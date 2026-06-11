Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग लागू होने पर क्या NPS पेंशनर्स को मिलेगा फायदा; जानिए कितना बढ़ सकती है पेंशन?

8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग लागू होने पर क्या NPS पेंशनर्स को मिलेगा फायदा; जानिए कितना बढ़ सकती है पेंशन?

8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के बीच इन दिनों चर्चाएं तेज हैं. हर कोई ये जानना चाहता है कि नए वेतन आयोग के लागू होने पर सैलरी और पेंशन में कितना इजाफा होगा.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 11, 2026, 03:25 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 03:25 PM IST
8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग लागू होने पर क्या NPS पेंशनर्स को मिलेगा फायदा; जानिए कितना बढ़ सकती है पेंशन?
Image Credit: AI

About the Author

Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
वेतन आयोग लागू होने पर क्या NPS पेंशनर्स को मिलेगा फायदा; जानिए कितना बढ़ेगी पेंशन?
8th pay commission 20261 min ago
2
Palestine8 min ago
3
NDA Salary8 min ago
4
Delhi news11 min ago
5
Birthday Cake Safety39 min ago