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चार साल में तीन गुना मुनाफा, सरकार के क‍िस कदम से PSU बैंकों ने बदल द‍िया पूरा खेल?

Ministry of Finance: वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की तरफ से राज्‍यसभा में बताया गया क‍ि मजबूत बैलेंस शीट और बेहतर क्रेडिट के दाम पर देश के बैंकों की स्थिति में लगातार सुधार देखा जा रहा है. FY 2021-22 में कुल 67,000 करोड़ का प्रॉफ‍िट कमाने वाले बैंकों का मुनाफा बढ़कर दो लाख करोड़ पर पहुंच गया.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 30, 2026, 12:15 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 12:15 PM IST
चार साल में तीन गुना मुनाफा, सरकार के क‍िस कदम से PSU बैंकों ने बदल द‍िया पूरा खेल?
Image Credit: AI

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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