/2026 में फिर एकबार, 1 अक्टूबर से पड़ेगी महंगाई की मार, धनतेरस-दिवाली से पहले AC, TV, फ्रिज सबके बढ़ेंगे दाम

Price Hike: इस दशहरा, धनतेरस या दिवाली पर अगर आप भी टीवी, फ्रीज, एसी या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस खरीदने की तैयारी में है, तो खबर आपको झटका देने वाली है. पीक फेस्टिव सीजन में LED TVs से लेकर वॉशिंग मशीन जैसे होम अप्लायंस के दाम में 5% से 8% से अधिक का इजाफा होने वाला है. 1 अक्टूबर से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की कीमतों में बढ़ोतरी होने वाली है. इस साल इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस की कीमतों में ये तीसरी बार बढ़ोतरी होने वाली है.
1 अक्टूबर के बाद टीवी-एसी सब महंगा
फेस्टिव सीजन में नया AC, LED TV, वॉशिंग मशीन जैसे होम अपलायंस इस बार महंगे होने वाले हैं. 1 अक्टूबर से कंपनियां अप्लायंसेज की कीमतों में बढ़ोतरी करने वाली है . खाड़ी युद्ध और होर्मुज तनाव की वजह से लॉ मैटेरियल जैसे कॉपर, स्टील,क्रूड डेरिवेटिव्स की सप्लाई अटकने से कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ रही है. इसके अलावा करेंसी एक्सचेंज, माल ढुलाई की लागत बढ़ने से कंपनियों का खर्च बढ़ रहा है, जिसकी भरपाई आखिरकार ग्राहकों को ही करना पड़ता है.
एक साल में तीसरी बार बढ़ रेट्स
1 अक्टूबर को होने वाली कीमतों में बढ़ोतरी साल 2026 में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंस बनाने वाली कंपनियों की ओर से की जाने वाली तीसरी बढ़ोतरी है. ब्लू स्टार, गोदरेज अप्लायंसेज, हायर, डाइकिन जैसी कंपनियां पहले से प्राइस हाइक का ऐलान कर चुकी है. इन कंपनियों ने 4 से 10% बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है. 1 अक्टूबर से होने वाली कीमत बढोतरी में एसी की कीमत 8% वॉशिंग मशीन, फ्रीज, टीवी की कीमतों में 4% की बढ़ोतरी हो सकती है.
कीमत बढ़ोतरी का असर सेल पर
फेस्टिव सीजन में कीमतों में बढ़ोतरी का असर सेल पर पड़ेगा. पिछले सीजन के मुकाबले इस साल रेट्स में 15% का इजाफा हो चुका है. कच्चे तेल की कीमतों में तेजी की वजह से पहले से ही लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं. दाम में बढ़ोतरी का असर फेस्टिव सीजन के सेल पर दिखेगा.