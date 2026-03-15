अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट के बाद अब इस सोशल मीडिया कंपनी में बड़ी छंटनी की तैयारी, 15000 कर्मचारियों पर लटकी तलवार

Meta Layoff: अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियों के बाद एक और बड़ी सोशल मीडिया कंपनी ने छंटनी का बम फोड़ दिया है. फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा ने फिर से बड़े लेवल पर छंटनी की तैयारी की है. इस बार कंपनी 15000 कर्मचारियों को बाहर करने की तैयारी में है. अगर कंपनी ऐसा करती है कि मेटा में ये सबसे बड़ी छंटनी होगी. इससे पहले कंपनी ने 2022 में 11000 लोगों को निकाला था. उसके बाद 2023 में 10000 कर्मचारियों की छंटनी की थी. अब कंपनी इससे भी बड़े लेऑफ की तैयारी कर रही है.

मेटा में फिर से छंटनी की तैयारी, लगातार तीसरी सबसे बड़ी कटौती

कंपनी अपने कुल वर्कफोर्स का 20 फीसदी कम करने की तैयारी में है. माना जा रहा है कि वो 15000 कर्मचारियों को बाहर निकाल सकती है. मौजूदा वक्त में मेटा में करीब 79 हजार कर्मचारी है. हालांकि ये पहली बार नहीं हो रहा है. मेटा ने पहले भी बड़े लेऑफ किए हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बढ़ते खर्च की वजह से कंपनी ने छंटनी की तैयारी कर रही है.

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AI पर बढ़ते खर्च की वजह से छंटनी

कंपनी एआई पर लगातार खर्च को बढ़ा रही है. कंपनी ने साल 2028 तक एआई पर 600 अरब डॉलर का खर्च करने का टारगेट रखा है. बढ़ते खर्च की वजह से कंपनी को अपना वर्कफोर्स कम करना पड़ रहा है. कंपनी के मालिक मार्क जुकरबर्ग पहले ही संकेत दे चुके हैं कि एआई के बाद बड़ी टीम की जरूरत नहीं है. हालांकि इस छंटनी के बारे में फिलहाल कंपनी की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है. इससे पहले ईकॉमर्स कंपनी अमेजन और टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने एआई पर बढ़ते खर्च की वजह से बड़ी छंटनी की. इसी साल जनवरी में अमेजन ने करीब 16000 कर्मचारियों को बाहर कर दिया था.