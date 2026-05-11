GDP Growth: ईरान जंग यदि रुक भी जाती है तो भी इसका असर एकदम नहीं जाएगा. दिग्गज इकोनॉमिस्ट अल्बर्ट पार्क ने चेतावनी देते हुए कहा कि आने वाले समय में भी क्रूड ऑयल के दाम अपने हाई लेवल पर बने रह सकते हैं.
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Crude Oil Price: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव युद्ध के मैदान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर आपकी जेब और देश की रफ्तार पर भी पड़ने वाला है. एशियाई डेवलपमेंट बैंक (ADB) के चीफ इकोनॉमिस्ट अल्बर्ट पार्क ने चेतावनी दी है कि मिडिल ईस्ट में लंबे समय से जारी उथल-पुथल के कारण आने वाले कई सालों तक क्रूड ऑयल की कीमत अपने हाई लेवल पर बनी रह सकती हैं. इसका सीधा असर देश की जीडीपी ग्रोथ (GDP Growth) पर देखने को मिलेगा. इसके अलावा महंगाई में भी भारी इजाफा देखने को मिल सकता है.
एशियाई डेवलपमेंट बैंक (ADB) के अनुसार क्रूड ऑयल की कीमत में नरमी की उम्मीद फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है. अल्बर्ट पार्क का कहना है कि नए सिनेरियो के अनुसार 2026 में क्रूड ऑयल का एवरेज प्राइस 96 डॉलर प्रति बैरल तक रह सकती है. इतना ही नहीं, 2027 में भी यह 80 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बनी रहेगी. इससे साफ है कि तेल की कीमतें उम्मीद से ज्यादा लंबे समय तक आम जनता और इकोनॉमी पर बोझ बनी रहेंगी. बाजार के संकेत भी बता रहे हैं कि क्रूड की कमी की वजह से आने वाले समय में कीमतों को लेकर दबाव बना रहेगा.
भारत के लिए चिंताजनक यह है कि इस संकट के कारण देश के इकोनॉमिक ग्रोथ रेट यानी जीडीपी ग्रोथ में गिरावट आ सकती है. ADB के अनुमान के अनुसार FY 2027 में देश की जीडीपी ग्रोथ में 0.6 प्रतिशत की कमी आ सकती है, जिससे यह घटकर 6.3 प्रतिशत पर आ जाएगी. इससे पहले बैंक ने घरेलू मांग में मजबूती को देखते हुए इस साल के लिए 6.9 प्रतिशत और अगले साल के लिए 7.3 प्रतिशत ग्रोथ का अनुमान जताया था.
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पार्क ने यह भी कहा कि इंडियन इकोनॉमी में पापसी करने का दम है और अगले कुछ साल में यह फिर से रफ्तार पकड़ सकती है. तेल की बढ़ती कीमत का दूसरा बड़ा प्रहार महंगाई के रूप में होगा. रिपोर्ट के अनुसार, इस साल देश में महंगाई दर 2.4 प्रतिशत बढ़कर 6.9 प्रतिशत तक पहुंच सकती है. चूंकि भारत अपनी जरूरत का अधिकांश तेल और गैस दूसरे देशों से आयात करता है, इसलिए ग्लोबल मार्केट में होने वाली छोटी सी हलचल भी यहां की महंगाई को बढ़ा देती है.
यह संकट केवल ईंधन तक सीमित नहीं है. अल्बर्ट पार्क ने 'अल नीनो' के प्रभाव और फर्टिलाइजर (Fertilisers) की बढ़ती कीमत को लेकर भी आगाह किया है. अगर उर्वरकों के दाम बढ़ते हैं तो किसान इनका इस्तेमाल कम कर सकते हैं, जिससे फसल की पैदावार घट सकती है. भारत दुनिया में चावल के व्यापार में बड़ी भूमिका निभाता है, ऐसे में भारत में फसल खराब होने या पैदावार कम होने का असर ग्लोबल मार्केट पर भी पड़ेगा. इससे आने वाले समय में खाद्य वस्तुओं की कीमत में और तेजी आने की आशंका है.
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ऊर्जा संकट से निपटने के लिए जानकार अब रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर देने की बात कह रहे हैं. ADB के चीफ इकोनॉमिस्ट का मानना है कि देश को आयातित ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए घरेलू लेवल पर सोलर और विंड एनर्जी जैसे ऑप्शन को तेजी से अपनाना होगा. हालांकि, उन्होंने यह भी चिंता जताई कि ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए भारत फिर से कोयले के इस्तेमाल की तरफ बढ़ सकता है, जो जलवायु परिवर्तन के लिहाज से एक चुनौती हो सकती है.