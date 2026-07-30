Public Sector Bank Profit: देश के सरकारी बैंकों (PSB) ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 (FY 2025-26) में अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन करते हुए नया इतिहास रच दिया है. बैड लोन (NPA) के रिकॉड लो लेवल पर पहुंचने के साथ ही सरकारी बैंकों का नेट प्रॉफिट बढ़कर 1.98 लाख करोड़ के ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गया. इस आंकड़े से साफ है पिछले चार साल के दौरान बैंकों का प्रॉफिट बढ़कर तीन गुना हो गया है. राज्यसभा में जानकारी देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि मजबूत बैलेंस शीट और बेहतर क्रेडिट के कारण बैंकों की स्थिति लगातार मजबूत हो रही है. FY 2021-22 में बैंकों ने कुल 67,000 करोड़ का मुनाफा कमाया था, जो कि अब तीन गुना बढ़कर करीब दो लाख करोड़ पर पहुंच गया है.
जमा और लोन में लगातार बढ़ोतरी के दम पर 31 मार्च 2026 तक सरकारी बैंकों का कुल कारोबार बढ़कर 283.3 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया. यह आंकड़ा एक साल पहले 251.7 लाख करोड़ रुपये का था. इस दौरान बैंकों में कुल डिपॉजिट बढ़कर 156.3 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि बांटे गए लोन की कुल रकम 127 लाख करोड़ रुपये दर्ज की गई.
बैंकों की संपत्ति की गुणवत्ता में लगातार पांचवें साल सुधार दर्ज किया गया. फाइनेंशियल ईयर 2022 में ग्रॉस एनपीए का आंकड़ा 7.3 प्रतिशत पर था. वहीं FY26 में गिरकर 1.9 फीसदी के स्तर पर पर आ गया. इसके साथ ही, CRAR भी पिछले साल के 16.1 फीसदी से मुकाबले 16.6 फीसदी हो गया है.
सरकारी बैंकों के हालात को सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने उनमें पूंजी झोंकी थी. इसके अलावा बैंकों के फंसे हुए कर्ज को कम करने के लिए भी सरकार की तरफ से कई उपाय किये गए थे. इससे बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार आया है. सरकार की तरफ से बैंकों को बैड डेट के भारी बोझ से निपटने में मदद करने के लिए पूंजी डाली गई थी. इसके अलावा इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के जरिये भी बैंकों ने अपनी स्थिति को मजबूत किया है.
फाइनेंशियल ईयर 2026 के दौरान इकोनॉमी के सभी प्रमुख सेक्टर में लोन की डिमांड को लेकर जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की गई. रिटेल लोन में सालाना आधार पर 19.8 फीसदी और एमएसएमई (MSME) को दिये जाने वाले लोन में 19.6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. एग्रीकल्चर सेक्टर को मिलने वाले लोन में 16.2 फीसदी और इंफ्रास्ट्रक्चर लोन में 4.9 फीसदी की तेजी देखी गई.
वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि वेस्ट एशिया संकट से उत्पन्न नकदी की समस्याओं से निपटने के लिए मई 2026 में शुरू की गई ECLGS 5.0 योजना से लोन लिक्विडेशन को मदद मिली. इस योजना के तहत सरकार एमएसएमई को 100% और गैर-एमएसएमई व एयरलाइन सेक्टर को 90% की गारंटी कवरेज दे रही है. इसमें कुल 2.55 लाख करोड़ रुपये का क्रेडिट फ्लो शामिल है.