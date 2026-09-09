/रेलवे के 3 बड़े प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी, 656 KM बढ़ेगा रेल नेटवर्क, मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, इन जिलों की बदलेगी तस्वीर

Cabinet Meeting : केंद्र सरकार ने रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) ने तीन महत्वपूर्ण रेलवे मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है. इन परियोजनाओं पर करीब 10,783 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इन योजनाओं के तहत पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रेलवे नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा. परियोजनाओं के पूरा होने के बाद भारतीय रेलवे के नेटवर्क में करीब 656 किलोमीटर की अतिरिक्त लाइनें जुड़ेंगी. इन्हें 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अगर हम सबसे महत्वपूर्ण रेलवे गलियारों को देखें 11,000 किलोमीटर लंबे, 7 उच्च घनत्व वाले गलियारे, चौगुनी, इन उच्च घनत्व वाले गलियारों की 4-लाइनिंग और कई अन्य गलियारे बनाए जा रहे हैं. ये आने वाले समय में बड़े पैमाने पर यातायात को संभालने जा रहे हैं. दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता और कोलकाता से मुंबई. ये स्वर्णिम चतुर्भुज है. ये 7 गलियारे चलते हैं इन गलियारों में 40% रेलवे यातायात पहले से ही 4-लाइन वाला है. लगभग 5000 किमी का काम किया जा रहा है या पहले से ही स्वीकृत है और अन्य 4000 किमी अंतिम मंजूरी की प्रक्रिया में है.
कैबिनेट से मंजूर तीन परियोजनाओं में प्रमुख रूप से चौथी और तीसरी रेल लाइन बिछाने का काम शामिल है.
खड़गपुर-झारसुगुड़ा (बागदेही) चौथी लाइन
कटनी-पेंड्रा रोड चौथी लाइन
बिलासपुर (उसलापुर)-पेंड्रा रोड तीसरी लाइन
इन अतिरिक्त लाइनों से व्यस्त रेल मार्गों की क्षमता बढ़ेगी और ट्रेनों की आवाजाही को अधिक सुचारु बनाने में मदद मिलेगी.
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में करीब 540 किलोमीटर अतिरिक्त रेलवे ट्रैक बिछाए जाएंगे. इनमें अरक्कोनम-रेनिगुंटा तीसरी और चौथी लाइन (77 किमी), व्हाइटफील्ड-बेंगलुरु/बंगारपेट तीसरी और चौथी लाइन (47 किमी), होसुर-ओमलूर रेल लाइन दोहरीकरण (147 किमी), सलेम-करूर-दिंडीगुल रेल लाइन दोहरीकरण (159 किमी) और सिकंदराबाद (घाटकेसर)-काजीपेट मल्टी-ट्रैकिंग (110 किमी) परियोजनाएं शामिल हैं. इन परियोजनाओं को 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे चारों राज्यों के 17 जिलों को फायदा मिलेगा.
सरकार के मुताबिक इन परियोजनाओं का दायरा 14 जिलों तक रहेगा. इससे करीब 4,790 गांवों की कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है. इन क्षेत्रों में लगभग 56 लाख लोगों की आबादी रहती है. अतिरिक्त रेल क्षमता बढ़ने से यात्रियों के साथ-साथ माल और अन्य जरूरी सेवाओं की आवाजाही भी आसान हो सकेगी.
रेलवे के मुताबिक इन परियोजनाओं का एक प्रमुख उद्देश्य मौजूदा रेल लाइनों पर बढ़ते दबाव को कम करना है. नई लाइनें उपलब्ध होने से ट्रेनों को चलाने के लिए अधिक क्षमता मिलेगी, जिससे कंजेशन कम करने और ट्रेन संचालन की विश्वसनीयता बढ़ाने में मदद मिलेगी.
रेल नेटवर्क के विस्तार से कई प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होने की उम्मीद है. इनमें तारातारिणी मंदिर, झारसुगुड़ा के पास स्थित प्राचीन श्री क्षेत्र जगन्नाथ मंदिर, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, अमरकंटक मंदिर, अचानकमार टाइगर रिजर्व, रतनपुर महामाया मंदिर और मल्हार पुरातात्विक स्थल शामिल हैं. इससे इन क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय कारोबार और रोजगार के अवसरों को भी फायदा पहुंच सकता है.
ये रेल कॉरिडोर माल परिवहन के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण हैं. इन मार्गों से मुख्य रूप से कोयला, सीमेंट, लोहा और स्टील जैसी औद्योगिक वस्तुओं की ढुलाई होती है. परियोजनाओं के पूरा होने के बाद रेलवे की माल ढुलाई क्षमता में करीब 2.7 करोड़ टन प्रति वर्ष की अतिरिक्त क्षमता जुड़ने का अनुमान है। इससे औद्योगिक क्षेत्रों के बीच सामान की आवाजाही तेज करने में मदद मिलेगी।
इन परियोजनाओं को PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत विकसित किया जा रहा है. इसका उद्देश्य अलग-अलग परिवहन माध्यमों को बेहतर तरीके से जोड़ना, मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी बढ़ाना और देश की लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है. सरकार का मानना है कि ज्यादा माल को सड़क की बजाय रेल के जरिए ले जाने से परिवहन लागत कम करने और सड़क नेटवर्क पर दबाव घटाने में मदद मिलेगी.
सरकार के अनुसार, इन परियोजनाओं का पर्यावरण पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा. रेलवे के जरिए अधिक माल परिवहन होने से करीब 12 करोड़ लीटर तेल के आयात में बचत होने का अनुमान है. इसके अलावा लगभग 62 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम हो सकता है. सरकार ने बताया कि यह पर्यावरणीय लाभ करीब 2.48 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर माना जा सकता है. इन तीन परियोजनाओं से रेलवे की क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ यात्री कनेक्टिविटी, माल ढुलाई, पर्यटन और लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है.