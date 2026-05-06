India Remittances: दुनियाभर में अपने टैलेंट का लोहा मनवाने वाले भारतीयों ने अपनी म‍िट्टी से जुड़ाव को एक बार फ‍िर साबित कर दिया है. यूएन (UN) की हाल‍िया र‍िपोर्ट ने पूरी दुनिया को चौंका द‍िया है. र‍िपोर्ट से साफ हुआ क‍ि रेमिटेंस (विदेशों से घर भेजे जाने वाले पैसे) के मामले में भारत पहले पायदान पर है. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन (IOM) की 'वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026' के अनुसार साल 2024 में प्रवासी भारतीयों ने रिकॉर्ड 137 बिलियन डॉलर (करीब 11.41 लाख करोड़ रुपये) अपने देश को भेजे हैं. भारतीय रेमिटेंस के मामले में प‍िछले 10 साल से पहले पायदान पर बने हुए हैं.

भारत इस ल‍िस्‍ट में टॉप पर रहने के साथ ही दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बन गया है, जिसने 100 बिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. ग्‍लोबल लेवल पर रेमिटेंस के मामले में भारत अपनी स्थिति को द‍िन पर द‍िन मजबूत कर रहा है. रिपोर्ट से यह भी साफ हुआ क‍ि भारत और दूसरे देशों के बीच का अंतर इतना बड़ा है कि आसपास कोई नजर नहीं आता. इस ल‍िस्‍ट में भारत के बाद दूसरे नंबर पर मेक्सिको, तीसरे पर फिलीपींस और चौथे पर फ्रांस है. भारत का रेमिटेंस बढ़कर 137 बिलियन डॉलर के पार पहुंच गया है.

दूसरे नंबर पर रहा मेक्सिको

इसके बाद दूसरे नंबर पर पहुंचने वाला मेक्सिको अब तक 100 बिलियन डॉलर के आंकड़े को भी नहीं छू पाया. साउथ एशिया में भारत की इस जबरदस्त आवक ने पूरे क्षेत्र की विकास दर को 11.8 प्रतिशत तक उछाल दिया है. इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी योगदान रहा. भारत के रेमिटेंस की ह‍िस्‍ट्री को देखें तो साल 2010 से ही भारत इस मामले में दुनिया में नंबर वन बना हुआ है. 2010 में भारत को करीब 53.48 बिलियन डॉलर प्राप्त हुए थे.

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चार साल में जबरदस्‍त इजाफा

इसके बाद 2015 में यह आंकड़ा बढ़कर 68.91 बिलियन डॉलर और 2020 तक 83.15 बिलियन डॉलर पहुंच गया था. लेकिन पिछले चार सालों में इसमें जबरदस्‍त उछाल आया है. दूसरी तरफ पैसा भेजने वाले देशों की बात करें तो अमेरिका 100 बिलियन डॉलर से ज्‍यादा के आउटफ्लो के साथ अहम र्सार्स बना हुआ है. इसके बाद सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड और जर्मनी जैसे देशों का नंबर आता है.

बाहर जाने वाले छात्रों में एशियाई देशों का दबदबा

इकोनॉम‍िक कंट्रीब्‍यूशन के साथ भारतीय छात्र भी ग्‍लोबल लेवल पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं. यूएस की रिपोर्ट बताती है कि इंटरनेशनल लेवल पर पढ़ाई के लिए बाहर जाने वाले छात्रों में एशियाई देशों का दबदबा है. चीन इस ल‍िस्‍ट में पहले नंबर पर है, जबकि भारत दूसरे नंबर पर है. साल 2022 के आंकड़ों के अनुसार, भारत के 6.20 लाख से अधिक छात्र विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं.