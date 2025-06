5,10,20,50 नहीं आपकी सोच से भी कई गुना ज्यादा रिटर्न, 1990 में खरीदे गए 1 लाख के शेयर ने अब उड़ाए लोगों के होश

JSW Steel Shares: कहते हैं कि कब किसकी किस्मत चमक जाए इसका भरोसा नहीं रहता है. कई ऐसी खबरें सामने आई हैं जिसमें व्यक्ति रातों- रात अमीर हो गया है. ऐसा ही एक व्यक्ति के साथ हुआ है जिससे अपने पिता के कुछ दस्तावेज मिले हैं. उसके पिता ने 1990 के दशक में 1 लाख रुपये में JSW स्टील के कुछ शेयर खरीदे हुए थे, जिसकी अब कीमत इतनी ज्यादा हो गई है कि उसकी कई पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं. इसकी कीमत जानकर हर कोई आश्चर्य में है.

उम्मीद से कई गुना ज्यादा रिटर्न

एक्स पर इसे लेकर सौरव दत्ता ने एक Reddit उपयोगकर्ता के बारे में एक कहानी शेयर की. जिसे अपने पिता से JSW स्टील के शेयर विरासत में मिले थे. उन्होंने बताया कि इन्हें उनके पिता ने 1990 में 1 लाख रुपये में खरीदा था पर इन समय इन शेयरों की कीमत लगभग 80 करोड़ रुपये है. इसे सुनने के बाद सोशल मीडिया पर लोग आश्चर्य में पड़ गए हैं. लेकिन इस कहानी से एक बार फिर साबित हो गया है कि धैर्य वास्तव में असाधारण रिटर्न दे सकता है.

Guy on Reddit discovered JSW shares bought by his dad in the 1990s for ₹1L.

Worth ₹80Cr today.

Power of buy right sell after 30yrs. pic.twitter.com/mZTpGt4LII

— Sourav Dutta (@Dutta_Souravd) June 7, 2025