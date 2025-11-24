Advertisement
अफगानिस्तान की बड़ी पेशकश, बंद पड़ी माइनिंग साइट्स को फिर से शुरू करने का भारत को दिया ऑफर

अफगानिस्तान में 1,400 से अधिक मिनरल फील्ड हैं जिनमें बैराइट, क्रोमाइट, कोयला, कॉपर, आयरन ओर, सोना, लिथियम, जेमस्टोन और नेचुरल गैस जैसे रिसोर्स हैं. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 24, 2025, 07:52 PM IST
Afghanistan-India ties : अफगानिस्तान ने भारत से अपनी लंबे समय से बंद पड़ी माइनिंग साइट्स को फिर से खोलने और डेवलप करने का ऑफर दिया है. ताकि इन्वेस्टमेंट मिल सके और नौकरियां पैदा हो सकें. लेकिन इंडियन इंडस्ट्री लीडर्स का कहना है कि कोई भी फैसला लेने से पहले इस सेक्टर में सावधानी से काम करने की जरूरत है.

अफगान डेलीगेशन के साथ मीटिंग के बाद एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (ASSOCHAM) के सेक्रेटरी जनरल मनीष सिंघल ने कहा कि काबुल 'इंडियन माइनिंग कंपनियों को ये खदानें देने में खुश होगा,' हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि माइनिंग अभी भी 'थोड़ी ज्यादा मुश्किल' है क्योंकि कंपनियों को समय लेने वाले जियोलॉजिकल सर्वे से शुरुआत करनी होगी.

 1,400 से अधिक मिनरल फील्ड

अफगानिस्तान में 1,400 से अधिक मिनरल फील्ड हैं जिनमें बैराइट, क्रोमाइट, कोयला, कॉपर, आयरन ओर, सोना, लिथियम, जेमस्टोन और नेचुरल गैस जैसे रिसोर्स हैं. एक जॉइंट पेंटागन-US जियोलॉजिकल सर्वे स्टडी में एक बार अफगानिस्तान की अनटैच्ड मिनरल वेल्थ का अनुमान लगभग $1 ट्रिलियन लगाया गया था. रिपोर्ट के मुताबिक, अफगान रिप्रेजेंटेटिव्स ने नॉन-ऑपरेशनल गोल्ड माइंस पर भी चर्चा की और कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, लिमिटेड एक्सपर्टीज और पिछली सिक्योरिटी चिंताओं के कारण डिपॉजिट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है.

भारतीय प्राइवेट प्लेयर्स में काबुल की दिलचस्पी के बारे में बताते हुए मनीष सिंघल कहा कि भारत घरेलू इस्तेमाल के लिए मिनरल निकाल सकता है या उन्हें फिर से एक्सपोर्ट कर सकता है. लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी कमिटमेंट से पहले जियोलॉजिकल ग्राउंडवर्क जरूरी है. भारत अभी अफगानिस्तानके साथ लगभग $1 बिलियन का ट्रेड करता है, जिसमें से 70 परसेंट भारत में इंपोर्ट होता है.

अफगानिस्तान ने क्या कहा?

अफगानिस्तान के उद्योग और वाणिज्य मंत्री अल्हाज नूरुद्दीन अजीजी ने भारत के साथ गहरे आर्थिक संबंध बनाने का आह्वान किया है, ये व्यापार और निवेश का विस्तार करने की एक व्यावहारिक पहल का संकेत है. WION के सिद्धांत सिबल के साथ एक विशेष इंटरव्यू में मंत्री ने कहा कि काबुल अगले महीने नई दिल्ली में एक अफगान वाणिज्य अटैची नियुक्त करेगा. मंत्री ने पुष्टि की और इसे बिजनेस को सुगम बनाने और बाधाओं को दूर करने के लिए एक ठोस कदम बताया. उन्होंने ईरान के चाबहार पोर्ट का अधिक इस्तेमाल करने की सिफारिश की और विशेष रूप से खनन और कृषि में भारतीय कंपनियों को सीधा निमंत्रण दिया.

Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

Afghanistan-India ties

