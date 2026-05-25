अंडमान के बाद रेगिस्तान से भारत के लिए आई खुशखबरी, गैस का नया खजाना खत्म करेगा होर्मुज की टेंशन! गदगद हुए हरदीप पुरी

Hardeep Puri on Gas Reserve: पिछले साल सितंबर में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने खुशखबरी साझा की थी.भारत को अंडमान सागर में बड़ी सफलता मिली. अंडमान के श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला. समुद्र तट से करीब 295 मीटर की गहराई में नेचुरल गैस का भंडार मिला. अंडमान के बाद अब भारत के लिए राजस्थान से खुशखबरी आई. भारत सरकार की महारत्‍न कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) को राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में गैस का नया भंडार मिला है. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने खुद इसकी जानकारी साझा की है.

राजस्थान में मिला गैस का भंडार

राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में कम गहराई वाले सानू फॉर्मेशन में पहली बार गैस का फ्लो मिला है. भारत के लिए ये भंडार बड़ी सफलता है, जिस तरह से ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से भारत को ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ा है, अब वो खुद को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिशों में जुटा हुआ है. दांडेवाला फील्ड में मिले गैस भंडार में 25,000 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन (SCMD) गैस का उत्पादन देखा गया. गैस का ये भंडार 950 मीटर की गहराई तक ड्रिल के दौरान मिला.

भारत के लिए क्यों खास है ये गैस रिजर्व

शुरुआती परीक्षण में इस क्षेत्र में करीब 75 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (MMSCM) गैस रिजर्व होने का अनुमान है. भारत में प्राकृतिक गैस की खपत करीब 187 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन है, और जरूरत का 50 फीसदी आयात किया जाता है .ईरान युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने की वजह से भारत को भारी गैस किल्लत का सामना करना पड़ा है. अरब देशों से LNG का आयात होता है, लेकिन ये खाड़ी देश खुद जंग से जूझ रहे हैं. ऐसे में भारत अब अरब देशों पर अपनी गैस निर्भरता को कम करने की दिशा में बढ़ रहा है. भारत अपनी लॉन्‍ग टर्म एनर्जी सिक्‍योरिटी को बढ़ाने में जुटा है. अंडमान के बाद राजस्थान में मिला यह गैस रिजर्व भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक कदम है. घरेलू गैस रिजर्व मिलने से भारत के गैस आयात बिल में कमी होगी, जिसका फायदा देश के फॉरेक्स रिजर्व और अर्थव्यवस्था को मिलेगा.

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