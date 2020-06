'आरोग्य सेतु ऐप' ने बनाया एक और जबरदस्त रिकॉर्ड, पीएम मोदी ने जताया आभार

नई दिल्लीः कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बनाए गए आरोग्य सेतु ऐप को पूरे देश में 12 करोड़ से अधिक लोग डाउनलोड कर चुके हैं. 2 अप्रैल को लॉन्च किया गया ये ऐप अब सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला स्वास्थ्य ऐप बन चुका है. इस उपलब्धि पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी आभार जताया है.

स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कुल बारह करोड़ लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप को अपने फोन में डाउनलोड किया है, ताकि वह हर संबंधित गतिविधियों से अवगत रह सकें. सरकार ने हाल ही में इस ऐप को एंड्रॉयड यूजर्स के लिए ओपन सोर्स किया था.

पीएमओ ने किया ट्वीट

पीएमओ ने इसको लेकर के एक ट्वीट किया है. इस ट्वीट में प्रधानमंत्री ने इस बात की जानकारी दी है कि कोरोना वायरस से लड़ने में ये ऐप काफी मददगार साबित हो रहा है.

Third is- IT related tools for healthier societies.

I am sure you have heard of “ArogyaSetu.”

12 crore health-conscious people have downloaded it. This has been very helpful in the fight against Coronavirus: PM @narendramodi

