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AC, TV, स्मार्टफोन खरीदना है? अप्रैल खत्म होने से पहले कर लें खरीदारी, नहीं तो बढ़ सकते हैं दाम!

इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की कीमतों में अप्रैल के अंत तक फिर बढ़ोतरी हो सकती है. ये चार महीनों में तीसरी बार होगा जब कंपनियां दाम बढ़ाने की तैयारी में हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 18, 2026, 04:09 PM IST
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AC, TV, स्मार्टफोन खरीदना है? अप्रैल खत्म होने से पहले कर लें खरीदारी, नहीं तो बढ़ सकते हैं दाम!

ACs, TVs and Smartphones to Get More Expensive :  अगर आप इस महीने AC, टीवी, स्मार्टफोन, फ्रिज या वॉशिंग मशीन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो जल्द फैसला लेना फायदेमंद हो सकता है. इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की कीमतों में अप्रैल के अंत तक फिर बढ़ोतरी हो सकती है. ये चार महीनों में तीसरी बार होगा जब कंपनियां दाम बढ़ाने की तैयारी में हैं. उद्योग से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, कच्चे माल की लगातार बढ़ती लागत, मेमोरी चिप्स की कीमतों में तेज उछाल और रुपये पर दबाव के कारण कंपनियों पर लागत बढ़ने का असर पड़ रहा है. 

10 से 15 प्रतिशत महंगे हो सकते हैं स्मार्टफोन 

रिटेलर्स और कंपनियों का अनुमान है कि घरेलू उपकरणों और टीवी की कीमतें 5 से 7 प्रतिशत तक बढ़ सकती हैं. वहीं स्मार्टफोन 10 से 15 प्रतिशत महंगे हो सकते हैं, जबकि लैपटॉप के दाम 8 से 10 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है. इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल सेक्टर के एक बड़े अधिकारी ने कहा कि यह हाल के वर्षों की सबसे बड़ी मूल्य ग्रोथ में से एक हो सकती है., लगातार कीमतें बढ़ने से मांग पर असर पड़ सकता है. ब्लू स्टार ने हाल ही में 6 प्रतिशत कीमतें बढ़ाई थीं और कंपनी ने संकेत दिया है कि जल्द एक और बढ़ोतरी हो सकती है. 

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हायर इंडिया ने भी 21 अप्रैल से अलग-अलग प्रोडक्ट श्रेणियों में 4 से 7 प्रतिशत तक दाम बढ़ाने का संकेत दिया है. टीवी निर्माता कंपनियां भी इसी तरह की बढ़ोतरी की तैयारी में हैं. स्मार्टफोन और लैपटॉप सेक्टर में AI डिवाइसेज की बढ़ती मांग और मेमोरी चिप्स की कमी से लागत और बढ़ गई है.

विश्लेषकों का मानना है कि एंट्री लेवल स्मार्टफोन की मांग कमजोर रहने और महंगे पार्ट्स के कारण बाजार पर दबाव बना रहेगा. इसी बीच महंगाई का असर रोजमर्रा के सामानों पर भी दिख रहा है. साबुन, डिटर्जेंट और FMCG कंपनियां भी पाम ऑयल, पैकेजिंग, ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स लागत बढ़ने से कीमतें बढ़ा रही हैं या पैक का आकार छोटा कर रही हैं.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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