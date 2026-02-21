26% से 50%, 10% और फिर 15%; डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ने भारत के साथ ट्रेड की कैसे बदली चाल? पूरी कहानी यहां समझिए

India-US Trade Deal : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत सभी देशों से इंपोर्ट पर नया 15% टैरिफ लगा दिया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ को लेकर बड़ा ऐलान किया है. ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि अमेरिका तत्काल प्रभाव से दुनिया भर के देशों पर लागू 10 प्रतिशत टैरिफ को बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने जा रहा है. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को बड़ा झटका दिया था. जिसकी वजह से ट्रैरिफ का पूरा गेम बदल गया है. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने 6-3 के फैसले में कहा है कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) प्रेसिडेंट को बड़े टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता है. इससे इमरजेंसी पावर्स के तहत लगाई गई ड्यूटीज इनवैलिड हो जाती हैं.

हालांकि, ट्रंप ने 1974 के ट्रेड एक्ट के सेक्शन 122 का इस्तेमाल करके तुरंत अपना रुख बदला. उन्होंने ‘ट्रेड एक्ट 1974’ के सेक्शन 122 का इस्तेमाल करते हुए 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने के आदेश पर हस्ताक्षर करने का ऐलान किया था.

भारत पर अमेरिकी टैरिफ कैसे बदले और क्या-क्या हुआ?

13 फरवरी 2025: ट्रेड बढ़ाने का टारगेट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 2030 तक दोगुने से अधिक ट्रेड को $500 बिलियन तक करने पर सहमति जताई थी,.इसके बाद टैरिफ टेंशन के बावजूद आर्थिक रिश्तों को और मजबूत करने का इरादा दिखा था.

4-6 मार्च 2025- बातचीत शुरू हुई

कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने वाशिंगटन DC का दौरा किया और US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जैमीसन ग्रीर और दूसरे अधिकारियों के साथ ट्रेड से जुड़े कंसर्न को दूर करने और टैरिफ बढ़ने से रोकने के लिए बातचीत की थी.

2 अप्रैल 2025: US ने भारतीय सामान पर 26% टैरिफ लगाया

US ने भारतीय इंपोर्ट पर कुल 26% टैरिफ लगाने का ऐलान किया. इसमें 10% बेसलाइन टैरिफ और 16% एक्स्ट्रा रेसिप्रोकल टैरिफ शामिल था. ये भारतीय एक्सपोर्ट पर असर डालने वाला पहला बड़ा टैरिफ था.

9 अप्रैल, 2025- रेसिप्रोकल टैरिफ सस्पेंड, बेसलाइन 10% बना रहा

US ने 16% रेसिप्रोकल टैरिफ को 90 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया था जिससे भारत का टैरिफ बोझ 10% हो गया. हालांकि बातचीत जारी रही.

26 जून 2025: टैरिफ में और बढ़ोतरी से बचने के लिए भारत की कोशिश

जुलाई की डेडलाइन से पहले मतभेदों को दूर करने के लिए एक भारतीय डेलीगेशन वाशिंगटन गया था.

31 जुलाई 2025 - US ने नए 25% टैरिफ की घोषणा की

US ने 7 अगस्त से भारतीय सामानों पर 25% टैरिफ की घोषणा की. जिससे भारतीय एक्सपोर्टर्स पर दबाव काफी बढ़ गया.

6 अगस्त, 2025: टैरिफ दोगुना होकर 50% हो गया

US ने भारत की रूस से तेल खरीद से जुड़ा 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया. इससे भारतीय एक्सपोर्ट पर कुल टैरिफ का बोझ 50% हो गया था.

15-17 अक्टूबर 2025: बातचीत तेज हुई

भारतीय अधिकारियों ने फिर से वाशिंगटन का दौरा किया और इस स्टेज तक टैरिफ झगड़ों को सुलझाने के लिए ट्रेड बातचीत के छह फॉर्मल राउंड पूरे हो गए.

31 जनवरी, 2026: भारत ने डील के पूरा होने का संकेत दिया

कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ट्रेड एग्रीमेंट को जल्दी से फाइनल करने के लिए काम कर रहा है. इससे टैरिफ में राहत की उम्मीदें बढ़ गई हैं.

2 फरवरी, 2026: ट्रेड डील के तहत टैरिफ घटाकर 18% कर दिया गया

भारत और US एक अंतरिम ट्रेड डील पर सहमत हुए थे. भारतीय सामान पर US टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर दिया गया. इसके अलावा, भारत ने US के सामान पर टैरिफ घटाकर जीरो कर दिया.

20 फरवरी 2026: 10% ग्लोबल टैरिफ

भारत पर अमेरिका 18 फीसदी की जगह 10 फीसदी टैरिफ लगाएगा.

US का पूरा टैरिफ कैंपेन फरवरी 2025 में शुरू हुआ था. ट्रंप ने कनाडा, मेक्सिको और चीन जैसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स पर 25% तक ड्यूटी लगाई थी. इससे एग्रेसिव प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी की ओर बदलाव का संकेत मिला.

ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि वो इम्पोर्टेड सामान पर टेम्पररी ग्लोबल टैरिफ रेट को बढ़ाकर 15 परसेंट कर देंगे. ये फैसला इकोनॉमिक इमरजेंसी कानून के तहत लगाए गए टैरिफ के खिलाफ US सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लिया गया है.