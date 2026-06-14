8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज होने के साथ ही फिटमेंट फैक्टर पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि यही फैक्टर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन वृद्धि तय करने में अहम भूमिका निभाता है. इस वक्त 8वें वेतन आयोग की चर्चाओं का मुख्य फोकस फिटमेंट फैक्टर पर है. ये केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समयसीमा जुलाई 2027 तक बढ़ सकती है और इसमें 2.28 से 3.83 के बीच संभावित मल्टीप्लायर रहने की उम्मीद है.
फिटमेंट फैक्टर ने 6वें और 7वें वेतन आयोग के दौरान एक महत्वपूर्ण विषय बन गई थी, क्योंकि इससे पहले वेतन आयोग वेतन संशोधन के लिए अधिक जटिल तरीकों का उपयोग करते थे. जैसे वेतन पुनर्गठन, महंगाई भत्ता (DA) का विलय और आवश्यकता आधारित वेतन गणना.
पिछले ट्रेंड्स को देखते हुए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को अपनी सैलरी बढ़ोतरी और फिटमेंट फैक्टर रिपोर्ट के लिए 2027 तक इंतजार करना पड़ सकता है. 7वां वेतन आयोग 28 फरवरी 2014 को गठित किया गया था. लेकिन, अपनी सिफारिशें तैयार करने और प्रस्तुत करने में लगभग 21 महीने का समय लगा और 19 नवंबर 2015 को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई.
अगर हम इसी को आधार मानें, तो 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट जुलाई 25, 2027 के आसपास आने का अनुमान है. ये औपचारिक समयसीमा से दो महीने से अधिक देर हो सकती है. 3 नवंबर 2025 को गठित इस आयोग को अपना कार्य पूरा करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. इससे संभावित डेडलाइन मई 2027 बनती है.
फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर है, इसका उपयोग केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा किसी कर्मचारी के पुराने मूल वेतन (या पेंशन) को नए संशोधित वेतन ढांचे में बदलने के लिए किया जाता है.
फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेटर को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें होने वाला कोई भी बदलाव सीधे सैलरी, पेंशन, इंक्रीमेंट और संबंधित एरियर पर प्रभाव डालता है.
इसका मुख्य फॉर्मूला है: वर्तमान मूल वेतन × फिटमेंट फैक्टर = नया मूल वेतन
उदाहरण के लिए, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया था. इससे केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन ₹7,000 (6वें वेतन आयोग के तहत) से बढ़कर ₹18,000 हो गया था.
इसका गणित इस प्रकार है: ₹7,000 × 2.57 = ₹18,000
हालांकि, ये वेतन ग्रोथ काफी बड़ी प्रतीत होती है. लेकिन, ये ध्यान रखना जरूरी है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए इस तरह के संशोधन आमतौर पर हर 10 साल में एक बार ही किए जाते हैं. 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर अभी आधिकारिक रूप से तय नहीं किया गया है. लेकिन, विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार यह 2.28 से 3.83 के बीच हो सकता है. बता दें, पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में स्थापित किया गया था और तब से लगभग हर 10 साल में नया वेतन आयोग गठित किया जाता रहा है.