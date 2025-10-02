Advertisement
महंगाई पर कमी को लेकर SBI ने भी दी खुशखबरी, कहा-RBI के अनुमान से और नीचे आएगा इंफ्लेशन रेट

SBI Report on Inflation: आरबीआई (RBI) ने हाल ही में FY26 के लिए सीपीआई (CPI) महंगाई दर का अनुमान 50 बेस‍िस प्‍वाइंट कम कर 2.6 प्रत‍िशत कर द‍िया है. यह अप्रैल के अनुमान से 160 बीपीएस की कमी है. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 02, 2025, 07:28 PM IST
CPI Inflation Projection: एक द‍िन पहले र‍िजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) ने अपनी द्व‍िमास‍िक समीक्षा नीत‍ि का ऐलान क‍िया है. इस दौरान आरबीआई ने रेपो रेट को 5.5 प्रत‍िशत पर ही बरकरार रखने के साथ ही महंगाई दर का अनुमान घटाया है और जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ा द‍िया है. लेक‍िन अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की र‍िपोर्ट में कहा गया क‍ि मौजूदा फाइनेंश‍ियल ईयर FY26 और अगले साल FY27 में महंगाई आरबीआई (RBI) के अनुमान से काफी कम रहेगी. रिपोर्ट के अनुसार कई घरेलू कारण कीमतों पर दबाव कम करने में मदद कर रहे हैं.

महंगाई दर में क्‍यों बनी रहेगी कमी?

एसबीआई की र‍िपोर्ट में कहा गया क‍ि अच्छा मानसून, खरीफ बुआई में इजाफा, जलाशयों में पर्याप्‍त पानी, अनाज का बफर स्टॉक और जीएसटी दरों में बदलाव से महंगाई के कम होने में मदद म‍िलेगी. RBI ने हाल ही में FY26 के लिए सीपीआई (CPI) महंगाई दर का अनुमान 50 बेस‍िस प्‍वाइंट कम कर 2.6 प्रत‍िशत क‍िया है. यह अप्रैल के अनुमान से 160 बीपीएस की कमी है. लेक‍िन एसबीआई की रिपोर्ट में दावा क‍िया गया क‍ि वास्तविक महंगाई दर इससे भी कम रहेगी.

यह भी पढ़ें: संभलकर करना होगा UPI, ट्रांजेक्‍शन पर लगेगा चार्ज? RBI गवर्नर ने बताई क्‍या है पूरी हकीकत

FY26 के लिए महंगाई दर का अनुमान 2.6 प्रत‍िशत
रिपोर्ट में ल‍िखा गया क‍ि आरबीआई (RBI) ने FY26 के लिए अनुमान 2.6 प्रत‍िशत कर द‍िया है. लेक‍िन उम्‍मीद है क‍ि FY26 और FY27 में महंगाई दर इससे भी कम रहेगी. RBI ने महंगाई दर के अलावा FY26 के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान भी बढ़ाकर 6.8 फीसदी कर दिया. FY27 के लिए महंगाई दर 4.5 प्रत‍िशत पर रहने का अनुमान है. ग्‍लोबल आर्थिक अन‍िश्‍च‍ितता और वित्तीय बाजारों की अस्थिरता के बीच एमपीसी (MPC) का ब्याज दरों को पुरानी दर पर बनाए रखने का फैसला सही लगता है.

यह भी पढ़ें: रेपो रेट, महंगाई, GDP...पर RBI ने क्या कहा? MPC की पांच बड़ी बातें

रिपोर्ट में और क्या कहा गया?
रिपोर्ट में कहा गया क‍ि मौद्रिक नीति का संचार अहम है. यह अपेक्षाओं को निर्देशित करके प्रतिक्रिया को आकार देती है और आगे की गाइडेंस में स्पष्टता लाती है. इस बारे में आरबीआई (RBI) ने कम महंगाई पूर्वानुमान और विकास अनुमानों की हालिया कटौती को देखते हुए भविष्य में ब्‍याज दर कटौती का रास्‍ता खुला रखा है. हालांकि कटौती कब होगी, इसको लेकर अन‍िश्‍च‍ितता है. रिपोर्ट के अनुसार घरेलू वित्तीय प्रणाली को सबसे ज्यादा लाभ होगा.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

