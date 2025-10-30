Advertisement
स्पोर्ट्सवियर बनाने वाली कंपनी Puma का बड़ा फैसला, 900 लोगों की जाएगी नौकरी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये छंटनी प्यूमा के विभिन्न देशों में मौजूद कॉर्पोरेट ऑफिसों में लागू की जाएगी. कंपनी ने कहा है कि वो प्रभावित कर्मचारियों को सहायता प्रदान करने की योजना बना रही है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 30, 2025, 05:11 PM IST
Puma Layoffs :  जर्मनी की मशहूर स्पोर्ट्सवियर कंपनी प्यूमा (Puma) ने गुरुवार को ऐलान किया है कि वो अपनी वैश्विक कॉर्पोरेट वर्कफोर्स में 900 नौकरियों की कटौती करेगी. ये कदम कंपनी 2026 के अंत तक चरणबद्ध तरीके से उठाएगी. Pumaके मुताबिक, ये निर्णय लगातार गिरती बिक्री (declining sales) और बदलते मार्केट माहौल को देखते हुए लिया गया है. कंपनी ने बताया कि इस रीस्ट्रक्चरिंग (पुनर्गठन) का उद्देश्य अपने खर्चों को कम करना और बिजनेस को अधिक स्थिर बनाना है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये छंटनी प्यूमा के विभिन्न देशों में मौजूद कॉर्पोरेट ऑफिसों में लागू की जाएगी. कंपनी ने कहा है कि वो प्रभावित कर्मचारियों को सहायता प्रदान करने की योजना बना रही है. 

क्यों कंपनी ने लिया ये बड़ा फैसला?

कंपनी ने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि उसकी बिक्री लगातार घट रही है. प्यूमा ने बताया कि साल की तीसरी तिमाही में उसकी बिक्री 10.4% कम होकर 1.96 अरब यूरो (लगभग 2.29 अरब डॉलर) रह गई है. बिक्री में ये गिरावट तब आई है जब कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की कम होती डिमांड और अमेरिकी टैक्स (टैरिफ) के असर से उबरने की कोशिश कर रही है.

छंटनी का दौर

रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में अब तक 200 से अधिक टेक कंपनियों ने भी करीब 98,000 कर्मचारियों को निकाला है. हाल ही में दिग्गज कंपनी Amazon ने अपनी इतिहास की सबसे बड़ी छंटनी शुरू कर दी है. कंपनी अब लगभग 30,000 कर्मचारियों को निकालने की तैयारी में है. 

• Microsoft: 15,000 नौकरियां गईं
• Meta: AI यूनिट से 600 लोग निकाले गए
• Google: क्लाउड डिजाइन टीम से 100 कर्मचारियों की छंटनी
• Intel: 22,000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया

 

