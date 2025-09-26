GST के तोहफे के बाद अब 1 अक्टूबर का इंतजार, घटेगी होम लोन की EMI? फैसला रिजर्व बैंक के हाथ में

RBI Repo Rates: 22 सितंबर से नई जीएसटी दरें लागू होने के बाद से ही रोजमर्रा की कई जरूरी चीजें सस्ती हो गई. राशन से लेकर कपड़े, जूते, कारें, बाइक सब सस्ता हो गया. अब सबकी निगाहें 1 अक्टूबर पर टिकी है. सबको उम्मीद है कि रिजर्व बैंक भी उन्हें राहत दे सकती है. इनकम टैक्स और जीएसटी में बदलाव के बाद रिजर्व बैंक से राहत की उम्मीद बढ़ गई है. उम्मीद है कि रिजर्व बैंक की ओर से ब्याज दरों में बदलाव कर होम लोन, कार लोने लेने वालों को राहत मिल सकती है.

जहां आप उम्मीद कर रहे हैं कि बैंक की ओर से ब्याज दरों में बदलाव कर होम लोन की ईएमआई में राहत मिलेगी तो वहीं उसके विपरीत रॉयटर्स पोल में कहा जा रहा है कि इस बार रिजर्व बैंक की ओर से मिलने वाली राहत की उम्मीद काफी कम है. रॉयटर्स पोल के मुताबिक रिजर्व बैंक की अगली मौद्रिक समीक्षा बैठकों में राहत की संभावना काफी कम है. रॉयटर्स की माने तो अक्टूबर और दिसंबर में होने वाली एमपीसी बैठकों में आरबीआई की ओर से ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगी.

राहत की उम्मीदों पर फिरा पानी

रिजर्व बैंक की ओर से राहत की उम्मीदों पर रॉयटर्स के पोल ने पानी फेर दिया है. रॉयटर्स के अर्थशास्त्रियों के सर्वे के अनुसार आरबीआई 1 अक्टूबर या इस साल दिसंबर में होने वाली मौद्रिक समीक्षा बैठकों में ब्याज दरों में गिरावट नहीं करेगा और रेपो रेट को 5.50 फीसदी पर ही बरकरार रखेगा. इस पोल में कहा गया है कि केंद्रीय बैंक इकोनॉमी पर पिछली दरों में कटौती के प्रभाव का आकलन कर रहा है.

आरबीआई की कटौती का क्या असर

दरअसल इस पोल के जरिए अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सरकार की ओर से किए जा रहे सुधार और भारी खर्च के चलते देश की इकोनॉमी पिछली तिमाही में साल-दर-साल अपेक्षा 7.8 फीसदी की दर से बढ़ी. आरबीआई की ओर से किए जा रहे अध्ययन के मुताबिक रिजर्व बैंक की ओर से किए जा रहे पॉलिसी सुधारों का इकोनॉमी पर पूरी तरह से प्रभावी नहीं हुए हैं, वहीं अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहे रुपये के चलते इंपोर्ट महंगा हो रहा है. व्यापक अध्ययन के बाद आरबीआई फिलहाल ब्याज दरों में कटौती को टाल सकता है.