Public Sector Bank Profit: देश के सरकारी बैंकों (PSB) ने फाइनेंश‍ियल ईयर 2025-26 (FY 2025-26) में अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन करते हुए नया इतिहास रच दिया है. बैड लोन (NPA) के र‍िकॉड लो लेवल पर पहुंचने के साथ ही सरकारी बैंकों का नेट प्रॉफ‍िट बढ़कर 1.98 लाख करोड़ के ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गया. इस आंकड़े से साफ है प‍िछले चार साल के दौरान बैंकों का प्रॉफ‍िट बढ़कर तीन गुना हो गया है. राज्यसभा में जानकारी देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि मजबूत बैलेंस शीट और बेहतर क्रेडिट के कारण बैंकों की स्थिति लगातार मजबूत हो रही है. FY 2021-22 में बैंकों ने कुल 67,000 करोड़ का मुनाफा कमाया था, जो क‍ि अब तीन गुना बढ़कर करीब दो लाख करोड़ पर पहुंच गया है.