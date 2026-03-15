Advertisement
trendingNow13141736
Hindi Newsबिजनेसअमेजन, माइक्रोसॉफ्ट के बाद अब इस सोशल मीडिया कंपनी में बड़ी छंटनी की तैयारी, 15000 कर्मचारियों पर लटकी तलवार

अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट के बाद अब इस सोशल मीडिया कंपनी में बड़ी छंटनी की तैयारी, 15000 कर्मचारियों पर लटकी तलवार

अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियों के बाद एक और बड़ी सोशल मीडिया कंपनी ने छंटनी का बम फोड़ दिया है. फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा ने फिर से बड़े लेवल पर छंटनी की तैयारी की है. इस बार कंपनी 15000 कर्मचारियों को बाहर करने की तैयारी में है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Mar 15, 2026, 03:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट के बाद अब इस सोशल मीडिया कंपनी में बड़ी छंटनी की तैयारी, 15000 कर्मचारियों पर लटकी तलवार

Meta Layoff: अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियों के बाद एक और बड़ी सोशल मीडिया कंपनी ने छंटनी का बम फोड़ दिया है. फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा ने फिर से बड़े लेवल पर छंटनी की तैयारी की है. इस बार कंपनी 15000 कर्मचारियों को बाहर करने की तैयारी में है. अगर कंपनी ऐसा करती है कि मेटा में ये सबसे बड़ी छंटनी होगी. इससे पहले कंपनी ने 2022 में 11000 लोगों को निकाला था. उसके बाद 2023 में 10000 कर्मचारियों की छंटनी की थी. अब कंपनी इससे भी बड़े लेऑफ की तैयारी कर रही है.  

मेटा में फिर से छंटनी  की तैयारी, लगातार तीसरी सबसे बड़ी कटौती

कंपनी अपने कुल वर्कफोर्स का 20 फीसदी कम करने की तैयारी में है. माना जा रहा है कि वो 15000 कर्मचारियों को बाहर निकाल सकती है. मौजूदा वक्त में मेटा में करीब 79 हजार कर्मचारी है. हालांकि ये पहली बार नहीं हो रहा है. मेटा ने पहले भी बड़े लेऑफ किए हैं.  आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बढ़ते खर्च की वजह से कंपनी ने छंटनी की तैयारी कर रही है.  

Add Zee News as a Preferred Source

AI पर बढ़ते खर्च की वजह से छंटनी

 कंपनी एआई पर लगातार खर्च को बढ़ा रही है. कंपनी ने साल 2028 तक एआई पर 600 अरब डॉलर का खर्च करने का टारगेट रखा है. बढ़ते खर्च की वजह से कंपनी को अपना वर्कफोर्स कम करना पड़ रहा है.  कंपनी के मालिक मार्क जुकरबर्ग पहले ही संकेत दे चुके हैं कि एआई के बाद बड़ी टीम की जरूरत नहीं है. हालांकि इस छंटनी के बारे में फिलहाल कंपनी की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है.  इससे पहले ईकॉमर्स कंपनी अमेजन और टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने एआई पर बढ़ते खर्च की वजह से बड़ी छंटनी की. इसी साल जनवरी में अमेजन ने करीब 16000 कर्मचारियों को बाहर कर दिया था.  

 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

facebook

Trending news

पति के स्पर्म से बच्चा तो चाहिए लेकिन... हाईकोर्ट में महिला की अजीबो-गरीब डिमांड
Bombay HC
पति के स्पर्म से बच्चा तो चाहिए लेकिन... हाईकोर्ट में महिला की अजीबो-गरीब डिमांड
Election 2026 Date Announcement LIVE: EC की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले 'दीदी' ने किया बड़ा ऐलान, मुअज्जिनों और पुरोहितों को मिलने वाली रकम बढ़ाई
Assembly Elections 2026
Election 2026 Date Announcement LIVE: EC की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले 'दीदी' ने किया बड़ा ऐलान, मुअज्जिनों और पुरोहितों को मिलने वाली रकम बढ़ाई
सड़क पर कार का तांडव,तेज रफ्तार SUV ने 6 गाड़ियों को कुचला, बुरी तरह जख्मी हुई महिला
Navi Mumbai News
सड़क पर कार का तांडव,तेज रफ्तार SUV ने 6 गाड़ियों को कुचला, बुरी तरह जख्मी हुई महिला
बंगाल-असम चुनाव से पहले BSF जवानों की बढ़ी टेंशन! DG के ‘लाठी’ वाले आदेश पर उठे सवाल
West Bengal Election 2026
बंगाल-असम चुनाव से पहले BSF जवानों की बढ़ी टेंशन! DG के ‘लाठी’ वाले आदेश पर उठे सवाल
सरकार पर करेंगे हमले लेकिन दीदी का नहीं लेंगे नाम! बंगाल चुनाव में BJP की नई रणनीति
West Bengal assembly election
सरकार पर करेंगे हमले लेकिन दीदी का नहीं लेंगे नाम! बंगाल चुनाव में BJP की नई रणनीति
छुट्टी के दिन क्यों चुनाव की तारीखों का ऐलान? EC की 'खास टाइमिंग' के पीछे है मकसद
election date 2026
छुट्टी के दिन क्यों चुनाव की तारीखों का ऐलान? EC की 'खास टाइमिंग' के पीछे है मकसद
पंजाब: इलाज के लिए पैसे नहीं थे, AAP सरकार की योजना ने बचाई मजदूर की जान! मिले 90000
Bhagwant Mann
पंजाब: इलाज के लिए पैसे नहीं थे, AAP सरकार की योजना ने बचाई मजदूर की जान! मिले 90000
हमलों के दौरान खामेनेई अंत तक बंकर में क्यों नहीं गए? ईरानी राजदूत ने बताई कहानी
iran
हमलों के दौरान खामेनेई अंत तक बंकर में क्यों नहीं गए? ईरानी राजदूत ने बताई कहानी
असम 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए AAP की पहली लिस्ट आई, 14 उम्मीदवारों के नाम जारी
Assam
असम 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए AAP की पहली लिस्ट आई, 14 उम्मीदवारों के नाम जारी
LoC पर सेना का एक्शन, उरी में मारा गया पाक आतंकी, कर रहा था घुसपैठ की कोशिश
URI Encounter
LoC पर सेना का एक्शन, उरी में मारा गया पाक आतंकी, कर रहा था घुसपैठ की कोशिश