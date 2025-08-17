आधार कार्ड पर अपना फोटो पसंद नहीं है? इस आसान ट्रिक से तुरंत कराएं अपडेट, इतनी है फीस और तरीका

Aadhaar Photo Update Procedure: आधार कार्ड (Aadhaar) हमारी पहचान और पते का सबसे अहम दस्तावेजों में से एक है. कई सरकारी सेवाओं में इसका इस्तेमाल जरूरी होता है. इसमें लगी फोटो भी पहचान के लिए मायने रखती है. लेकिन कई वजहों से आधार पर प्रिंट फोटो को लेकर परेशानियों का सामना कर पड़ता है और अगर आधार कार्ड की तस्वीर साफ नहीं है या पसंद नहीं आ रही है, तो चिंता की कोई बात नहीं. आप इसे आासानी से अपडेट करा सकते हैं. यही कारण है कि UIDAI ने फोटो बदलने की प्रक्रिया आसान और सस्ती बना दी है. सिर्फ थोड़ी-सी फीस देकर आप नई, साफ फोटो अपडेट करवा सकते हैं.

हालांकि, ध्यान रहे कि आधार कार्ड की फोटो बदलने की सहूलत ऑनलाइन मौजूद नहीं है. इसके लिए आपको नजदीकी आधार एनरोलमेंट/Correction सेंटर जाना होगा, जहां आपकी नई फोटो खींची जाएगी.और इसके बाद उसे साइट पर अपलोड किया जाएगा. चलिए इसके लिए कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं.

आधार कार्ड में फोटो बदलने की पूरी जानकारी ये हैं:-

फीस: आधार कार्ड की फोटो बदलने के लिए सिर्फ 100 रुपये का फीस लगता है.

जरूरी डॉक्यूमेंट: फोटो बदलने के लिए कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं लतगा है. बस अपना आधार कार्ड साथ लेकर सरकारी आधार सेंटर पर जाएं.

फोटो बदलने का तरीका

नजदीकी आधार एनरोलमेंट/परमानेंट सेंटर पर जाएं. एनरोलमेंट फॉर्म भरें, जो आपको ऑनलाइन या सेंटर से आसानी से मिल जाएगा. इसके बाद फॉर्म जमा करें. वहां मौजूद एग्जिक्यूटिव आपकी नई फोटो खींचेंगे. 100 रुपये फीस देकर फोटो अपडेट करा लें.

नई फोटो वाला आधार कैसे डाउनलोड करें?

UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं. इसके बाद My Aadhaar सेक्शन में Download Aadhaar पर क्लिक करें. फिर Aadhaar Number / Enrolment ID / Virtual ID से e-Aadhaar डाउनलोड कर सकते हैं. डिटेल भरने के बाद CAPTCHA डालकर OTP से वेरिफाई करें. इस तरह से e-Aadhaar पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी.

पासवर्ड क्या होगा?

पासवर्ड के लिए आपके नाम के पहले 4 CAPITAL अक्षर + जन्म का साल (YYYY) दर्ज करें.

कितना वक्त लगता है?

फोटो अपडेट होने में आमतौर पर 30 दिन लगते हैं, लेकिन कुछ मामलों में 90 दिन तक भी लग सकते हैं. अपडेट होने के बाद आप UIDAI वेबसाइट या mAadhaar ऐप से नया e-Aadhaar डाउनलोड कर सकते हैं.

फोटो क्यों बदलें?

अगर आधार कार्ड की फोटो धुंधली, पुरानी या पहचान में न आने लायक है, तो बैंक, एयरपोर्ट और सरकारी कामों में दिक्कत हो सकती है. सिर्फ 100 रुपये खर्च करके नई, साफ और ताजा फोटो लगवाना बेहतर ऑप्शन है.