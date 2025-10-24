India Forex Reserves: प‍िछले द‍िनों द‍िवाली से पहले देश के विदेशी मुद्रा भंडार में ग‍िरावट देखी गई थी. इतना ही नहीं खजाने का आंकड़ा ग‍िरकर 700 अरब डॉलर के नीचे आ गया था. लेक‍िन अब फ‍िर से इसमें इजाफा देखा गया है. देश का विदेशी मुद्रा भंडार 17 अक्टूबर को खत्‍म हुए हफ्ते में 4.5 अरब डॉलर बढ़कर 702.3 अरब डॉलर हो गया. यह जानकारी रिजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) की तरफ से शुक्रवार को जारी आंकड़ों में दी गई. आरबीआई के अनुसार, समीक्षाधीन अवधि में देश का गोल्ड रिजर्व, जो कि विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा होता है, 6.2 अरब डॉलर बढ़कर 108.5 अरब डॉलर हो गया है.

सोने की लगातार खरीदारी कर रहे केंद्रीय बैंक

गोल्‍ड र‍िजर्व में इजाफा होने का कारण सोने की कीमत में बढ़ोतरी होना और केंद्रीय बैंकों की तरफ से इसकी लगातार खरीदारी मानी जा रही है. फॉरेन करेंसी एसेट्स, जो कि विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा होती हैं, 1.7 अरब डॉलर गिरकर 570.4 अरब डॉलर हो गई हैं. ये एसेट्स यूरो, पाउंड और येन जैसी मुद्रा के बदलाव से प्रभावित होती हैं. आरबीआई (RBI) के आंकड़ों के अनुसार इस हफ्ते के दौरान आईएमएफ (IMF) में देश की रिजर्व पॉजिशन 3 करोड़ डॉलर घटकर 4.62 अरब डॉलर रह गई है.

विदेशी मुद्रा भंडार में गोल्‍ड रिजर्व की हिस्सेदारी बढ़ी

बाजार के जानकारों का कहना है क‍ि विदेशी मुद्रा भंडार में गोल्‍ड रिजर्व की हिस्सेदारी बढ़कर 14.7 प्रतिशत हो गई है, जो कि कई दशक का हायर र‍िकॉर्ड है. बीते एक दशक में देश के विदेशी मुद्रा भंडार में गोल्ड की हिस्सेदारी दोगुनी हो गई है, जो कि पहले 7 प्रतिशत थी. मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई ने 2024 से अपने गोल्ड रिजर्व में करीब 75 टन का इजाफा क‍िया है. ज‍िससे कुल गोल्ड होल्डिंग 880 टन हो गई है, जो अब भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग 14 प्रतिशत है.

इस समय भारत दुनियाभर में दूसरा सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता बना हुआ है. अपनी मांग पूरी करने के लिए भारत इस समय सोने के आयात पर निर्भर है. सोना खरीदना भारतीय संस्कृति में शुभ माना जाता है. इसके अलावा इसका निवेश प्रतिष्ठा के प्रतीक के तौर पर भी देखा जाता है. (इनपुट IANS से भी)