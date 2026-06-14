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8th Pay Commission: कब से बढ़ेगी आपकी सैलरी? इस तारीख तक फाइनल होगा फिटमेंट फैक्टर, समझिए पूरा कैलकुलेशन

7वें केंद्रीय वेतन आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया था. इससे केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन ₹7,000 (6वें वेतन आयोग के तहत) से बढ़कर ₹18,000 हो गया था.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 14, 2026, 10:16 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 10:16 AM IST
8th Pay Commission: कब से बढ़ेगी आपकी सैलरी? इस तारीख तक फाइनल होगा फिटमेंट फैक्टर, समझिए पूरा कैलकुलेशन
Image Credit: AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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