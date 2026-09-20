/टाटा विवाद पर अभिषेक मनु सिंघवी का बड़ा बयान, शेयर होल्डर के अधिकार खत्म करना कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए गंभीर खतरा

हालांकि, अब टाटा ट्रस्ट्स की ओर से कानूनी पक्ष रखने के कारण सिंघवी ने कहा कि शेयरधारकों के अधिकारों की रक्षा करना बेहद महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि मालिकों और शेयरधारकों के अधिकारों को कमजोर करने या समाप्त करने की कोशिश भारतीय कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए गंभीर समस्या खड़ी कर सकती है. सिंघवी ने चैरिटी कमिश्नर के कथित आदेश का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि यदि किसी ट्रस्ट के कामकाज को अचानक रोक दिया जाए और उसके फैसले लेने की प्रक्रिया में बाधा डाली जाए, यहां तक कि ट्रस्ट को भविष्य की रणनीति पर चर्चा के लिए बैठक करने से भी रोका जाए, तो यह उसके लोकतांत्रिक कामकाज को प्रभावित करता है.