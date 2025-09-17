Bank of Baroda Report: देश के मजबूत घरेलू फंडामेंटल, डोमेस्‍ट‍िक कंज्‍मपशन (domestic consumption) और जीएसटी 2.0 सुधारों ने अमेरिकी टैरिफ के संभावित असर को कम कर दिया है. यह जानकारी बुधवार को आई रिपोर्ट में दी गई. बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) की रिपोर्ट में कहा गया क‍ि जीएसटी सुधार और आरबीआई (RBI) की दरों में कटौती देश के इक्‍व‍िटी मार्केट की ग्रोथ के लिए सहायक होंगे और इसे बाहरी झटकों से बचाने में मदद करेंगे. साल 2025 के दौरान भारतीय आयात पर अमेरिकी टैरिफ के बावजूद सेंसेक्स के मार्केट कैप‍िटलाइजेशन में 66.5 अरब डॉलर की वृद्धि हुई.

मार्केट ने टैरिफ अन‍िश्‍च‍ितता को ध्यान में रख

जानकारों ने कहा क‍ि मार्केट ने टैरिफ अन‍िश्‍च‍ितता को ध्यान में रखा है और अब इंटरनल इकोनॉमिक फंडामेंटल पर फोकस कर रहे हैं. रिपोर्ट में कहा गया क‍ि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से टैरिफ की घोषणा शुरू करने के बाद जनवरी से अप्रैल के बीच पॉज‍िट‍िव रिटर्न देने वाले चार देशों में हांगकांग, ब्राजील और चीन के साथ भारत भी शामिल था. जनवरी से अप्रैल तक अमेरिकी सूचकांक डाउ जोन्स और एसएंडपी 500 ने नुकसान दर्ज किया, जिससे बाजार मूल्य में 6.1 ट्रिलियन डॉलर की गिरावट आई.

Add Zee News as a Preferred Source

दूध ₹2,घी ₹30 तो मक्खन ₹20 सस्ता...मदर डेयरी ने घटा दिए इन चीजों के दाम, GST कटौती का तोहफा

स्टॉक मार्केट में 2025 के मध्य में तेजी से उछाल आया

रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल स्टॉक मार्केट में 2025 के मध्य में तेजी से उछाल आया. अप्रैल में घोषित 90-डे टैरिफ पॉज, साथ ही ब्रिटेन, जापान, इंडोनेशिया और वियतनाम के साथ अमेरिकी व्यापार समझौते और चीन के साथ युद्धविराम समझौते के कारण अप्रैल से सितंबर तक बाजार में तेजी आई. अमेरिका के अलावा, हांगकांग, चीन और थाईलैंड सहित व्यापार समझौतों के अधिकांश सदस्य देशों ने दोहरे अंकों में वृद्धि दर्ज की. डाउ का मार्केट कैप‍िटलाइजेशन इस साल अब तक 2 ट्रिलियन डॉलर बढ़ा है, जबकि एसएंडपी 500 में 4.9 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है.

यह भी पढ़ें: सुबह से लेकर रात सोने तक GST रिफॉर्म से आपको फायदा ही फायदा

चीन के शंघाई कम्‍पोज‍िट में 1.6 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है, जबकि जापान के निक्केई में 756.4 बिलियन डॉलर की ग्रोथ हुई है. जेफरीज के इक्‍व‍िटी स्ट्रैटेजी के ग्लोबल हेड क्रिस्टोफर वुड ने कहा कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) की लगातार बिकवाली के बीच, घरेलू म्यूचुअल फंड के प्रवाह ने इस साल भारतीय इक्‍व‍िटी को 20-30 प्रतिशत की गिरावट से बचाया है. घरेलू निवेशकों के निवेश का अगस्त लगातार 25वां महीना रहा और वित्त वर्ष 2026 के पहले पांच महीनों में इक्विटी में 37.6 अरब डॉलर का निवेश किया गया. (IANS)