Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /रेलवे के 3 बड़े प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी, 656 KM बढ़ेगा रेल नेटवर्क, मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, इन जिलों की बदलेगी तस्वीर

रेलवे के 3 बड़े प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी, 656 KM बढ़ेगा रेल नेटवर्क, मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, इन जिलों की बदलेगी तस्वीर

सरकार ने रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है. बैठक में लिए गए इन फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साझा की है.

Written ByGaurav Singh
Published: Sep 09, 2026, 04:23 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 05:05 PM IST
रेलवे के 3 बड़े प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी, 656 KM बढ़ेगा रेल नेटवर्क, मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, इन जिलों की बदलेगी तस्वीर
Image Credit: AI

About the Author

Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'लस्ट स्टोरीज 3' में दिखेंगे रिश्तों के नए रंग, प्यार से लेकर इच्छा तक की कहानी
2
3
4
5