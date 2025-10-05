टोल का नया नियम, बिना FASTag के अब नहीं लगेगा दोगुना 'लगान', UPI से टोल टैक्स देने पर मिली बड़ी छूट

New Toll Tax rules: 15 अगस्त से सरकार की ओर से अनुअल फास्टैग पास की शुरुआत की गई. 3000 रुपये वाले इस फास्टैग से टोल प्लाजा टैक्स की देनदारी आसान हो गई. अब टोल टैक्स को लेकर एक नया नियम और आ रहा है. नए नियम के मुताबिक नॉन फास्टैग यूजर्स के लिए टोल टैक्स पेमेंट को आसान बना दिया गया है.

क्या है टोल टैक्स का नया नियम

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए बिना फास्टैग वाले यूजर्स के लिए टोल टैक्स पेमेंट को आसान बना दिया है. नए नियम के मुताबिक अब बिना फास्टैग वाले यूजर्स को दोगुना टोल शुल्क नहीं देना होगा. अगर वो UPI के जरिए टोल टैक्स का पेमेंट करते हैं तो उन्हें दोगुना टोल का भुगतान नहीं करना होगा. नए नियम के मुताबिक अगर बिना फास्टैग वाले यूजर्स यूपीआई से टोल का पेमेंट करते हैं तो उन्हें 1.25 गुना टोल शुल्क देना होगा.

कैश में डबल लगान

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय टोल शुल्क नियम के मुताबिक टोल टैक्स का कैश में भुगतान करने पर दोगुना टोल भरना होता है. अब उसमें बदलाव किया गया है, फास्टैग न होने पर यूपीआई से पेमेंट करने की अनुमति दी गई है. यूपीआई से पेमेंट करने पर 1.25 गुना टोल टैक्स देना होगा. यह नई व्यवस्था 15 नवंबर से लागू की जाएगी.

बिना फास्टैग के भरना पड़ता है दोगुना टोल टैक्स

टोल टैक्स में धांधली और फर्जीवाड़े को रोकने के लिएकेंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने फास्टैग को अनिवार्य कर दिया. फास्टैग से पेमेंट करने पर टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारे गायब होने लगी. साल 2022 तक फास्टैग की पहुंच लगभग 98% हो चुकी है. नियम के मुताबिक बिना फास्टैग वाले गाड़ियों को कैश में टोस टैक्स भरने पर दोगुना टोल भरना पड़ता है. 15 नंबर से अब बिना फास्टैग यूजर्स अगर यूपीआई से टोल टैक्स भरते हैं तो उन्हें दोगुना नहीं बल्कि सवा गुना टोल टैक्स देना होगा.