10 साल बाद द‍िल्‍ली में सर्क‍िल रेट में होगा बदलाव...घर खरीदारों पर क्‍या असर पड़ेगा?

Circle Rate in Delhi: द‍िल्‍ली सरकार की तरफ से जमीनों के सर्क‍िल रेट में 10 साल बाद बदलाव की तैयारी की जा रही है. जमीनों की कीमत में इस बदलाव के बाद मौजूदा आठ कैटेगरी बढ़कर 9 कैटेगरी हो जाएंगी.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Nov 25, 2025, 12:34 PM IST
10 साल बाद द‍िल्‍ली में सर्क‍िल रेट में होगा बदलाव...घर खरीदारों पर क्‍या असर पड़ेगा?

Realestate News: अगर आप भी द‍िल्‍ली में दुकान या मकान खरीदने का प्‍लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके ल‍िए है. जी हां, द‍िल्‍ली में साल 2014 के बाद सर्क‍िल रेट को लेकर पहली बार बड़ा बदलाव होने वाला है. लुटियंस दिल्ली, साउथ दिल्ली के पॉश इलाके और अलग-अलग कॉलोनी में प्रॉपर्टी के रेट भले ही आसमान छू रहे हैं लेक‍िन सरकारी सर्किल रेट आज भी 10 साल पुराने हैं. अब सरकार की तरफ से फैसला क‍िया गया है क‍ि द‍िल्‍ली के सर्किल रेट को मार्केट रेट के आसपास लाना है. इस बदलाव होने का सीधा असर हर उस शख्स पर पड़ेगा, जो दिल्ली में घर खरीदने की प्‍लान‍िंग कर रहा है.

A से H तक आठ कैटेगरी में बंटा है सर्क‍िल रेट

दिल्ली में मौजूदा समय में प्रॉपर्टी को A से H तक लेकर आठ कैटेगरी में बांटा गया है. सबसे महंगी कैटेगरी A में सर्किल रेट 7.74 लाख रुपये प्रति वर्ग मीटर तक हैं. वहीं, सबसे सस्ती H कैटेगरी में सर्क‍िल रेट 23,280 रुपये वर्ग मीटर का है. लेकिन फर्क यह है क‍ि गोल्फ लिंक्स और कालिंदी कॉलोनी दोनों को कैटेगरी A में रखा गया है, जबकि दोनों की सुविधाएं और कीमत में जमीन-आसमान का फर्क है. अब सरकार की तरफ से नई कैटेगरी नई A+ बनाने की तैयारी चल रही है. इस कैटेगरी को खासकर लुटियंस दिल्ली के सुपर-प्रीमियम एर‍िया के लि‍ये बनाने का प्‍लान है.

स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री फीस में भारी घाटा
पुराने सर्किल रेट के कारण सरकार को स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री फीस में भारी घाटा हो रहा था. लोग ऑन पेपर कम कीमत दिखाकर बाकी पैसे कैश में देते थे. कुछ इलाकों का आलम तो यह है क‍ि सर्किल रेट मार्केट रेट से भी ज्यादा है, जिससे डील नहीं हो पाती. अब नया सिस्टम लाने से सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा और ब्‍लैक मनी पर लगाम लगाई जा सकेगी.

सर्किल रेट अभी भी खेती की जमीन वाला
साउथ दिल्ली के फार्महाउस शादियों-पार्टियों के लिए करोड़ों में बिकते हैं, लेकिन इनका सर्किल रेट अभी भी खेती की जमीन वाला है. अब सरकार की तरफ से फैसला किया गया है क‍ि फार्महाउस का रेट लोकेशन और आसपास की प्रॉपर्टी के दाम के हिसाब से लगेगा, न क‍ि पुराने एग्रीकल्चर रेट के ह‍िसाब से. यानी अब फार्महाउस खरीदना पहले के मुकाबले और महंगा हो जाएगा.

क्‍या होगा असर?
अगर आप दिल्ली में घर, प्लॉट या दुकान लेने का प्लान बना रहे है तो जल्दी कीजिए. क्‍योंक‍ि नया सर्किल रेट लागू होते ही स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री चार्ज बढ़ जाएंगे. कीमत बढ़ने का असर यह होगा क‍ि जो घर आज 50 लाख रुपये का है, वो कल बढ़कर 70-80 लाख रुपये तक का हो सकता है. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

