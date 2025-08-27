सपनों का खेल या हकीकत का झूठ? Dream11 को-फाउंडर का बड़ा खुलासा- 99% खिलाड़ी कभी नहीं जीत पाए इससे ज्यादा पैसे

ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में करोड़ों खिलाड़ियों का पसंदीदा नाम बन चुका ड्रीम11 एक बार फिर सुर्खियों में है. लेकिन इस बार वजह कोई बड़ा टूर्नामेंट या इनाम नहीं, बल्कि इसके को-फाउंडर और सीईओ हर्ष जैन का बयान है. हाल ही में केंद्र सरकार ने ऑनलाइन मनी गेमिंग पर बैन लगाया, जिसके बाद ड्रीम11 समेत कई दिग्गज प्लेटफॉर्म्स ने अपने कैश गेम्स बंद कर दिए. इसी बीच हर्ष जैन ने एक बड़ा खुलासा किया है, जो इस पूरे विवाद को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है.

जैन का कहना है कि लोग जितना सोचते हैं, उतना बड़ा रिस्क या पैसा फैंटेसी गेमिंग में नहीं लगाया जाता. उन्होंने साफ कहा कि ड्रीम11 के 99% यूजर्स ने अपने पूरे गेमिंग सफर में कभी 10,000 रुपये से ज्यादा न तो जीते और न ही हारे. औसतन एक गेम का टिकट साइज महज 51-52 रुपये का होता है. उन्होंने इसे "पॉपकॉर्न टू मूवी" जैसा करार दिया, यानी जैसे फिल्म देखते समय पॉपकॉर्न खाने का मजा होता है, वैसे ही स्पोर्ट्स के मजे को बढ़ाने के लिए ये गेम खेले जाते हैं.

‘बैन से नहीं, रेगुलेशन से होगा हल’

हर्ष जैन ने यह भी माना कि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में चुनौतियां हैं, लेकिन बैन इसका समाधान नहीं है. उनका कहना है कि किसी भी चीज पर प्रतिबंध लगाने से ब्लैक मार्केट पैदा होता है. इसके बजाय सरकार को रेगुलेशन लागू करना चाहिए. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में समय सीमा, KYC और मनी लिमिट जैसी शर्तों के साथ नियम लागू किए हैं, जिससे न सिर्फ खिलाड़ियों की सुरक्षा होगी बल्कि सरकार को 2-3 बिलियन डॉलर का टैक्स राजस्व भी मिलेगा.

ड्रीम11 का फोकस अब कहां?

बैन लागू होने के बाद ड्रीम11 ने अपने सभी कैश गेम्स बंद कर दिए हैं. कंपनी ने स्पष्ट कर दिया है कि वह नए कानून का पालन करेगी और इसे चुनौती नहीं देगी. हर्ष जैन ने आगे कहा कि अब उनका फोकस स्पोर्ट्स AI और क्रिएटर इकोनॉमी को मजबूत करने पर होगा.

कई बड़े प्लेटफॉर्म्स ने रोकी सेवाएं

ड्रीम11 के अलावा माई11सर्कल, एमपीएल, रम्मी रम्मीकल्चर और जूपी जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स ने भी मनी गेमिंग सेवाएं बंद कर दी हैं. नाजारा टेक्नोलॉजीज से जुड़ी मूनशाइन टेक्नोलॉजीज ने भी अपने गेमिंग ऑपरेशन रोक दिए हैं. हालांकि, सभी कंपनियों ने भरोसा दिलाया है कि यूजर्स के लिए पैसे निकालने की सुविधा जारी रहेगी.