त एक्शन
Delhi Blast: आतंकी उमर का हैंडलर था...UKASA, दिल्‍ली ब्‍लास्‍ट का तुर्किए कनेक्‍शन?
Delhi blast
Delhi Blast: आतंकी उमर का हैंडलर था...UKASA, दिल्‍ली ब्‍लास्‍ट का तुर्किए कनेक्‍शन?
लंदन के इंडिया हाउस को क्यों खरीदेगी महाराष्ट्र सरकार, सावरकर का क्या है कनेक्‍शन?
India House
लंदन के इंडिया हाउस को क्यों खरीदेगी महाराष्ट्र सरकार, सावरकर का क्या है कनेक्‍शन?
i20 कार धमाके में उड़ गए थे डॉक्टर उमर के चिथड़े, दांत-हड्डियों की राख से खुलासा
Delhi blast
i20 कार धमाके में उड़ गए थे डॉक्टर उमर के चिथड़े, दांत-हड्डियों की राख से खुलासा
Delhi Blast Live Updates: अल-फलाह यूनिवर्सिटी निकली बिल्कुल फ्रॉड, आतंकियों का बन गई अड्डा! जानें पल-पल की अपडेट
Delhi blast
Delhi Blast Live Updates: अल-फलाह यूनिवर्सिटी निकली बिल्कुल फ्रॉड, आतंकियों का बन गई अड्डा! जानें पल-पल की अपडेट