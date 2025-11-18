Azam and Abdullah Azam: रामपुर की स्पेशल एमपी / एमएलए (MP/MLA) कोर्ट ने सपा के द‍िग्‍गज नेता आजम खान और उनके बेटे मोहम्मद अब्दुल्लाह आजम को 7-7 साल की सजा सुनाई है. यह सजा दो पैन कार्ड रखने के मामले में सुनाई गई है. दरअसल, इनकम टैक्स अध‍िन‍ियम के तहत किसी शख्‍स के पास दो पैन कार्ड (PAN Card) होना दंडनीय अपराध है. इनकम टैक्‍स एक्‍ट के तहत इस गलती पर अध‍िकतम 10 हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान है. लेक‍िन सोशल मीड‍िया पर यह चर्चा का व‍िषय बना हुआ है क‍ि 10000 रुपये के जुर्माने की सजा वाले मामले में आजम खान और उनके बेटे को 7-7 साल की सजा क्‍यों सुनाई गई है. आइए जानते हैं पूरा मामला-

इन मामलों में दोषी पाए गए

दरअसल, आजम खान और उनके बेटे मोहम्मद अब्दुल्लाह आजम पर मामला केवल डुप्लीकेट पैन कार्ड (PAN) का ही नहीं बल्‍क‍ि उन्‍हें सरकारी दस्‍तावेजों में हेरफेर, धोखाधड़ी, पॉल‍िट‍िकल बेन‍िफ‍िट के लिए गलत काम करने और साजिश रचने का दोषी पाया गया. इसमें आईपीसी (IPC) की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज क‍िया गया. उस समय भाजपा व‍िधायक आकाश सक्सेना की श‍िकायत के आधार पर पुल‍िस ने IPC के सेक्‍शन 420 (फ्रॉड), 467 (कीमती दस्तावेज की जालसाजी), 468, 471 और 120B (आपराधिक साजिश) के तहत केस दर्ज क‍िया था.

क्‍या है पूरा मामला?

2019 में रामपुर के बीजेपी एमएलए आकाश सक्सेना ने एफआईआर (FIR) दर्ज कराई थी. बताया गया क‍ि अब्दुल्लाह का असली पैन कार्ड (DFOPK6164K) में उनकी जन्‍म त‍िथ‍ि 1 जनवरी 1993 थी, जो क‍ि हाईस्कूल सर्टिफिकेट से मेल खाती है. लेकिन 2017 विधानसभा चुनाव में नामांकन के ल‍िए उन्होंने दूसरा पैन (DWAPK7513R) दिखाया. इस पैन कार्ड में अब्दुल्लाह की जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 बताई गई थी. ऐसा उनकी उम्र को न्यूनतम उम्र 25 साल द‍िखाने के लि‍ए क‍िया गया. उस समय अब्दुल्लाह ने यूपी व‍िधानसभा की स्वार सीट से पर्चा भरा था. चुनाव लड़ने के ल‍िए अयोग्‍य होने के बावजूद भी अब्दुल्लाह ने उस समय नए पैन कार्ड की जन्‍मत‍िथ‍ि के आधार पर इलेक्‍शन लड़ा. इस चुनाव में उन्‍हें जीत हास‍िल हुई थी.

केवल PAN कार्ड का मामला होने पर क्‍या होता?

अब्दुल्लाह का मामला डबल पैन कार्ड का होने के साथ ही गलत जानकारी देने और सरकारी दस्‍तावेजों से छेड़छाड़ करने का रहा. एमपी-एमएलए कोर्ट ने माना क‍ि आजम-अब्दुल्ला ने दूसरा पैन बनवाने के साथ ही उसका इस्‍तेमाल चुनावी नामांकन पत्र भरने में भी क‍िया. साल 2017 में अब्दुल्ला की उम्र 25 साल से कम थी लेक‍िन डॉक्‍यूमेंट में हेरफेर करने के बाद वह चुनाव लड़ने योग्‍य हो गए और जीत भी गए. इस पूरे मामले में सबसे गंभीर सेक्‍शन 467 के तहत बाप-बेटे को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है. अदालत की तरफ से सभी धाराओं में अलग-अलग सजा सुनाई गई है. इसमें अधिकतम 7 साल की कैद और 10000 रुपये का जुर्माना है. इनकम टैक्‍स एक्‍ट के तहत सेक्‍शन 272B में डबल पैन कार्ड रखने पर 10000 रुपये की पेनाल्‍टी है.

आजम खान के खिलाफ कितने मामले?

यूपी पुलिस के र‍िकॉर्ड के अनुसार आजम खान पर कुल 111 मुकदमे दर्ज हैं. इनमें से 5 रामपुर के बाहर हैं. बाकी मुकदमें रामपुर में ही हैं. अब तक छह मामलों में उन्‍हें सजा हो चुकी है. सभी सजाओं के खिलाफ अपील पर उन्‍हें जमानत मिली हुई है. इनमें से ज्यादातर मामले साल 2019 में दर्ज हुए हैं. 2022 में स्‍वार सीट से विधायक बने अब्दुल्लाह की सदस्यता पहले खत्म हो चुकी है.