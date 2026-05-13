अमूल के बाद मदर डेयरी ने रुलाया; अब ₹72 लीटर मिलेगा दूध; जानिए क्यों लिया ये फैसला?

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Mother Dairy Milk Price Hike : मदर डेयरी ने दिल्ली-NCR में दूध की कीमतों में ₹2 प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है. नई दरें 14 मई 2026 से लागू होंगी. कंपनी ने बढ़ती किसान खरीद कीमत (फार्मर प्रोक्योरमेंट प्राइस) को इस फैसले की मुख्य वजह बताया है.
कंपनी के अनुसार पिछले एक साल में दूध खरीद लागत में करीब 6% की बढ़ोतरी हुई है. मदर डेयरी का कहना है कि बढ़ी हुई लागत का केवल आंशिक बोझ ही ग्राहकों पर डाला गया है, जबकि दूध बिक्री से मिलने वाली 75-80% राशि सीधे किसानों तक पहुंचती है. बताया गया है कि इससे पहले कंपनी ने अप्रैल 2025 में दूध की कीमतों में संशोधन किया था.
फुल क्रीम दूध: ₹70 से बढ़कर ₹72
टोंड दूध: ₹58 से बढ़कर ₹60
डबल टोंड दूध: ₹52 से बढ़कर ₹54
काऊ मिल्क: ₹60 से बढ़कर ₹62
प्रो मिल्क: ₹70 से बढ़कर ₹72
टोकन मिल्क: ₹56 से बढ़कर ₹58
इस बढ़ोतरी का असर दिल्ली-NCR के लाखों उपभोक्ताओं की रसोई के बजट पर पड़ सकता है.
अमूल दूध की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है. गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF) ने अमूल दूध के सभी वैरिएंट्स पर 2 रुपये प्रति लीटर तक दाम बढ़ाने का फैसला लिया है. नई कीमतें गुरुवार से पूरे देश में लागू होंगी.