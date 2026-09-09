/रेलवे के 3 बड़े प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी, 656 KM बढ़ेगा रेल नेटवर्क, मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, इन जिलों की बदलेगी तस्वीर

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अगर हम सबसे महत्वपूर्ण रेलवे गलियारों को देखें 11,000 किलोमीटर लंबे, 7 उच्च घनत्व वाले गलियारे, चौगुनी, इन उच्च घनत्व वाले गलियारों की 4-लाइनिंग और कई अन्य गलियारे बनाए जा रहे हैं. ये आने वाले समय में बड़े पैमाने पर यातायात को संभालने जा रहे हैं. दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता और कोलकाता से मुंबई. ये स्वर्णिम चतुर्भुज है. ये 7 गलियारे चलते हैं इन गलियारों में 40% रेलवे यातायात पहले से ही 4-लाइन वाला है. लगभग 5000 किमी का काम किया जा रहा है या पहले से ही स्वीकृत है और अन्य 4000 किमी अंतिम मंजूरी की प्रक्रिया में है.