/टाटा विवाद पर अभिषेक मनु सिंघवी का बड़ा बयान, शेयर होल्डर के अधिकार खत्म करना कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए गंभीर खतरा

Abhishek Manu Singhvi on Tata Dispute : टाटा संस (Tata Sons) की लिस्टिंग और एन चंद्रशेखरन की चेयरमैन के तौर पर दोबारा नियुक्ति को लेकर टाटा ग्रुप में चल रहे विवाद के बीच टाटा ट्रस्ट्स के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि कंपनी के मालिक और शेयरधारकों के बुनियादी अधिकारों को कमजोर या खत्म नहीं किया जा सकता. उनके मुताबिक, ऐसा होने पर भारत की सैकड़ों-हजारों कंपनियों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है.
सिंघवी ने कहा कि रतन टाटा के साथ काम करने और टाटा ग्रुप की विरासत, चाहे वह ट्रस्ट से जुड़ी हो या कंपनियों से, को करीब से देखने के कारण मौजूदा विवाद को लेकर उनकी पहली प्रतिक्रिया निराशा की रही है. उन्होंने कहा कि वह दोनों पक्षों के प्रमुख लोगों को लंबे समय से जानते हैं और उनके साथ उनके अच्छे संबंध रहे हैं.
हालांकि, अब टाटा ट्रस्ट्स की ओर से कानूनी पक्ष रखने के कारण सिंघवी ने कहा कि शेयरधारकों के अधिकारों की रक्षा करना बेहद महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि मालिकों और शेयरधारकों के अधिकारों को कमजोर करने या समाप्त करने की कोशिश भारतीय कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए गंभीर समस्या खड़ी कर सकती है. सिंघवी ने चैरिटी कमिश्नर के कथित आदेश का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि यदि किसी ट्रस्ट के कामकाज को अचानक रोक दिया जाए और उसके फैसले लेने की प्रक्रिया में बाधा डाली जाए, यहां तक कि ट्रस्ट को भविष्य की रणनीति पर चर्चा के लिए बैठक करने से भी रोका जाए, तो यह उसके लोकतांत्रिक कामकाज को प्रभावित करता है.
सिंघवी के मुताबिक, कानूनी या किसी अन्य नजरिए से इतने लंबे और गहरे संबंध को अचानक समाप्त मान लेना उचित नहीं होगा. उन्होंने यह भी कहा कि टाटा संस के 100 साल से अधिक पुराने नियमों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. उनके अनुसार, इन नियमों में टाटा ट्रस्ट्स और कंपनी के बीच विशेष संबंधों को दर्शाया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी मिस्त्री मामले में इन नियमों को ध्यान में रखा था.
(IANS के इनपुट के साथ)