18 साल भारत के लिए आई खुशखबरी, अपग्रेड की इकोनॉमी की रेटिंग, हट गया माइनस का साइन

भारत के लिए अच्छी खबर आई है. लंबे इंतजार के बाद भारत की रेटिंग बदली गई है. भारत की रेटिंग को अपग्रेड की गई है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 16, 2025, 12:38 AM IST
18 साल भारत के लिए आई खुशखबरी, अपग्रेड की इकोनॉमी की रेटिंग, हट गया माइनस का साइन

India Rating: भारत के लिए अच्छी खबर आई है. लंबे इंतजार के बाद भारत की रेटिंग बदली गई है. भारत की रेटिंग को अपग्रेड की गई है. एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग एक दशक तक भारत की रेटिंग देश के मूल सिद्धांतों को ध्यान में नहीं रखती थी और एसएंडपी द्वारा दी गई वर्तमान रेटिंग इस बात की पुष्टि करती है कि भारत की रेटिंग ऊंची होनी चाहिए थी, जो कोई आश्चर्य की बात नहीं है.  S&P Global Ratings ने भारत की लॉन्ग-टर्म क्रेडिट रेटिंग को BBB- से बढ़ाकर BBB कर दिया है. वहीं आउटलुक ‘स्टेबल’ रखा है.

भारत की जीडीपी 

रिपोर्ट के अनुसार, एसएंडपी द्वारा भारत की रियल जीडीपी वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान अन्य पूर्वानुमानों की तुलना में अधिक व्यावहारिक है. रेटिंग एजेंसी ने यह भी अनुमान लगाया है कि अमेरिकी टैरिफ का समग्र रूप से मामूली प्रभाव पड़ेगा और यह भारत की दीर्घकालिक विकास संभावनाओं को प्रभावित नहीं करेगा. ऐसा इसलिए है क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पर क्षेत्रीय छूट के साथ, टैरिफ के अधीन भारतीय निर्यात का जोखिम जीडीपी के 1.2 प्रतिशत पर कम है.  

एसबीआई रिसर्च ने एसएंडपी रेटिंग्स की प्रोजेक्शन रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि चालू खाता घाटा 2025-2028 के लिए 1.0-1.4 प्रतिशत के दायरे में रहने की उम्मीद है. इसके अलावा, 2028 तक सीपीआई 4-4.5 प्रतिशत के दायरे में रहने की उम्मीद है. एजेंसी ने माना कि पिछले पांच-छह वर्षों में सरकारी खर्च की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और पूंजीगत व्यय के लिए बजट आवंटन 3.1 प्रतिशत बढ़ा है.  ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने यह भी माना कि भारत की मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाएं एक दशक पहले की तुलना में बेहतर हैं. एजेंसी ने अनुमान लगाया है कि सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले सामान्य सरकारी ऋण का अनुपात वित्त वर्ष 2029 तक घटकर 78 प्रतिशत हो जाएगा, जो वित्त वर्ष 2025 में 83 प्रतिशत था. एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में, भारत की दीर्घकालिक सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को स्थिर दृष्टिकोण के साथ अगस्त 2025 तक बढ़ाकर BBB कर दिया है. 

इससे पहले, एसएंडपी ने मई 2024 में भारत की रेटिंग के दृष्टिकोण को मजबूत विकास और सरकारी व्यय की बेहतर गुणवत्ता के आधार पर स्थिर से सकारात्मक कर दिया था. यह रेटिंग तीन मूलभूत अवलोकनों विश्वसनीय राजकोषीय समेकन, मजबूत बाहरी स्थिति और अच्छी तरह से स्थिर मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाएं पर आधारित है. एसबीआई रिसर्च ने कहा कि रेटिंग में गिरावट राजकोषीय कंसोलिडेशन के प्रति राजनीतिक प्रतिबद्धता की कमी से उपजी है. तदनुसार, निरंतर सुधार और सार्वजनिक ऋण-से-जीडीपी अनुपात में कमी से रेटिंग में सुधार हो सकता है. आईएएनएस

