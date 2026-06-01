Advertisement
trendingNow13234989
Hindi NewsबिजनेसAadhaar Update: आधार कार्ड धारकों की लगी लॉटरी! सरकार ने एक साल के लिए बढ़ाई फ्री वाली सुव‍िधा; जल्‍द आएगा नया ऐप

Aadhaar Update: आधार कार्ड धारकों की लगी लॉटरी! सरकार ने एक साल के लिए बढ़ाई फ्री वाली सुव‍िधा; जल्‍द आएगा नया ऐप

UIDAI: यूआईडीएआई ने मुफ्त ऑनलाइन आधार डॉक्‍यूमेंट अपडेट सर्व‍िस को एक साल के लिए बढ़ा दिया है. आप 'myAadhaar' पोर्टल पर जाकर बिना किसी चार्ज के अपने पहचान और पते के डॉक्‍यूमेंट को अपडेट और वेर‍िफाई कर सकते हैं.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jun 01, 2026, 04:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

file pic
file pic

Aadhaar Card Update: यून‍िक आइडेंटिटीफिकेशन अथॉर‍िटी  ऑफ इंड‍िया (UIDAI) ने बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि मौजूदा 'mAadhaar' ऐप को जल्द बंद क‍िया जाएगा. इसकी जगह यूआईडीएआई (UIDAI) पूरी तरह से नए और रीड‍िजाइन क‍िये गए आधार प्लेटफॉर्म को लॉन्‍च कर रहा है. नए ऐप का फोकस यूजर्स की गोपनीयता और डेटा की स‍िक्‍योर‍िटी बढ़ाना है. सरकार देशवास‍ियों को नए आधार ऐप को यूज करने के लि‍ए लगातार प्रोत्साहित कर रही है. यह आईफोन यूजर्स के लिए ऐप स्टोर और एंड्रायड यूजर्स के लिए गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है.

नया ऐप यूजर्स को उनके आधार से जुड़ी जानकारी को ज्‍यादा सुरक्षित तरीके से मैनेज करने, अपडेट करने और जरूरत पर जानकारियां शेयर करने की सुविधा देगा. नए ऐप की लॉन्चिंग से यूआईडीएआई (UIDAI) देश के नागरिकों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रहा है. इसके अलावा यूआईडीएआई ने अपनी मुफ्त ऑनलाइन आधार डॉक्‍यूमेंट अपडेट सर्व‍िस को एक साल के लिए और बढ़ा दिया है. आप 'myAadhaar' पोर्टल पर जाकर बिना किसी चार्ज के अपने पहचान और पते के डॉक्‍यूमेंट को अपडेट और वेर‍िफाई कर सकते हैं. यूआईडीएआई के अनुसार, पहले फ्री वाली सुविधा 15 जून 2026 को खत्‍म होने वाली थी. लेकिन अब इसे बढ़ाकर 14 जून, 2027 तक कर दिया गया है.

नया ऐप प्राइवेसी और स‍िक्‍योर‍िटी में ज्यादा बेहतर

आपको बता दें पुराने सिस्टम के मुकाबले नया आधार ऐप प्राइवेसी और स‍िक्‍योर‍िटी में ज्यादा बेहतर है. पुराना ऐप वेरिफिकेशन के दौरान यूजर की पूरी पहचान और डेटा ड‍िस्‍क्‍लोज कर देता था. लेकिन नया वर्जन इस जानकारी को ल‍िमि‍टेड करता है, जिससे यूजर्स का अपनी पर्सनल डिटेल पर कंट्रोल रहेगा. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर ऑफ‍िश‍ियल तौर पर दी गई जानकारी के अनुसार यह ऐप स‍िक्‍योर क्यूआर (QR) कोड बेस्‍ड शेयरिंग और मॉर्डन प्राइवेसी टूल्स के साथ फास्‍ट, स‍िक्‍योर और स्मार्ट डिजिटल एक्‍सपीर‍ियंस देता है. नए ऐप में यूजर्स को फेस ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक लॉक-अनलॉक और केवल चुनिंदा जानकारी शेयर करने जैसे फीचर्स मिलेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

वेरिफिकेशन प्रोसेस को काफी अपग्रेड किया गया

नए बदलावों के तहत आधार वेरिफिकेशन के प्रोसेस को काफी अपग्रेड किया गया है. इससे एसएमएस बेस्‍ड ओटीपी पर निर्भरता कम हो जाएगी. अब यूजर्स को वेरिफिकेशन के लिए कई तरह के ऑप्‍शन मिलेंगे. इसमें फेस ऑथेंटिकेशन और क्यूआर कोड बेस्‍ड वेर‍िफ‍िकेशन की सुव‍िधा अहम होगी. हालांकि, पुराने ओटीपी का ऑप्‍शन भी बना रहेगा. नई व्यवस्था से होटल, अस्पतालों, सरकारी ऑफ‍िस और अन्य सर्व‍िस काउंटरों पर कागजी कार्रवाई और मैन्‍युअल जांच की जरूरत खत्म हो जाएगी.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Aadhaar

Trending news

5 दिन में 30 हजार मौतों का खतरा, देश में काल बनकर नाच रही गर्मी, संकट इससे भी बड़ा
Heatwave
5 दिन में 30 हजार मौतों का खतरा, देश में काल बनकर नाच रही गर्मी, संकट इससे भी बड़ा
टीएमसी में ममता बनर्जी ने शुरू की 'सर्जरी', दो विधायकों को पार्टी से किया बेदखल
Mamata Banerjee
टीएमसी में ममता बनर्जी ने शुरू की 'सर्जरी', दो विधायकों को पार्टी से किया बेदखल
अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले की पूरी कहानी, जानिए स्‍थानीय लोगों की जुबानी
Abhishek Banerjee
अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले की पूरी कहानी, जानिए स्‍थानीय लोगों की जुबानी
नाराज पूर्व स्टेट प्रेसिडेंट अन्नामलाई नई पार्टी बनाने जा रहे? भाजपा को लगेगा झटका
tamilnadu news
नाराज पूर्व स्टेट प्रेसिडेंट अन्नामलाई नई पार्टी बनाने जा रहे? भाजपा को लगेगा झटका
छात्र परेशान, CBSE मालामाल? राहुल गांधी का एजुकेशन सिस्टम पर निशाना...
CBSE OSM System
छात्र परेशान, CBSE मालामाल? राहुल गांधी का एजुकेशन सिस्टम पर निशाना...
जाली पासपोर्ट, फर्जी नाम और दाऊद का हाथ, मुन्ना झिंगाड़ा की वो खौफनाक दास्तां, जब...
Dawood Ibrahim
जाली पासपोर्ट, फर्जी नाम और दाऊद का हाथ, मुन्ना झिंगाड़ा की वो खौफनाक दास्तां, जब...
पेट्रोल-डीजल और सिलेंडर आखिर कितना महंगा होगा? भाजपा सांसद की बात आपको सुननी चाहिए
Petrol Diesel News
पेट्रोल-डीजल और सिलेंडर आखिर कितना महंगा होगा? भाजपा सांसद की बात आपको सुननी चाहिए
आपदा की राहत में भी बड़ा खेल? बंगाल में राशन के बाद अब 'राहत सामग्री' घोटाला?
West Bengal
आपदा की राहत में भी बड़ा खेल? बंगाल में राशन के बाद अब 'राहत सामग्री' घोटाला?
सुवेंदु सरकार का महा-विस्तार! 35 विधायकों ने लिया शपथ, शामिल हुए कई दिग्गज चेहरे
Suvendu Adhikari Cabinet Expansion
सुवेंदु सरकार का महा-विस्तार! 35 विधायकों ने लिया शपथ, शामिल हुए कई दिग्गज चेहरे
खुशखबरी! आज से महिलाओं के लिए सरकारी बसें मुफ्त; सफर से पहले जान लें जरूरी नियम
Bengal Free Bus Travel For Women
खुशखबरी! आज से महिलाओं के लिए सरकारी बसें मुफ्त; सफर से पहले जान लें जरूरी नियम