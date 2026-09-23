/अफ्रीका के ऑयल टायकून को भारत पर भरोसा, सौंपा केन्या में ₹1.4 लाख करोड़ की रिफाइनरी बनाने का जिम्मा

Indian Refinery: पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत की रिफाइनरियों का दुनिया में दबदबा बढ़ा है. रूस, तुर्किये जैसे देश पेट्रोल-डीजल के लिए भारत पर निर्भर हो रही है. खाड़ी देशों की रिफाइनरियों में प्रोडक्शन बाधित होने और निर्यात के रास्तों पर नाकेबंदी के चलते भारत के पेट्रोल-डीजल की मांग में तेजी आई है.भारत की तेजी से बढ़ती रिफाइनिंग क्षमता के बीच भारत की लीडिंग इंजीनियरिंग कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला है.
भारतीय कंपनी को अफ्रीका में मिला बड़ा आर्डर
भारतीय कंपनी को अफ्रीका में मिला बड़ा आर्डर मिला है. अफ्रीका से अमीरों में से एक Aliko Dangote ने भारतीय कंपनी को Lagos रिफाइनरी बनाने के लिए ऑर्डर दिया है, केन्या में बनने वाली इस रिफाइनरी का कंस्ट्रक्शन इसी महीने से शुरू होने वाली है. दरअसल भारतीय कंपनी Engineers India Ltd. को अफ्रीका में बड़ा ऑर्डर मिला है. इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड में मेज्योरिटी शेयर भारत सरकार का है.
केन्या में बनाएगी रिफाइनरी
वेस्ट अफ्रीका के मल्टीनेशनल कांग्लोमरेट Dangote Group और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के बीच ये डील 450 मिलियन डॉलर में हुई है. कंपनी को यह ऑर्डर नई मेगा रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल प्लांट बनाने के लिए मिला है. कंपनी के लिए यह एक बड़ा इंटरनेशनल ऑर्डर है, जिसकी खबर आते ही शेयर में 4 फीसदी का उछाल देखने को मिला है.
केन्या में भारतीय कंपनी बनाएगी रिफाइनरी
Dangote Group अफ्रीकन कंट्री केन्या में 7 लाख बैरल रोजाना क्षमता वाली नई रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल प्लांट बनाने जा रही है. इसकी जिम्मेदारी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को मिला है. इससे पहले भी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड Dangote Group के लिए काम कर चुकी है. कंपनी ने नाइजीरिया के लेकी फ्री जोन में 6.5 लाख बैरल रोजाना क्षमता वाली रिफाइनरी तैयार की थी. Engineers India ऑयल एंड गैस सेक्टर की बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी है. कंपनी रिफाइनरी,पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर से लेकर पाइपलाइन, वाटर प्रोजेक्ट्स, माइनिंग जैसे सेक्टर में काम करती है.