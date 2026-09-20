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टाटा विवाद पर अभिषेक मनु सिंघवी का बड़ा बयान, शेयर होल्डर के अधिकार खत्म करना कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए गंभीर खतरा

अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि टाटा ट्रस्ट्स और टाटा संस के बीच एक सदी से भी पुराने संबंधों का हवाला देते हुए कहा कि दोनों के रिश्ते को इस तरह देखना उचित नहीं है, जैसे उनके बीच कोई अलगाव हो गया हो.

Written ByGaurav Singh
Published: Sep 20, 2026, 10:12 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 10:12 PM IST
टाटा विवाद पर अभिषेक मनु सिंघवी का बड़ा बयान, शेयर होल्डर के अधिकार खत्म करना कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए गंभीर खतरा
Image Credit: Social media/X/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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शेयरहोल्डर के अधिकार खत्म करना कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए खतरा: अभिषेक मनु सिंघवी
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