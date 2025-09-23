Accenture का मेगा प्लान! आंध्र प्रदेश में बनेगा नया कैंपस, 12000 जॉब्स की लगेगी झड़ी

भारत के युवाओं के लिए आईटी सेक्टर से बड़ी खुशखबरी सामने आई है. दुनिया की जानी-मानी टेक कंसल्टेंसी कंपनी Accenture आंध्र प्रदेश में नया कैंपस खोलने की तैयारी कर रही है. सूत्रों के मुताबिक, यह कैंपस राज्य के बंदरगाह शहर विशाखापट्टनम में बनेगा और यहां करीब 12,000 नई नौकरियां पैदा होने की संभावना है. इस कदम को भारत के आईटी सेक्टर और खासकर टियर-2 शहरों के लिए रोजगार का बड़ा अवसर माना जा रहा है.

Accenture का यह प्रस्ताव आंध्र प्रदेश सरकार की उस नई नीति के तहत आया है, जिसमें बड़ी कंपनियों को रोजगार सृजन के बदले मात्र 0.99 रुपये प्रति एकड़ की दर से जमीन पट्टे पर दी जा रही है. इसी योजना के तहत पहले TCS और Cognizant को भी जमीन मिली थी. Cognizant ने यहां 183 मिलियन डॉलर और TCS ने करीब 154 मिलियन डॉलर निवेश का वादा किया है, जिससे 20,000 नौकरियां सृजित होंगी. अब Accenture के जुड़ने से यह संख्या और भी बढ़ जाएगी.

भारत में सबसे बड़ा वर्कफोर्स

गौरतलब है कि भारत पहले से ही Accenture का सबसे बड़ा वर्कफोर्स बेस है. कंपनी के कुल 7.9 लाख कर्मचारियों में से 3 लाख से अधिक भारत में काम करते हैं. ऐसे में विशाखापट्टनम में नया कैंपस न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाएगा बल्कि भारत को Accenture के ग्लोबल ऑपरेशंस का और बड़ा हब बनाएगा.

क्यों कर रही हैं कंपनियां छोटे शहरों में विस्तार?

पिछले कुछ सालों में आईटी कंपनियों ने बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे बड़े शहरों से हटकर छोटे शहरों की ओर रुख किया है. वजह है कम जमीन लागत, सस्ती मजदूरी और लोकल टैलेंट की उपलब्धता. महामारी के बाद कंपनियों ने पाया कि टियर-2 शहरों से स्थानीय लोगों को हायर करना ज्यादा आसान और किफायती है.

चुनौतियां भी हैं सामने

हालांकि, यह निवेश ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए H-1B वीजा पर 1 लाख डॉलर फीस लगाने का ऐलान किया है. यह कदम भारतीय आईटी सेक्टर के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा H-1B वीजा भारतीय प्रोफेशनल्स को ही मिलता है. साथ ही, अमेरिका में आउटसोर्सिंग सेवाओं पर 25% टैक्स लगाने का प्रस्ताव भी चर्चा में है, जिससे कॉन्ट्रैक्ट्स पर असर पड़ सकता है.

सरकार और युवाओं की उम्मीदें

आंध्र प्रदेश सरकार ने संकेत दिया है कि Accenture के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने में समय लग सकता है, लेकिन इसे हरी झंडी मिलना लगभग तय है. अगर ऐसा होता है, तो यह न केवल राज्य बल्कि पूरे देश के युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर होगा.