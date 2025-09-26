Advertisement
नए स्‍क‍िल नहीं सीख पाए तो 12000 एम्प्लॉई को बाहर का रास्‍ता, इस कंपनी में AI पर फोकस बढ़ने से होगी और छंटनी

Accenture Restructuring Programme: कंपनी की तरफ से छंटनी की यह कार्रवाई एआई (AI) को बढ़ावा देने की स्‍ट्रैटजी के तहत हुई है. कंपनी की तरफ से यह भी बताया गया क‍ि आने वाले महीनों में और छंटनी की जा सकती है. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 26, 2025, 06:25 PM IST
Accenture layoffs: ग्‍लोबल टेक्‍नोलॉजी कंपनी एक्सेंचर (Accenture) ने तिमाही नतीजों का ऐलान करने के साथ ही बताया कि उसने दुन‍ियाभर में 12,000 कर्मचारियों की छंटनी कर दी है. कंपनी की तरफ से छंटनी की यह कार्रवाई एआई (AI) को बढ़ावा देने की स्‍ट्रैटजी के तहत हुई है. कंपनी की तरफ से यह भी बताया गया क‍ि आने वाले महीनों में और छंटनी की जा सकती है. एक्सेंचर ने स्‍लो ग्रोथ की आशंका के कारण 865 मिलियन डॉलर री-स्‍ट्रक्‍चर‍िंग प्रोग्राम शुरू किया है. इसका कारण सरकारी खर्च में कमी और कॉर्पोरेट ड‍िमांड में सुस्ती है.

री-स्‍ट्रक्‍चर‍िंग प्रोग्राम छंटनी से जुड़ी कॉस्‍ट पर फोकस्‍ड

कंपनी के सीईओ जूली स्वीट ने कहा हम ऐसे कर्मचार‍ियों को तेजी से बाहर कर रहे हैं जिन्हें नए स्‍क‍िल सिखाना संभव नहीं है. इससे हमें जरूरी स्‍क‍िल वाले लोग मिल सकेंगे. कंपनी का री-स्‍ट्रक्‍चर‍िंग प्रोग्राम खासतौर पर छंटनी से जुड़ी कॉस्‍ट पर फोकस्‍ड है. सीईओ स्वीट ने बताया क‍ि हम ऐसे लोगों को बाहर कर रहे हैं, जिन्हें हमारी जरूरत से जुड़े स्‍क‍िल में ट्रेन‍िंग देना संभव नहीं है. अगस्त 2025 के आख‍िर तक एक्सेंचर के कर्मचारियों की संख्या 7,79,000 थी. तीन महीने पहले यही संख्‍या 7,91,000 थी.

छंटनी का प्रोग्राम नवंबर तक जारी रहेगा
इन आंकड़ों से यह साफ होता है क‍ि कंपनी से 12,000 कर्मचारियों की कमी हुई. कंपनी की तरफ से यह भी बताया क‍ि छंटनी का प्रोग्राम नवंबर तक जारी रहेगा. छह महीने के प्रोग्राम से एक्सेंचर को एक अरब डॉलर से ज्‍यादा की सेव‍िंग होने की उम्मीद है. कंपनी अपने कर्मचारियों को एजेंटिक आर्ट‍िफिशियल इंटेलिजेंस में ट्रेन‍िंग देने का भी प्‍लान कर रही है, इससे ग्राहकों की मांग को पूरा किया जा सके. स्वीट की तरफ से बताया गया क‍ि इस महीने से कर्मचारियों को इस टेक्‍न‍िक की बेस‍िक ट्रेन‍िंग शुरू हो गई है.

17.60 अरब डॉलर का रेवेन्‍यू दर्ज किया
एक्सेंचर ने जून-अगस्त 2025 तिमाही में 7 प्रतिशत की ग्रोथ के साथ 17.60 अरब डॉलर का रेवेन्‍यू दर्ज किया है. कंपनी का फाइनेंश‍ियल ईयर सितंबर से अगस्त तक होता है. इस राजस्व में ढाई प्रतिशत विदेशी मुद्रा प्रभाव शामिल है. जूली स्वीट ने कहा क‍ि हमारा 7 प्रतिशत ग्रोथ हमारी अनूठी क्षमता को दर्शाता है. कस्‍टमर AI के साथ नए तरीके से काम करने और डिजिटल कोर बनाने में हमारी मदद चाहते हैं. एक्सेंचर की यह स्‍ट्रैटजी न केवल लागत बचाने की है, बल्कि आने वाले समय में AI टेक्‍न‍िक के साथ ग्राहकों की जरूरत को पूरा करने की भी है. 

