8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग के तहत लाखों केंद्रीय कर्मचार‍ियों को म‍िलेगा बड़ा सैलरी हाइक? आ गया नया अपडेट
8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग के तहत लाखों केंद्रीय कर्मचार‍ियों को म‍िलेगा बड़ा सैलरी हाइक? आ गया नया अपडेट

Salary Hike News: केंद्रीय कर्मचार‍ियों का सैलरी हाइक क‍ितना होगा, यह फ‍िटमेंट फैक्‍टर पर न‍िर्भर करता है. इस बार यद‍ि फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता है तो कर्मचारियों की सैलरी में 40 से 50 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 13, 2025, 08:45 PM IST
8th Pay Commission Lates News: अगर आप खुद केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या आपके पर‍िवार में कोई केंद्रीय कर्मचारी है तो यह खबर आपके काम की है. 50 लाख से ज्‍यादा कर्मचार‍ियों और 65 लाख के करीब पेंशनर्स को आठवें वेतन आयोग से काफी उम्‍मीद है. मीड‍िया र‍िपोर्ट में यह संभावना जताई जा रही है क‍ि आठवें वेतन आयोग को जनवरी 2026 से लागू क‍िया जाएगा. लेक‍िन कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्‍व‍िटीज की रिपोर्ट में दावा क‍िया गया है क‍ि यह आयोग कर्मचार‍ियों और पेंशनर्स को निराशा दे सकता है. रिपोर्ट में बताया गया क‍ि फ‍िटमेंट फैक्‍टर 1.8 हो सकता है. इसका असर यह होगा क‍ि सैलरी में महज 13% की वास्तविक बढ़ोतरी होगी. यह 7वें वेतन आयोग की 14.3% बढ़ोतरी से कम है.

क्‍यों महत्वपूर्ण है फिटमेंट फैक्टर?

फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा मल्‍टीपल है, ज‍िसका इस्‍तेमाल बेस‍िक सैलरी को बढ़ाने के लिए किया जाता है. यह क‍िसी भी कर्मचारी की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी का बेस होता है. यद‍ि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में 40 से 50 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है. लेकिन यद‍ि यह 1.8 रहता है तो बढ़ोतरी घटकर महज 13% तक रह जाएगी.

7वें वेतन आयोग की आखिरी DA बढ़ोतरी
सीपीआई-आईडब्‍ल्‍यू (CPI-IW) डेटा के अनुसार स‍ितंबर या अक्‍टूबर में कर्मचार‍िचों का बढ़ने वाला डीए (DA) 3% तक हो सकता है. हालांक‍ि इसे 1 जुलाई 2025 से लागू क‍िया जाएगा. इससे डीए 55% से बढ़कर करीब 58% हो जाएगा. 1 जुलाई से लागू होने वाला डीए 7वें वेतन आयोग के तहत आखिरी डीए (DA) बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जनवरी 2026 में यह जीरो हो जाएगा. आमतौर पर सरकार की तरफ से डीए (DA) बढ़ोतरी साल में दो बार की जाती है. लेकिन इसका पेमेंट दो से तीन महीने की देरी से होता है.

8वां वेतन आयोग कब लागू होगा?
आठवें वेतन आयोग को सरकार की तरफ से जनवरी 2026 से लागू क‍िया जाएगा. लेकिन इसकी वास्‍तव‍िक शुरुआत फाइनेंश‍ियल ईयर 2027 तक टल सकती है. अभी तक अगस्‍त 2025 में भी समिति की न‍ियुक्‍त‍ि और नियम व शर्तों से जुड़ा काम पूरा नहीं हो पाया है. कर्मचारियों को जनवरी 2026 से लागू होने पर बढ़ी हुई सैलरी का बकाया एर‍ियर म‍िलेगा. उसके बाद ही सैलरी और पेंशन का भुगतान शुरू होगा.

केंद्रीय कर्मचार‍ियों को कितना फायदा होगा?
अंतिम फिटमेंट फैक्टर के बेस पर कर्मचार‍ियों की सैलरी में 13% से 50% तक का इजाफा हो सकता है. लेकिन बढ़ती महंगाई, देरी से लागू होना और बजट आवंटन की स्‍थ‍ित‍ि साफ नहीं होने से उम्‍मीदें काफी कम हैं. सरकार की तरफ से अभी तक आयोग के चेयरमैन और नियम-शर्तों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है. 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

8th pay commission

;