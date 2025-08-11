छह महीने में डबल हुआ आधार बेस्‍ड फेस ऑथेंटिकेशन, इतने करोड़ पर पहुंचा आंकड़ा
Hindi Newsबिजनेस

छह महीने में डबल हुआ आधार बेस्‍ड फेस ऑथेंटिकेशन, इतने करोड़ पर पहुंचा आंकड़ा

UIDAI के सीईओ भुवनेश कुमार ने कहा क‍ि 200 करोड़ ट्रांजेक्‍शन का आंकड़ा इतने कम समय में हासिल करने से यह साफ है क‍ि लोग और सर्व‍िस प्रोवाइडर आधार के स‍िक्‍योर और नए स‍िस्‍टम पर भरोसा करते हैं.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 11, 2025, 10:43 PM IST
छह महीने में डबल हुआ आधार बेस्‍ड फेस ऑथेंटिकेशन, इतने करोड़ पर पहुंचा आंकड़ा

Aadhaar Face Authentication: आधार बेस्‍ड फेस ऑथेंटिकेशन (Aadhaar Based Face Authentication) ने नया रिकॉर्ड बनाया है. सरकार की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया क‍ि महज छह महीने में इसके ट्रांजेक्‍शन 100 करोड़ से दोगुने होकर 200 करोड़ तक पहुंच गए. आधार फेस ऑथेंटिकेशन (Aadhaar Face Authentication) के जर‍िये आधार धारक बिना किसी डॉक्‍यूमेंट के अपनी पहचान तुरंत, सुरक्षित और बिना संपर्क के वेर‍िफाई कर सकते हैं. यह सुविधा कहीं भी और कभी भी उपलब्ध है.

200 करोड़ फेस ऑथेंटिकेशन ट्रांजेक्‍शन का जश्‍न मनाया

10 अगस्त 2025 को यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने 200 करोड़ फेस ऑथेंटिकेशन ट्रांजेक्‍शन का जश्‍न मनाया. यह देश की तेजी से डिजिटल, स‍िक्‍योर और पेपरलेस वेर‍िफ‍िकेशन की दिशा में प्रगति को दर्शाता है. आंकड़ों के अनुसार, 2024 के म‍िड तक 50 करोड़ ट्रांजेक्‍शन दर्ज किये गए थे. जनवरी 2025 में यह संख्या पांच महीने में दोगनुी होकर 100 करोड़ हो गई. इसके बाद छह महीने से भी कम समय में यह फिर दोगुनी होकर 200 करोड़ तक पहुंच गई.

यह भी पढ़ें: सावधान! फंस सकता है PF का पैसा, सिर्फ आधार का एक स्टेप...डूबने से बच जाएंगे लाखों रुपए

स‍िक्‍योर और नए स‍िस्‍टम पर भरोसा बढ़ा
इसके आंकड़ों में यह तेज इजाफा आधार की लोकप्रियता और डिजिटल टेक्‍न‍िक को यूजर्स की तरफ से पसंद क‍िये जाने को दर्शाता है. UIDAI के सीईओ भुवनेश कुमार ने कहा क‍ि 200 करोड़ ट्रांजेक्‍शन का आंकड़ा इतने कम समय में हासिल करने से यह साफ है क‍ि लोग और सर्व‍िस प्रोवाइडर आधार के स‍िक्‍योर और नए स‍िस्‍टम पर भरोसा करते हैं. उन्होंने कहा क‍ि गांवों से लेकर शहरों तक UIDAI सरकारों, बैंकों और सर्व‍िस प्रोवाइडर के साथ मिलकर आधार फेस ऑथेंटिकेशन को सफल बना रहा है.

यह भी पढ़ें: आधार कार्ड है तो हो जाएं होशियार! कहीं आपके नाम पर भी तो नहीं लिया गया फर्जी लोन... ऐसे करें तुरंत चेक

200 करोड़ के ट्रांजेक्‍शन का यह आंकड़ा डिजिटल इंडिया के विजन को मजबूत करता है. जो क‍ि भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और नॉलेज इकोनॉमी में बदलना चाहता है. यह तकनीक देश के हर कोने में तेजी से और पेपरलेस वेर‍िफ‍िकेशन को संभव बनाती है. आईटी मंत्रालय की तरफ से कहा गया क‍ि यह उपलब्धि महज आंकड़ों तक ही सीम‍ित नहीं है. इससे साफ है क‍ि समावेशी तकनीक कैसे समाज को जोड़ती है, नागरिकों को सशक्त करती है और भारत को डिजिटल भविष्य की ओर ले जाती है. 

क्रियांशु सारस्वत

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

Aadhaar

