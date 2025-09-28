RBI Repo Rate: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की सोमवार यानी 29 स‍ितंबर से तीन द‍िवसीय मीट‍िंग शुरू हो रही है. आरबीआई एमपीसी की यह मीट‍िंग अमेरिका की तरफ से भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने और ज‍ियोपॉल‍िट‍िकल टेंशन के बीच हो रही है. सम‍िति की तरफ से 1 अक्टूबर को फैसला आएगा. आरबीआई (RBI) गवर्नर संजय मल्होत्रा की अगुवाई वाली यह समिति ब्याज दर को लेकर विचार करेगी. फरवरी से आरबीआई ने रेपो रेट में 100 बीपीएस की कटौती की है, क्योंकि कंज्‍यूमर प्राइस इंडेक्‍स (CPI) बेस्‍ड महंगाई घटी है. लेकिन अगस्त में सम‍ित‍ि की तरफ से क‍िसी तरह का बदलाव नहीं किया गया. अब रेपो रेट में कटौती होगी या नहीं, इस पर जानकारों की राय अलग-अलग है.

SBI रिसर्च की सिफारिश

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की रिसर्च रिपोर्ट ने 25 बीपीएस की ब्याज दर कटौती की सिफारिश की है. रिपोर्ट के अनुसार यह आरबीआई के लिए 'सबसे अच्छा ऑप्‍शन' है. रिपोर्ट के अनुसार, र‍िटेल महंगाई दर अगले वित्तीय वर्ष में भी कम बनी रहेगी. सीपीआई (CPI) महंगाई दर 4 प्रतिशत से नीचे रहने की उम्मीद है. एसबीआई (SBI) के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्या कांति घोष ने बताया क‍ि सितंबर में कटौती से आरबीआई आगे देखने वाली केंद्रीय बैंक के रूप में उभरेगा. रिपोर्ट में जीएसटी कटौती से महंगाई में 65-75 बीपीएस की कमी की उम्‍मीद की जा रही है.

विकास दर 6.5 प्रतिशत से ऊपर रहेगी

कई जानकार रेपो रेट को इसी स्‍टेटस पर बरकरार रखने की बात कह रहे हैं. बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकोनॉमिक मधन सबनाविस ने कहा क‍ि महंगाई 4 प्रतिशत से नीचे है, विकास दर 6.5 प्रतिशत से ऊपर रहेगी. टैरिफ का असर देखना होगा. आईसीआरए की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर ने कहा क‍ि जीएसटी स‍िंपलीफ‍िकेशन से महंगाई 25-50 बीपीएस कम होगी लेक‍िन मांग बढ़ेगी. अक्टूबर में इसी स्टेटस को रखा जाए. हालांकि, क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट धर्मकीर्ति जोशी ने कहा क‍ि कम महंगाई से अक्टूबर में ही 25 बीपीएस कटौती हो सकती है. कोर महंगाई ऐतिहासिक रूप से कम है.

जीएसटी की घटकर दो दर रह गईं

22 सितंबर से जीएसटी की चार दर को घटाकर दो लेवल पर कर द‍िया गया है. यह घटकर 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत रह गया है. पहले 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की दरें थीं. इसके बाद 99 प्रतिशत रोजमर्रा की जरूरी चीजों के दाम कम हो गए हैं. इससे तीसरी तिमाही 2025-26 से महंगाई और घटेगी. आईसीआरए का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026 में औसत महंगाई 2.6 प्रतिशत रहेगी. अक्टूबर-नवंबर 2025 में महंगाई नया निचला स्तर छू सकती है.

रेपो रेट घटा तो क्‍या होगा असर?

इस साल फरवरी से लेकर जून तक आरबीआई ने तीन एमपीसी में 100 बेस‍िस प्‍वाइंट की कटौती की है. रेपो रेट घटने का असर हर सेक्‍टर पर देखा जाता है. इस बार भी यद‍ि र‍िजर्व बैंक ने रेपो रेट घटाया तो आरबीआई बैंकों को सस्ते में लोन देगा. इसका आम लोगों और इकोनॉमी पर कई असर पड़ेंगे. इसका असर लोन की ब्‍याज दर पर देखा जाएगा, रेपो रेट कम होने से बैंकों का उधार लेना सस्ता हो जाता है. इससे होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ब्याज दरें कम हो सकती हैं. लोगों को लोन लेना आसान और सस्ता लगेगा.

सस्ते लोन से लोग घर, गाड़ी या बाकी दूसरे सामान खरीदने के बारे में सोचेंगे. इससे बाजार में मांग बढ़ेगी, जो व्यापार को बढ़ावा देगा. जब लोग और कंपनियां ज्यादा खर्च करेंगी तो इकोनॉमी को रफ्तार म‍िलेगी. नौकरियों के मौके बढ़ सकते हैं और विकास दर ऊपर जा सकती है. रेपो रेट कम होने से पैसे की सप्लाई बढ़ सकती है. अगर यह ज्यादा बढ़ी तो महंगाई बढ़ने का खतरा हो सकता है. लेकिन अगर महंगाई पहले से कम होगी तो इसका फायदा म‍िलेगा.