/8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग लागू होने पर क्या NPS पेंशनर्स को मिलेगा फायदा; जानिए कितना बढ़ सकती है पेंशन?

अगर कोई कर्मचारी NPS से UPS में स्थानांतरित होने का विकल्प चुनता है, तो उसे अंतिम मूल वेतन का 50 फीसदी तक सुनिश्चित पेंशन मिलने का प्रावधान है. ऐसे में भविष्य में 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन बढ़ने पर UPS के दायरे में आने वाले कर्मचारियों की पेंशन पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है. हालांकि, जो कर्मचारी NPS में ही बने रहेंगे, उन्हें वेतन आयोग का सीधा पेंशन लाभ नहीं मिलेगा. लेकिन, वेतन बढ़ने से उनके NPS खाते में होने वाला कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा. इससे रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन राशि अधिक हो सकती है.