RCB Stake Sell: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की पसंदीदा टीमों में से एक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की ह‍िस्‍सेदारी ब‍िकने की खबर एक बार फ‍िर से जोरों पर है. इस बार सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला (Adar Poonawalla) ने आरसीबी (RCB) में ह‍िस्‍सेदारी खरीदने का इशारा क‍िया है. पूनावाला ने अपने एक्स अकाउंट पर एक ऐसी पोस्‍ट ल‍िखी, ज‍िसके मायने आरसीबी डील को लेकर न‍िकाले जा रहे हैं. उन्‍होंने ल‍िखा, 'सही वैल्‍यूएशन पर @RCBTweets एक शानदार टीम है....'

18वें सीजन में पहली बार खिताबी जीत हास‍िल की

इस पोस्‍ट के जर‍िये आरसीबी के मालिक यूनाइटेड स्पिरिट्स (डियागियो) के माल‍िकाना हक पर सवाल उठ रहा है. डियागियो ने आरसीबी को साल 2008 में खरीदा था, लेकिन अब इसके ब‍िकने की खबरें अफवाह पकड़ रही हैं. आपको बता दें रजत पाटीदार (Rajat Patidar) की कप्तानी में आरसीबी ने आईपीएल के 18वें सीजन में पहली बार खिताबी जीत हास‍िल की थी. फाइनल मुकाबले में टीम ने पंजाब किंग्स IX को श‍िकस्‍त दी थी. 4 जून को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जीत का जश्न मनाने के लिए करीब 3 लाख लोग इकट्ठा हुए.

आरसीबी की बिक्री को लेकर अटकलें तेज

इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा घायल हुए. सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) ने इसके ल‍िए आरसीबी को जिम्मेदार ठहराया. इस हादसे के बाद आरसीबी की बिक्री को लेकर अटकलें तेज हो गईं हैं. आरसीबी (RCB) के पास मजबूत फैन होने के बावजूद इसके मैनेजमेंट पर सवाल उठ रहा है. अब पूनावाला का यह बयान आईपीएल के पूर्व कम‍िश्‍नर ललित मोदी की पोस्‍ट के बाद आया है. इससे पहले मोदी ने X पर लिखा कि आरसीबी की बिक्री गोल्‍डर इनवेस्‍टमेंट का मौका है.

At the right valuation, @RCBTweets is a great team… — Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) October 1, 2025

आरसीबी की बिक्री की अफवाहें पुरानी

उन्होंने कहा, 'आरसीबी की बिक्री की अफवाहें पुरानी हैं लेकिन मालिक इसे बैलेंस शीट से हटाने का फैसला कर चुके हैं. पिछले सीजन की जीत, मजबूत फैंस, टीम और प्रबंधन के कारण यह एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जो पूरी बेची जा सकती है.' मोदी का मानना है कि कोई बड़ा ग्‍लोबल फंड या सॉवरेन फंड इसे अपनी भारत रणनीति का हिस्सा बनाना चाहेगा. उन्होंने कहा, 'यह आईपीएल को सबसे तेज बढ़ती और वैल्‍यूएशन ग्‍लोबल स्‍पोर्ट लीग साबित करेगा.

आईपीएल में कुछ द‍िन पहले ही गुजरात टाइटंस का माल‍िकाना हक बदला. टॉरेंट ग्रुप (हेल्थकेयर और पावर सेक्‍टर में एक्‍ट‍िव) ने 67% बहुमत वाली हिस्सेदारी खरीदी. डील के तहत इरेलिया ने 33% माइनोर‍िटी रखी. यह खरीदारी आईपीएल फ्रेंचाइजी के वैल्‍यूएशन को नई ऊंचाई देगी. आरसीबी की बिक्री इस तरह का रिकॉर्ड तोड़ सकती है. विराट कोहली के कारण आरसीबी की फैन फॉलोइंग दुनियाभर में है.