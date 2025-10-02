Advertisement
trendingNow12944268
Hindi Newsबिजनेस

RCB की ह‍िस्‍सेदारी खरीदने की दौड़ में अदार पूनावाला? X पर पोस्‍ट करने के बाद मचा हड़कंप

Adar Poonawalla X Post: लल‍ित मोदी के बाद अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने एक पोस्‍ट कर क्र‍िकेट जगत में हड़कंप मचा द‍िया है. उनकी एक्‍स पोस्‍ट से यह मायने न‍िकाले जा रहें हैं क‍ि वह आरसीबी में ह‍िस्‍सेदारी खरीद सकते हैं.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 02, 2025, 12:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

RCB की ह‍िस्‍सेदारी खरीदने की दौड़ में अदार पूनावाला? X पर पोस्‍ट करने के बाद मचा हड़कंप

RCB Stake Sell: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की पसंदीदा टीमों में से एक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की ह‍िस्‍सेदारी ब‍िकने की खबर एक बार फ‍िर से जोरों पर है. इस बार सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला (Adar Poonawalla) ने आरसीबी (RCB) में ह‍िस्‍सेदारी खरीदने का इशारा क‍िया है. पूनावाला ने अपने एक्स अकाउंट पर एक ऐसी पोस्‍ट ल‍िखी, ज‍िसके मायने आरसीबी डील को लेकर न‍िकाले जा रहे हैं. उन्‍होंने ल‍िखा, 'सही वैल्‍यूएशन पर @RCBTweets एक शानदार टीम है....' 

18वें सीजन में पहली बार खिताबी जीत हास‍िल की

इस पोस्‍ट के जर‍िये आरसीबी के मालिक यूनाइटेड स्पिरिट्स (डियागियो)  के माल‍िकाना हक पर सवाल उठ रहा है. डियागियो ने आरसीबी को साल 2008 में खरीदा था, लेकिन अब इसके ब‍िकने की खबरें अफवाह पकड़ रही हैं. आपको बता दें रजत पाटीदार (Rajat Patidar) की कप्तानी में आरसीबी ने आईपीएल के 18वें सीजन में पहली बार खिताबी जीत हास‍िल की थी. फाइनल मुकाबले में टीम ने पंजाब किंग्स IX को श‍िकस्‍त दी थी. 4 जून को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जीत का जश्न मनाने के लिए करीब 3 लाख लोग इकट्ठा हुए.

Add Zee News as a Preferred Source

आरसीबी की बिक्री को लेकर अटकलें तेज
इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा घायल हुए. सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) ने इसके ल‍िए आरसीबी को जिम्मेदार ठहराया. इस हादसे के बाद आरसीबी की बिक्री को लेकर अटकलें तेज हो गईं हैं. आरसीबी (RCB) के पास मजबूत फैन होने के बावजूद इसके मैनेजमेंट पर सवाल उठ रहा है. अब पूनावाला का यह बयान आईपीएल के पूर्व कम‍िश्‍नर ललित मोदी की पोस्‍ट के बाद आया है. इससे पहले मोदी ने X पर लिखा कि आरसीबी की बिक्री गोल्‍डर इनवेस्‍टमेंट का मौका है.

आरसीबी की बिक्री की अफवाहें पुरानी
उन्होंने कहा, 'आरसीबी की बिक्री की अफवाहें पुरानी हैं लेकिन मालिक इसे बैलेंस शीट से हटाने का फैसला कर चुके हैं. पिछले सीजन की जीत, मजबूत फैंस, टीम और प्रबंधन के कारण यह एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जो पूरी बेची जा सकती है.' मोदी का मानना है कि कोई बड़ा ग्‍लोबल फंड या सॉवरेन फंड इसे अपनी भारत रणनीति का हिस्सा बनाना चाहेगा. उन्होंने कहा, 'यह आईपीएल को सबसे तेज बढ़ती और वैल्‍यूएशन ग्‍लोबल स्‍पोर्ट लीग साबित करेगा.

आईपीएल में कुछ द‍िन पहले ही गुजरात टाइटंस का माल‍िकाना हक बदला. टॉरेंट ग्रुप (हेल्थकेयर और पावर सेक्‍टर में एक्‍ट‍िव) ने 67% बहुमत वाली हिस्सेदारी खरीदी. डील के तहत इरेलिया ने 33% माइनोर‍िटी रखी. यह खरीदारी आईपीएल फ्रेंचाइजी के वैल्‍यूएशन को नई ऊंचाई देगी. आरसीबी की बिक्री इस तरह का रिकॉर्ड तोड़ सकती है. विराट कोहली के कारण आरसीबी की फैन फॉलोइंग दुनियाभर में है. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Adar PoonawallaRCB

Trending news

यूपी में ब्रांच...केरल में 'हेडक्वार्टर', मुजाहिदीन आर्मी की 'केरल Files'
DNA
यूपी में ब्रांच...केरल में 'हेडक्वार्टर', मुजाहिदीन आर्मी की 'केरल Files'
घुसपैठियों का बसेरा... इस जगह से 9 महीने में 2 हजार से ज्यादा बांग्लादेशी गिरफ्तार
illegal intruders
घुसपैठियों का बसेरा... इस जगह से 9 महीने में 2 हजार से ज्यादा बांग्लादेशी गिरफ्तार
'15 मिनट' की धमकी देने वाले ओवैसी ने 'I LOVE मोहम्मद अभियान से क्यों बनाई दूरी?
DNA
'15 मिनट' की धमकी देने वाले ओवैसी ने 'I LOVE मोहम्मद अभियान से क्यों बनाई दूरी?
महाराष्ट्र में 24 घंटे खुलेंगी दुकानें...मगर नहीं खरीद पाएंगे ये चीज, क्या है प्लान
Maharashtra news
महाराष्ट्र में 24 घंटे खुलेंगी दुकानें...मगर नहीं खरीद पाएंगे ये चीज, क्या है प्लान
हादसा या मर्डर... जुबीन गर्ग का कातिल कौन? सिंगर की मौत में शक का साया
DNA Analysis
हादसा या मर्डर... जुबीन गर्ग का कातिल कौन? सिंगर की मौत में शक का साया
भारत माता के सिक्के पर RSS, लेकिन कांग्रेस क्यों छुपा रही इतिहास? क्या है सच्चाई
DNA Analysis
भारत माता के सिक्के पर RSS, लेकिन कांग्रेस क्यों छुपा रही इतिहास? क्या है सच्चाई
न्यूयॉर्क में देखते-देखते जमींदोज हुई 20 मंजिला इमारत, धूल से भर गया आसमान
New York News
न्यूयॉर्क में देखते-देखते जमींदोज हुई 20 मंजिला इमारत, धूल से भर गया आसमान
RSS पर निकला डाक टिकट तो भड़क उठी 61 साल पुरानी पार्टी, कहा- ये संविधान का अपमान
rss
RSS पर निकला डाक टिकट तो भड़क उठी 61 साल पुरानी पार्टी, कहा- ये संविधान का अपमान
'मीडिया से बात करने में यही खतरा', कांग्रेस ने फटकारा तो अपने बयान से पलटे चिदंबरम
P Chidambaram
'मीडिया से बात करने में यही खतरा', कांग्रेस ने फटकारा तो अपने बयान से पलटे चिदंबरम
16 महीने में 48000 करोड़ खर्च, जानिए चंद्रबाबू नायडू सरकार ने कहां लगाया कितना पैसा
chandrababu naidu
16 महीने में 48000 करोड़ खर्च, जानिए चंद्रबाबू नायडू सरकार ने कहां लगाया कितना पैसा
;