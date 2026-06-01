UIDAI: यूआईडीएआई ने मुफ्त ऑनलाइन आधार डॉक्यूमेंट अपडेट सर्विस को एक साल के लिए बढ़ा दिया है. आप 'myAadhaar' पोर्टल पर जाकर बिना किसी चार्ज के अपने पहचान और पते के डॉक्यूमेंट को अपडेट और वेरिफाई कर सकते हैं.
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Aadhaar Card Update: यूनिक आइडेंटिटीफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि मौजूदा 'mAadhaar' ऐप को जल्द बंद किया जाएगा. इसकी जगह यूआईडीएआई (UIDAI) पूरी तरह से नए और रीडिजाइन किये गए आधार प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर रहा है. नए ऐप का फोकस यूजर्स की गोपनीयता और डेटा की सिक्योरिटी बढ़ाना है. सरकार देशवासियों को नए आधार ऐप को यूज करने के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रही है. यह आईफोन यूजर्स के लिए ऐप स्टोर और एंड्रायड यूजर्स के लिए गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है.
नया ऐप यूजर्स को उनके आधार से जुड़ी जानकारी को ज्यादा सुरक्षित तरीके से मैनेज करने, अपडेट करने और जरूरत पर जानकारियां शेयर करने की सुविधा देगा. नए ऐप की लॉन्चिंग से यूआईडीएआई (UIDAI) देश के नागरिकों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रहा है. इसके अलावा यूआईडीएआई ने अपनी मुफ्त ऑनलाइन आधार डॉक्यूमेंट अपडेट सर्विस को एक साल के लिए और बढ़ा दिया है. आप 'myAadhaar' पोर्टल पर जाकर बिना किसी चार्ज के अपने पहचान और पते के डॉक्यूमेंट को अपडेट और वेरिफाई कर सकते हैं. यूआईडीएआई के अनुसार, पहले फ्री वाली सुविधा 15 जून 2026 को खत्म होने वाली थी. लेकिन अब इसे बढ़ाकर 14 जून, 2027 तक कर दिया गया है.
आपको बता दें पुराने सिस्टम के मुकाबले नया आधार ऐप प्राइवेसी और सिक्योरिटी में ज्यादा बेहतर है. पुराना ऐप वेरिफिकेशन के दौरान यूजर की पूरी पहचान और डेटा डिस्क्लोज कर देता था. लेकिन नया वर्जन इस जानकारी को लिमिटेड करता है, जिससे यूजर्स का अपनी पर्सनल डिटेल पर कंट्रोल रहेगा. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर ऑफिशियल तौर पर दी गई जानकारी के अनुसार यह ऐप सिक्योर क्यूआर (QR) कोड बेस्ड शेयरिंग और मॉर्डन प्राइवेसी टूल्स के साथ फास्ट, सिक्योर और स्मार्ट डिजिटल एक्सपीरियंस देता है. नए ऐप में यूजर्स को फेस ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक लॉक-अनलॉक और केवल चुनिंदा जानकारी शेयर करने जैसे फीचर्स मिलेंगे.
नए बदलावों के तहत आधार वेरिफिकेशन के प्रोसेस को काफी अपग्रेड किया गया है. इससे एसएमएस बेस्ड ओटीपी पर निर्भरता कम हो जाएगी. अब यूजर्स को वेरिफिकेशन के लिए कई तरह के ऑप्शन मिलेंगे. इसमें फेस ऑथेंटिकेशन और क्यूआर कोड बेस्ड वेरिफिकेशन की सुविधा अहम होगी. हालांकि, पुराने ओटीपी का ऑप्शन भी बना रहेगा. नई व्यवस्था से होटल, अस्पतालों, सरकारी ऑफिस और अन्य सर्विस काउंटरों पर कागजी कार्रवाई और मैन्युअल जांच की जरूरत खत्म हो जाएगी.
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