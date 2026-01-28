आधार केंद्र पर लाइन में लगने की झंझट खत्म, लॉन्च हुआ Aadhaar App; अब चुटकियों में करें ये जरूरी काम

Mobile Number Update In Aadhaar Card: देश के नागरिकों के लिए आधार कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है, जो उनकी पहचान के लिए बहुत ही जरूरी है. आप चाहें छोटे हों या बड़े, युवा हों या बुजुर्ग, हर उम्र के लिए आधार कार्ड बहुत ही अहम हो गया है. सरकारी कामों से लेकर प्राइवेट कार्यों, स्कूलों, कॉलेजों, जमीन की रजिस्ट्री समेत अन्य जरूरी कामों में आधार कार्ड की जरूरत होती है. इस बीच आधार कार्ड धारकों के लिए एक खुशखबरी आई है.

जी हां, अब आपको अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करने या बदलने समेत अन्य जरूरी कार्यों के लिए आधार सेंटर पर जाकर लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है. इसके लिए आप अपने घर से या अपने मोबाइल फोन के द्वारा कहीं से भी इसे अपडेट कर सकते हैं. बस इसके लिए एक जरूरी काम आपको यह करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन में Aadhaar App को डाउनोड कर लेना है.

आज 28 जनवरी को UIDAI (Unique Identification Authority of India) ने लोगों की सुविधा के लिए Aadhaar App को लॉन्च कर दिया है. आधार के आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा गया, "प्रतीक्षा समाप्त हुई! भारत सरकार में वाणिज्य एवं उद्योग एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने आधार ऐप का अनावरण किया और इसे राष्ट्र को समर्पित किया."

आइए इसके बारे में खास जानकारी को जानते हुए यह भी समझेंगे कि आप इस ऐप के जरिए आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को कैसे अपडेट या बदल सकते हैं.

The wait is over! Shri Jitin Prasada, Hon’ble Minister of State for Commerce & Industry and Electronics & IT, Government of India, unveiled and dedicated the Aadhaar App to the nation.

Here are the few glimpses of the event.#Aadhaar #UIDAI #AadhaarApp #UIDAIDay… pic.twitter.com/SHLLD6k1Ty — Aadhaar (@UIDAI) January 28, 2026

New Aadhaar App से कौन-कौन से कर सकेंगे काम?

> 28 जनवरी को UIDAI ने आधार ऐप (New Aadhaar App) के फुल वर्जन को लॉन्च कर दिया है. इसके जरिए आप कई सारे कार्यों को आसानी से कर सकते हैं. इनमें शामिल हैं-

> आप अपनो मोबाइल नंबर को बिना आधार सेंटर जाए हुए खुद से इस ऐप के जरिए अपडेट कर सकते हैं.

> अपने आधार कार्ड में नया पता को भी खुद से अपडेट कर सकते हैं.

> इतना ही नहीं आप अपना नाम, ईमेल आईडी को भी इस ऐप के जरिए अपडेट कर सकते हैं.

> अगर आपके फोन में आधार ऐप है तो आपको अपने साथ में फिजिकल आधार को लेकर घुमने की कोई जरूरत नहीं है. नए ऐप के जरिए आप आधार को दिखा सकते हैं, इसके लिए आपको फिजिकल आधार > कार्ड या इसकी फोटो कॉपी की जरूरत नहीं होगी. किसी गेस्ट हाउस, होटल समेय अन्य जगहों पर आधार की जरूरत पड़ने पर आप इस ऐप के जरिए आधार को दिखाकर एंट्री कर सकते हैं.

> Face Authentication से आपकी पहचान होगी और ओटीपी की झंझट खत्म होगी.

> इस ऐप में आपको क्यूआर कोड आधारित पहचान वेरिफिकेशन की सुविधा दी जा रही है.

> मिली जानकारी के अनुसार, आप इस एक ऐप में परिवार के कई लोगों के आधार को रख सकते हैं.

> बताया जा रहा है कि इस नए Aadhaar App से आधार फ्रॉड पर रोक लगेगी और आपका डाटा सुरक्षित रह सकेगा.

> आधार ऐप से सिक्योरिटी चेक में भी मदद मिलेगी और यह अटेंडेंस में भी मददगार हो सकेगा क्योंकि इससे आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा.

आधार ऐप के जरिए ऐसे अपडेट करें अपना फोन नंबर

> न्यू आधार ऐप से फोन नंबर को अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपके फोन में यह आधार ऐप डाउनलोड होना चाहिए.

> मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आप सबसे पहले आधार ऐप को खोलें और आधार-आधारित ऑथेंटिकेशन का यूज करके लॉग इन करें.

> अब होम स्क्रीन पर 'Update Aadhaar details' ऑप्शन में जाएं.

> यहां आप चुनें कि आपको मोबाइल नंबर अपडेट करना है या पता.

> मोबाइल नंबर अपडेट के लिए इसे चुनें.

> अब आप नई डिटेल्स को भरें और वेरिफिकेशन के लिए सबमिट कर दें.

> प्रक्रिया पूरी होने पर आपको तय फीस देनी होगी.

> अब वेरिफिकेशन के बाद आपकी जरूरी जानकारी (मोबाइल नंबर) आधार कार्ड में तय समय में अपडेट हो जाएगी.

ऐसे डाउनलोड करें Aadhaar App

> सबसे पहले आप अपने मोबाइल में Google Play Store (Android) या iPhone में App Store (iOS) में जाएं.

> यहां सर्च बॉक्स में Aadhaar App को सर्च करें.

> इसके बाद ऐप को डाउनलोड कर लें.

> ऐप डाउनलोड के बाद इसको ओपेन करें और अपनी पसंदीदा भाषा का चयन करें.

> इसके बाद आप वेरिफिकेशन के बाद इस ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं.