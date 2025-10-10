Advertisement
trendingNow12956277
Hindi Newsबिजनेस

India-Afghan Ties: 'काबुल में अपने दूतावास को मजबूत करेगा भारत, दोनों देशों के बीच बढ़ेंगे व्‍यापार‍िक संबंध'

S Jaishankar Muttaqi Meeting: दोनों देशों के बीच ट्रेड बढ़ाने के लिए एयर कॉरिडोर को भी मजबूत क‍िया जाएगा. मुत्ताकी ने बताया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान में हेल्‍थ सर्व‍िस बढ़ाने के लि‍ए भरोसा दिया है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 10, 2025, 06:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

India-Afghan Ties: 'काबुल में अपने दूतावास को मजबूत करेगा भारत, दोनों देशों के बीच बढ़ेंगे व्‍यापार‍िक संबंध'

India Afghanistan Trade Partner: अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी (Amir Khan Muttaqi) ने नई दिल्ली में शुक्रवार को विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात की. उन्‍होंने कहा बतौर व‍िदेश मंत्री यह उनकी पहली भारत यात्रा है और वह द‍िल्‍ली आकर बहुत खुश हैं. मुत्ताकी ने बताया भारत और अफगानिस्तान के बीच कई मसलों पर व‍िस्‍तार से बातचीत हुई. इसमें आर्थिक, राजनीतिक, राजनयिक, क्षेत्रीय और सुरक्षा से जुड़े मामले शाम‍िल रहे. उन्‍होंने बताया क‍ि भारत सरकार ने काबुल में अपने दूतावास को और मजबूत करने का फैसला लिया है.

अफगानिस्तान का राजनयिक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली आएगा

उन्‍होंने बताया अफगानिस्तान का राजनयिक प्रतिनिधिमंडल जल्‍द दिल्ली पहुंचेगा. दोनों देशों के बीच ट्रेड बढ़ाने के लिए एयर कॉरिडोर को भी मजबूत क‍िया जाएगा. मुत्ताकी ने बताया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान में हेल्‍थ सर्व‍िस बढ़ाने के लि‍ए भरोसा दिया है. उन्‍होंने कहा क‍ि अफगानिस्तान कभी भी अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी देश के खिलाफ नहीं होने देगा. यह मुलाकात दोनों देशों के बीच दोस्ती और आपसी सहयोग को मजबूत करने की द‍िशा में बड़ा कदम है.

Add Zee News as a Preferred Source

किसी देश के खिलाफ नहीं होने देंगे जमीन का इस्‍तेमाल
हैदराबाद हाउस में हुई बातचीत के दौरान मुत्ताकी ने कहा क‍ि अफगानिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ नहीं होने देगा. मुत्ताकी ने बताया कि भारत के साथ अफगानिस्तान के रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं. अमेरिकी कब्जे के दौरान कई उतार-चढ़ाव आए, लेकिन हमने कभी भी भारत के खिलाफ कुछ नहीं बोला. मुत्ताकी ने भारत को अफगानिस्तान का 'करीबी दोस्त' बताया और दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक व सांस्कृतिक र‍िश्‍तों की तारीफ की.

भारत की मानवीय मदद के प्रत‍ि आभार जताया
प‍िछले द‍िनों हेरात में आए भूकंप के बाद भारत की तरफ से मानवीय मदद भेजी गई थी. मुत्ताकी ने इस पर आभार जताते हुए कहा 'उस समय भारत पहला देश था जिसने संकट के उस समय में मदद की. हम भारत को सच्चा दोस्त मानते हैं.' एस जयशंकर ने काबुल में भारत का टेक्निकल मिशन के पूर्ण दूतावास बनने पर सहमत‍ि जताई. उन्होंने बताया भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता का पूरा समर्थन करता है. इसे और मजबूत करने के लिए हम काबुल में अपने मिशन को दूतावास का दर्जा दे रहे हैं.'

दोस्ती को और गहरा करने वाला कदम बताया
मुत्ताकी की भारत यात्रा को एस जयशंकर ने दोनों देशों की दोस्ती को और गहरा करने वाला कदम बताया. उन्होंने कहा क‍ि आपका दौरा हमारी दोस्ती को मजबूत करने की दिशा में अहम है. बातचीत के दौरान व्यापार, वाणिज्य और शिक्षा पर चर्चा हुई. जयशंकर ने काबुल-नई दिल्ली के बीच फ्लाइट को बढ़ाने, अफगानी छात्रों, डॉक्टरों और व्यापारियों के लिए वीजा न‍ियमों को आसान करने और अफगान क्रिकेट प्रतिभाओं को सपोर्ट करने की बात कही.

अफगानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी 9 अक्टूबर को एक हफ्ते की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं. अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता संभालने के बाद भारत आने वाला यह पहला उच्च-स्तरीय अफगानी प्रतिनिधिमंडल है. अपनी इस यात्रा के दौरान, मुत्‍ताकी एनएसए अजीत डोभाल से भी मुलाकात करेंगे. इस दौरान वह भारत में रहने वाले अफगान समुदाय से भी म‍िलेंगे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ने मुत्ताकी के लिए यात्रा प्रतिबंधों में अस्‍थायी छूट दी है. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Amir Khan Muttaqi

Trending news

आतंक के खिलाफ श्रीनगर पुलिस का बड़ा एक्शन, 21 घरों में ताबड़तोड़ छापेमारी
Jammu and Kashmir
आतंक के खिलाफ श्रीनगर पुलिस का बड़ा एक्शन, 21 घरों में ताबड़तोड़ छापेमारी
PM पर आपने उठाए सवाल, लेकिन रूस ने ही खोल दी पोल... जयराम को संबित की खरी-खरी
JF-17 Engine Deal
PM पर आपने उठाए सवाल, लेकिन रूस ने ही खोल दी पोल... जयराम को संबित की खरी-खरी
'जम्मू-कश्मीर को कब मिलेगा राज्य का दर्जा...', SC का केंद्र सरकार से सवाल
Jammu-kashmir
'जम्मू-कश्मीर को कब मिलेगा राज्य का दर्जा...', SC का केंद्र सरकार से सवाल
'ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मारा, फिर मारेंगे', BSF आईजी ने बता दिया पूरा प्लान
BSF
'ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मारा, फिर मारेंगे', BSF आईजी ने बता दिया पूरा प्लान
वकील बन रही थी कैदी की बेटी, कोर्ट ने बदला नियम, पिता को दी 5 दिन की इमरजेंसी लीव
Kerala High Court
वकील बन रही थी कैदी की बेटी, कोर्ट ने बदला नियम, पिता को दी 5 दिन की इमरजेंसी लीव
एक दो नहीं 2700 करोड़ का बैंक्र फ्राॅड, बंगाल-तेलंगाना और गुजरात में मचा हाहाकार
ED
एक दो नहीं 2700 करोड़ का बैंक्र फ्राॅड, बंगाल-तेलंगाना और गुजरात में मचा हाहाकार
PAK को पटखनी! अफगानिस्‍तान में भारत खोलेगा दूतावास, दिल्ली-काबुल की दोस्ती का आगाज
india afghanistan news
PAK को पटखनी! अफगानिस्‍तान में भारत खोलेगा दूतावास, दिल्ली-काबुल की दोस्ती का आगाज
PAK हैंडलर्स ने JK-मथुरा के 75 इंडियन जवानों को बनाया टारगेट, फिर शुरू किया गंदा खेल
Handlers
PAK हैंडलर्स ने JK-मथुरा के 75 इंडियन जवानों को बनाया टारगेट, फिर शुरू किया गंदा खेल
जुबीन गर्ग की मौत के मामले में 2 सुरक्षा अधिकारी गिरफ्तार, सिंगर की वाइफ ने की अपील
Zubeen Garg
जुबीन गर्ग की मौत के मामले में 2 सुरक्षा अधिकारी गिरफ्तार, सिंगर की वाइफ ने की अपील
Global Warming: समुद्र में समा जाएंगी 10 करोड़ इमारतें! भारत के इन शहरों पर खतरा
Global Warming
Global Warming: समुद्र में समा जाएंगी 10 करोड़ इमारतें! भारत के इन शहरों पर खतरा