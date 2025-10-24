Advertisement
trendingNow12974137
Hindi Newsबिजनेस

देश के खजाने को लेकर आई खुशखबरी! द‍िवाली के बाद पहली बार बढ़ा विदेशी मुद्रा भंडार

RBI Forex Update: द‍िवाली से पहले आई आरबीआई की र‍िपोर्ट में देश के व‍िदेशी मुद्रा भंडार में ग‍िरावट देखी गई थी. लेक‍िन अब इसमें आई करीब साढ़े चार ब‍िल‍ियन अमेर‍िकी डॉलर की बढ़त से यह फ‍िर से 700 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है. इतना ही नहीं गोल्‍ड र‍िजर्व बढ़कर 108 अरब डॉलर पर चला गया. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 24, 2025, 08:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

देश के खजाने को लेकर आई खुशखबरी! द‍िवाली के बाद पहली बार बढ़ा विदेशी मुद्रा भंडार

India Forex Reserves: प‍िछले द‍िनों द‍िवाली से पहले देश के विदेशी मुद्रा भंडार में ग‍िरावट देखी गई थी. इतना ही नहीं खजाने का आंकड़ा ग‍िरकर 700 अरब डॉलर के नीचे आ गया था. लेक‍िन अब फ‍िर से इसमें इजाफा देखा गया है. देश का विदेशी मुद्रा भंडार 17 अक्टूबर को खत्‍म हुए हफ्ते में 4.5 अरब डॉलर बढ़कर 702.3 अरब डॉलर हो गया. यह जानकारी रिजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) की तरफ से शुक्रवार को जारी आंकड़ों में दी गई. आरबीआई के अनुसार, समीक्षाधीन अवधि में देश का गोल्ड रिजर्व, जो कि विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा होता है, 6.2 अरब डॉलर बढ़कर 108.5 अरब डॉलर हो गया है.

सोने की लगातार खरीदारी कर रहे केंद्रीय बैंक

गोल्‍ड र‍िजर्व में इजाफा होने का कारण सोने की कीमत में बढ़ोतरी होना और केंद्रीय बैंकों की तरफ से इसकी लगातार खरीदारी मानी जा रही है. फॉरेन करेंसी एसेट्स, जो कि विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा होती हैं, 1.7 अरब डॉलर गिरकर 570.4 अरब डॉलर हो गई हैं. ये एसेट्स यूरो, पाउंड और येन जैसी मुद्रा के बदलाव से प्रभावित होती हैं. आरबीआई (RBI) के आंकड़ों के अनुसार इस हफ्ते के दौरान आईएमएफ (IMF) में देश की रिजर्व पॉजिशन 3 करोड़ डॉलर घटकर 4.62 अरब डॉलर रह गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

विदेशी मुद्रा भंडार में गोल्‍ड रिजर्व की हिस्सेदारी बढ़ी
बाजार के जानकारों का कहना है क‍ि विदेशी मुद्रा भंडार में गोल्‍ड रिजर्व की हिस्सेदारी बढ़कर 14.7 प्रतिशत हो गई है, जो कि कई दशक का हायर र‍िकॉर्ड है. बीते एक दशक में देश के विदेशी मुद्रा भंडार में गोल्ड की हिस्सेदारी दोगुनी हो गई है, जो कि पहले 7 प्रतिशत थी. मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई ने 2024 से अपने गोल्ड रिजर्व में करीब 75 टन का इजाफा क‍िया है. ज‍िससे कुल गोल्ड होल्डिंग 880 टन हो गई है, जो अब भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग 14 प्रतिशत है.

इस समय भारत दुनियाभर में दूसरा सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता बना हुआ है. अपनी मांग पूरी करने के लिए भारत इस समय सोने के आयात पर निर्भर है. सोना खरीदना भारतीय संस्कृति में शुभ माना जाता है. इसके अलावा इसका निवेश प्रतिष्ठा के प्रतीक के तौर पर भी देखा जाता है. (इनपुट IANS से भी) 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

RBIforex reserve

Trending news

'मेरी बहन को झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए किया...' डॉक्टर की आत्महत्या पर बोला भाई
Satara Doctor Suicide
'मेरी बहन को झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए किया...' डॉक्टर की आत्महत्या पर बोला भाई
गोमूत्र-गोबर से बनी खाद का कायल हुआ जर्मन, ग्रामीण महिलाओं के बीच पहुंचे राजदूत
Cow dunk
गोमूत्र-गोबर से बनी खाद का कायल हुआ जर्मन, ग्रामीण महिलाओं के बीच पहुंचे राजदूत
जिगरी दोस्त परिवार सहित हुआ हादसे का शिकार, आंखों देखी दास्तां सुन फट जाएगा कलेजा
Benglore
जिगरी दोस्त परिवार सहित हुआ हादसे का शिकार, आंखों देखी दास्तां सुन फट जाएगा कलेजा
मौत भी नहीं मिटा पाई मोहब्बत! दीवार में जिंदा चुनी गई प्रेमिका... मुगल बादशाह ने मकब
Mughal emperor
मौत भी नहीं मिटा पाई मोहब्बत! दीवार में जिंदा चुनी गई प्रेमिका... मुगल बादशाह ने मकब
राज्यसभा में बढ़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा, चुनाव में जीतीं 3 सीटें
jammu kashmir news
राज्यसभा में बढ़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा, चुनाव में जीतीं 3 सीटें
फिर से सक्रिय हुआ मौसम! अगले हफ्ते कई जगहों पर बरसात-चक्रवात के आसार; IMD का अलर्ट
weather update
फिर से सक्रिय हुआ मौसम! अगले हफ्ते कई जगहों पर बरसात-चक्रवात के आसार; IMD का अलर्ट
मराठी नहीं आती! उतरो बताती हूं क्या होती है बदतमीजी, कंटेंट क्रिएटर को मिली धमकी
Viral Video
मराठी नहीं आती! उतरो बताती हूं क्या होती है बदतमीजी, कंटेंट क्रिएटर को मिली धमकी
सुवेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका, पुलिस अब दर्ज कर सकती है केस
suvendu adhikari
सुवेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका, पुलिस अब दर्ज कर सकती है केस
'उसने मेरे साथ...',रूह कंपा देगा महिला डॉक्टर का सुसाइड नोट, SI पर लगाए ये आरोप
Maharashtra news
'उसने मेरे साथ...',रूह कंपा देगा महिला डॉक्टर का सुसाइड नोट, SI पर लगाए ये आरोप
प्राइवेट बसों की आग में क्यों नहीं बच पाते लोग? 30 सेकंड में बन जातीं 'मौत का चैंबर'
Bus Fire News in Hindi
प्राइवेट बसों की आग में क्यों नहीं बच पाते लोग? 30 सेकंड में बन जातीं 'मौत का चैंबर'