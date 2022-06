Aadhaar Card Update: अब आधार कार्ड से मिनटों में मिलेगा पैसा, SBI समेत ये बैंक दे रहे मौका, जानिए तरीका

Aadhaar Card Update: अगर आपको भी पैसे की जरूरत है, और आप लोन लेना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. अब आप आधार कार्ड के जरिए आसानी से लोन ले सकते हैं. आइये जानते हैं कैसे आप आधार कार्ड की मदद से लोन (How to get loan through aadhaar card) भी ले सकते हैं.

कैसे करें अप्लाई?

अगर आप भी लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिर्फ बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, और वहां जाकर आप आसानी से लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक और HDFC Bank ग्राहक आधार कार्ड के बेसिस पर लोन ले सकते हैं.

लेकिन ध्यान रखें कि इसके लिए आपका क्रेडिट स्कोर भी देखा जाएगा. आधार से लोन लेने के लिए आपका क्रेडिट स्कोर 750 से ज्यादा होना चाहिए. इसके बाद ही आप आसानी से लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं.

कम ब्याज पर मिलेगा लोन

इसके तहत अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको कम ब्याज दर पर भी लोन मिलेगा. आइए जानते हैं कि आप कैसे आधार कार्ड के जरिए लोन लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं

आधार लोन के लिए ऐसे करें अप्लाई

1. सबसे पहले बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

2. आप बैंक के मोबाइल ऐप के जरिए भी पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

3. अब अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करें.

4. अब आपको मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को एंटर करें.

5.अब पर्सनल लोन के ऑप्शन को सलेक्ट करें.

6. अब डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस के साथ सभी डिटेल्स भरें.

7. अब आपको लोन की राशि एंटर करें.

8. अब पैन कार्ड, आधार कार्ड और सभी जरूरी डॉक्युमेंट्स की डिटेल्स भरें.

9. अब डॉक्युमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा और इसके बाद में आपका लोन स्वीकृत हो जाएगा.