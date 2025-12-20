सावधान!!! एक गलती, खाली हो जायेगा बैंक अकाउंट, जान लें आधार कार्ड से जुड़ी ये अपडेट

Aadhaar Card Alert : देश में आधार का इस्तेमाल लगभग हर काम के लिए होता है. अब स्कैमर्स आधार से जुड़े फ्रॉड का इस्तेमाल करके लोगों के फाइनेंशियल अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं. बैंक अकाउंट और पैन कार्ड से लेकर मोबाइल नंबर तक आधार हर जगह लिंक है. ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने आधार कार्ड को कैसे सुरक्षित रखें. इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आप अपने आधार कार्ड को फ्रॉड से कैसे बचाएं. आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा हर नागरिक को जारी किया गया 12-अंकों का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है. आज के दौर में ये सबसे जरूरी पहचान-पत्रों में से एक है. बैंकिंग कामों से लेकर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तक आधार कार्ड हर सरकारी काम के लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स में से एक है. आधार कार्ड में कार्ड होल्डर का डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक डेटा होता है और ये सरकारी फायदे और दूसरे सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल होता है.

आधार बायोमेट्रिक्स को लॉक करना क्यों जरूरी है?

आधार कार्ड के बिना कोई भी व्यक्ति बैंकिंग, मोबाइल कनेक्शन, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स और सरकारी योजनाओं से जुड़े जरूरी काम नहीं कर पाएगा. ये नंबर आपके बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डेटा से जुड़ा है. इसलिए अपने आधार को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है. स्कैमर्स आपकी छोटी से छोटी गलती का फायदा उठाकर आपके बैंक अकाउंट से पैसे का गबन कर सकते हैं. इसलिए अगर आपको नहीं पता कि अपने आधार कार्ड को कैसे सुरक्षित रखें तो हम आपको आपके आधार और आपके बैंक अकाउंट दोनों को सुरक्षित रखने के कुछ तरीके बताएंगे.

आप UIDAI वेबसाइट पर अपनी बायोमेट्रिक जानकारी (जैसे आपके फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन) लॉक कर सकते हैं ये सर्विस आधार सर्विसेज पेज पर है. एक बार जब आप अपनी बायोमेट्रिक जानकारी लॉक कर देते हैं, तो कोई भी आपके आधार का इस्तेमाल किसी भी AePS ट्रांजैक्शन के लिए नहीं कर पाएगा, जिससे आपके फ्रॉड का शिकार होने का चांस बहुत कम हो जाएगा.

अपने आधार अकाउंट को लॉक या अनलॉक करने के लिए आप या तो UIDAI (यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया) की वेबसाइट पर जा सकते हैं या सीधे वेबसाइट के 'माई आधार' ऑप्शन पर जाकर 'आधार सर्विसेज' एक्सेस कर सकते हैं. आपको इस सेक्शन में 'लॉक / अनलॉक आधार' का एक लिंक दिखेगा जो आपको कभी भी कहीं से भी अपने आधार अकाउंट को आसानी से लॉक और अनलॉक करने की सर्विस देता है.

कैसे आधार अपडेट करें?

UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट uidai.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर, ‘माई आधार’ कैटेगरी में जाएं. अब ‘आधार सर्विसेज’ सेक्शन पर क्लिक करें.

आधार सर्विसेज सेक्शन में ‘लॉक/अनलॉक बायोमेट्रिक्स’ ऑप्शन पर जाएं.

अपना 12-डिजिट का आधार नंबर (UID) और कैप्चा कोड जैसे लॉगिन क्रेडेंशियल डालें और OTP जेनरेट करें.

आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वन-टाइम पासवर्ड मिलेगा.

OTP के साथ अपनी पसंद का पासवर्ड डालें.

‘बायोमेट्रिक लॉकिंग इनेबल करें’ के बगल में चेक बॉक्स पर क्लिक करें और फिर से ‘इनेबल’ बटन पर क्लिक करें.

आपका आधार कार्ड बायोमेट्रिक्स अब लॉक हो गया है.

आप खुद से पूछ सकते हैं. इसके क्या फायदे हैं? इस सवाल के जवाब काफी साफ हैं. एक बार जब आपका आधार अकाउंट लॉक हो जाता है, तो किसी के लिए भी आपके आधार का इस्तेमाल करके आपको ऑथेंटिकेट करना मुमकिन नहीं होगा. जिसका मतलब है कि आपकी कोई भी जानकारी कोई और गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा.