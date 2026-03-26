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Hindi Newsबिजनेससंकट के बीच नायरा ने दिया झटका,भारत में पेट्रोल ₹5.30, डीजल ₹3 महंगा, पर इन पेट्रोल पंपों पर अब भी पुराने रेट पर ही मिलेगा तेल

संकट के बीच नायरा ने दिया झटका,भारत में पेट्रोल ₹5.30, डीजल ₹3 महंगा, पर इन पेट्रोल पंपों पर अब भी पुराने रेट पर ही मिलेगा तेल

 Petrol-Diesel Price Hike:  निजी सेक्टर की तेल रिफाइनरी ने  नायरा एनर्जी ने आज, 26 मार्च को पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी कर दी है. पेट्रोल के दाम में 5.30 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है.   

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Mar 26, 2026, 07:02 PM IST
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संकट के बीच नायरा ने दिया झटका,भारत में पेट्रोल ₹5.30, डीजल ₹3 महंगा, पर इन पेट्रोल पंपों पर अब भी पुराने रेट पर ही मिलेगा तेल

Petrol-Diesel Price: ईरान युद्ध संकट की वजह से भारत के तेल आयात में मुश्किल आ रही है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने की वजह ने तेल और गैस के कार्गों आसानी से भारत नहीं पहुंच पा रहा है. ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत बढ़कर 106  डॉलर प्रति बैरल के पार जा चुकी है. सप्लाई में कमी और कच्चे तेल की बढ़ती कीमत के बावजूद भारतीय तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दामों स्थिर रखा है. जहां सरकारी तेल कंपनियों ने मई 2022 के बाद से पेट्रोल-डीजल के दाम को स्थिर रखा है, वहीं निजी सेक्टर की तेल रिफाइनरी ने नायरा एनर्जी ने आज, 26 मार्च को पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ा दिए. पेट्रोल के दाम में 5.30 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है.   

रूसी तेल रिफाइनरी ने दो दिन में दिया डबल झटका  

नायरा एनर्जी (Nayara Energy) भारत में निजी सेक्टर की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है. रूस की दिग्गज कंपनी रोसनेफ्ट (Rosneft) के स्वामित्व वाली तेल कंपनी नायरा एनर्जी ने 26 मार्च से पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी कर दी है. मिडिल ईस्ट वॉर के बीच रिटेल पेट्रोल-डीजल के दाम में इस बढ़ोतरी का असर अब आम जनता पर पड़ेगा. भारत के करीब 1 लाख से ज्यादा पेट्रोल पंपों में से 6967 पेट्रोल  पंप नायरा एनर्जी चलाती है. यानी आज से इन 6967 पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ गए हैं.    

क्या देशभर में पड़ेगा इस कीमत बढ़ोतरी का असर? 

पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी का असर सिर्फ नायरा एनर्जी के पेट्रोल पंपों पर दिखेगा. सरकारी कंपनियां  Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum Corporation और Hindustan Petroleum Corporation ने फिलहाल पेट्रोल-डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं की है. सरकारी तेल कंपनियों पर सरकार का दवाब हैं, जिसकी वजह से वो कीमतें बढ़ाने से बचती रही हैं. अगर सरकारी तेल कंपनियों ने तेल के दाम बढ़ा दिए तो आम आदमी तक महंगाई की सीधी लपटें पहुंचने लगेंगी.  सरकारी तेल कंपनियों को कच्चे तेल की बढ़ती कीमत के बावजूद पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बढ़ाने पर ‘गुड कॉर्पोरेट सिटिजन’ के तौर पर सरकारी समर्थन मिलता है, लेकिन निजी कंपनियों तो  किसी तरह की सरकारी भरपाई नहीं मिलती. ऐसे में निजी कंपनियां तेल के दाम बढ़ाकर नुकसान का भरपाई कर लेती है.  नायरा की ओर से पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाए जाने के बाद नई कीमत कुछ इस तरह से हैं.  

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नायरा एनर्जी पेट्रोल पंप पर तेल की कीमत 

निजी कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर तेल की कीमतें सरकारी तेल कंपनियों के रेट्स से कई बार अलग रहती है. नायरा एनर्जी की ओर से पेट्रोल-डीजल के दाम में की गई इस बढ़ोतरी के बाद...

1. उत्तर प्रदेश में पेट्रोल के दाम 100.20 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 91.10 रुपये प्रति लीटर है. 
2. हरियाणा में पेट्रोल की कीमत 100.71 रुपये प्रति लीटर, डीजल के दाम 91.21 रुपये प्रति लीटर है.  
3. भोपाल में पेट्रोल की कीमत 111.72 रुपए प्रति लीटर और डीजल 94.88 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया 
4. लखनऊ में पेट्रोल 100.15 रुपये प्रति लीटर, डीजल 91.05 रुपये प्रति लीटर.  
5. जयपुर में पेट्रोल 110.20 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 93.41 रुपये प्रतचि लीटर.  
6. पानीपत में 100.06 रुपये प्रति लीटर, डीजल 90.64 रुपये प्रति लीटर.  

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सरकारी तेल कंपनियों ने नहीं बढाए दाम 

ये बढ़ोतरी रूसी तेल रिफाइनरी कंपनी नायरा एनर्जी ने की है, जिसके करीब 6967 पेट्रोल पंप देशभर में है. सरकारी तेल कंपनियों IOCL, HP और BP के दाम नहीं बढ़ाने से इसका असर व्यापक तौर पर नहीं पड़ने वाला है.  सरकारी तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल-डीजल की कीमत जस की तस बनी हुई है.  यानी इस बढ़ोतरी से आप खुद को बचा सकते हैं. अगर आप नायरा के बजाए बाकी सरकारी पेट्रोल पंपों से तेल खरीदें तो आप जेब पर पड़ने वाले बोझ से बच सकते हैं. नायरा का नेटवर्क देशभर में करीब सात हजार पेट्रोल पंपों तक सीमित है, इसलिए ये आम आदमी को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा. 

शहर का नाम पेट्रोल रुपये प्रति लीटर डीजल प्रति लीटर
दिल्ली  94.71  87.62 
मुंबई 103.44  89.97
कोलकाता 103.94 90.76 
चेन्नई  100.75  92.34

प्रीमियम पेट्रोल और इंडस्ट्रियल डीजल पहले हुआ महंगा  

नायरा एनर्जी की ओर से पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाए जाने के पहले बीते हफ्ते प्रीमियम पेट्रोल के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर और बल्क डीजल के दाम 22 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए थे.  

24 घंटे पहले 35 दिन के शटडाउन का किया था ऐलान  

 तेल के दाम बढोतरी के पहले रूसी तेल रिफाइनरी नायरा एनर्जी ने 35 दिन के शटडाउन का ऐलान किया है. कंपनी ने अप्रैल की शुरुआत से 35 दिनों के शटडाउन की घोषणा की है. 20 मिलियन टन की क्षमता वाले इस रिफाइनरी ने ऊर्जा संकट के बीच मेंटेनेंस के चलते लंबे शटडाउन का ऐलान किया है.  पढ़ें-   युद्ध के 27 दिन बाद भारत के पास कितने दिन का तेल स्टॉक बचा? LPG गैस पर सरकार ने दी राहत भरी खबर

 

रूसी तेल सप्लाई पर असर  

रूस भारत का बड़ा तेल सप्लायर है. मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत ने मार्च के पहले हफ्ते में 60 मिलियन बैरल कच्चे रूसी तेल का आर्डर दिया है, जो अप्रैल के पहले हफ्ते से भारत पहुंचने लगेगा, लेकिन इस बीच खबर आई कि यूक्रेन के ताजा हमलों में रूस की तेल पाइपलाइन को काफी नुकसान हुआ है. इन हमलों से रूस की तेल निर्यात क्षमता का करीब 40 फीसदी हिस्सा ठप पड़ गया है. मिडिल ईस्ट तनाव के बीच रूस के तेल निर्यात पर यह हमला काफी नुकसान पहुंचा सकता है.   पढ़ें-   होर्मुज बंद, LPG के बढ़ते संकट में 'दूर के दोस्त' ने बढ़ाया मदद का हाथ, भर-भरकर भेज रहा जहाज...कहां-कहां से गैस खरीदता है भारत

 

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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