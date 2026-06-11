/8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग लागू होने पर क्या NPS पेंशनर्स को मिलेगा फायदा; जानिए कितना बढ़ सकती है पेंशन?

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के बीच इन दिनों चर्चाएं तेज हैं. हर कोई ये जानना चाहता है कि नए वेतन आयोग के लागू होने पर सैलरी और पेंशन में कितना इजाफा होगा. इसी बीच नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत रिटायर हो चुके या जल्द रिटायर होने वाले कर्मचारियों के मन में भी एक बड़ा सवाल है. क्या उन्हें भी 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा?
दरअसल, केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लागू कर NPS कर्मचारियों के लिए एक नया ऑप्शन खोल दिया है. खास बात ये है कि 1 अप्रैल 2025 को UPS लागू होने से पहले NPS के तहत रिटायर हो चुके कर्मचारियों को भी इस योजना में शामिल होने का ऑप्शन दिया गया है.
साल 2004 के बाद केंद्र सरकार की नौकरी में आने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बंद कर NPS लागू किया गया था. OPS में कर्मचारियों को वेतन आयोगों का सीधा लाभ मिलता था और पेंशन भी समय-समय पर संशोधित होती रहती थी.
वहीं, NPS एक कंट्रीब्यूशन आधारित व्यवस्था है. इसमें कर्मचारी और सरकार दोनों निर्धारित राशि जमा करते हैं. रिटायरमेंट के समय कुल जमा राशि का 60 फीसदी हिस्सा कर्मचारी को एकमुश्त मिलता है, जबकि शेष 40 फीसदी से एन्युटी खरीदी जाती है. इसके आधार पर मासिक पेंशन तय होती है.
अगर कोई कर्मचारी NPS से UPS में स्थानांतरित होने का विकल्प चुनता है, तो उसे अंतिम मूल वेतन का 50 फीसदी तक सुनिश्चित पेंशन मिलने का प्रावधान है. ऐसे में भविष्य में 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन बढ़ने पर UPS के दायरे में आने वाले कर्मचारियों की पेंशन पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है. हालांकि, जो कर्मचारी NPS में ही बने रहेंगे, उन्हें वेतन आयोग का सीधा पेंशन लाभ नहीं मिलेगा. लेकिन, वेतन बढ़ने से उनके NPS खाते में होने वाला कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा. इससे रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन राशि अधिक हो सकती है.
केंद्र सरकार आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करती है. सातवां वेतन आयोग वर्ष 2016 में लागू हुआ था. इसी आधार पर जनवरी 2026 से नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की उम्मीद थी. सरकार ने नवंबर 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी थी, लेकिन अब तक इसकी सिफारिशें लागू नहीं हुई हैं. ऐसे में लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी नए वेतन आयोग को लेकर सरकार की अगली घोषणा का इंतजार कर रहे हैं.