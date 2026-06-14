हालांकि, ये वेतन ग्रोथ काफी बड़ी प्रतीत होती है. लेकिन, ये ध्यान रखना जरूरी है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए इस तरह के संशोधन आमतौर पर हर 10 साल में एक बार ही किए जाते हैं. 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर अभी आधिकारिक रूप से तय नहीं किया गया है. लेकिन, विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार यह 2.28 से 3.83 के बीच हो सकता है. बता दें, पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में स्थापित किया गया था और तब से लगभग हर 10 साल में नया वेतन आयोग गठित किया जाता रहा है.